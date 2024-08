Matt Garman : l'IA va modifier fondamentalement la description du métier de développeur

Des dirigeants encouragent les développeurs à étudier la philosophie en plus de l'ingénierie

Le battage médiatique actuel sur l'IA pourrait induire de nombreux dirigeants en erreur. Nvidia, Amazon, Microsoft, etc. ne se débarrasseront probablement pas de leurs propres développeurs, en tout pas des meilleurs. Ils ont besoin de ces personnes pour construire de nouveaux produits d'IA.



Pendant ce temps, ils vous diront de vous débarrasser des vôtres dans une tentative totalement transparente de paralyser vos capacités techniques et de vous rendre entièrement dépendant de leurs produits (qui, bien sûr, fonctionnent dans leurs infrastructures cloud gérées par... leurs ingénieurs).



Les outils d'IA actuels souffrent de nombreuses limites et posent également plusieurs défis

manque d'innovation : l'IA est incapable de faire preuve d'esprit critique et de générer de nouvelles idées ; elle ne peut que répéter des idées basées sur les données sur lesquelles elle a été formée. L'esprit critique et la résolution de problèmes sont des compétences de programmation importantes que l'IA ne peut pas reproduire ;

manque d'innovation : l'IA est incapable de faire preuve d'esprit critique et de générer de nouvelles idées ; elle ne peut que répéter des idées basées sur les données sur lesquelles elle a été formée. L'esprit critique et la résolution de problèmes sont des compétences de programmation importantes que l'IA ne peut pas reproduire ;
un code inexact : l'IA étant sujette aux hallucinations, un outil d'IA peut produire un code inexact. Cela peut être particulièrement vrai pour les demandes plus complexes ;

risques pour la sécurité : l'IA peut apprendre à partir des données fournies par l'utilisateur et stocker des données, en les utilisant pour améliorer les résultats futurs. Avant d'utiliser une IA, il est important de connaître les modalités de stockage et d'utilisation des données du système afin d'éviter les problèmes de sécurité ;

droits d'auteur et propriété intellectuelle : tout comme l'IA peut stocker et utiliser vos données, elle peut également apprendre à partir de données protégées par le droit d'auteur d'autres utilisateurs. Si vous utilisez l'IA pour des tâches de programmation commerciale, il est utile de savoir sur quoi l'IA a été formée afin d'éviter toute violation accidentelle.

Le débat sur l'évolution (ou la disparition) des emplois en raison de l'IA s'est intensifié ces derniers temps, les entreprises licenciant ou cessant d'embaucher pour réorienter leurs ressources vers les projets d'IA. Les nouveaux outils d'IA capables de générer automatiquement du code peuvent aider les entreprises à faire plus avec le même nombre d'ingénieurs ou moins de ces employés coûteux. Amazon a licencié des centaines d'employés au début de l'année. Selon Garman, l'IA prendra bientôt en charge les tâches de codage, ce qui permettra aux développeurs d'explorer d'autres opportunités plus créatives.Garman pense que l'IA va redéfinir le métier de développeur. Ses propos sont présentés comme une sorte de conseil plutôt qu'un avertissement aux ingénieurs en logiciel. Il a déclaré qu'AWS aide les employés à continuer à se perfectionner et à apprendre les nouvelles technologies pour augmenter leur productivité avec l'aide de l'IA. Garman a fait ces déclarations dans le cadre d'une réunion interne en juin, dont l'enregistrement a été obtenu par Business Insider.« Si l'on se projette dans 24 mois, ou dans une période plus ou moins longue - je ne peux pas prédire exactement où - il est possible que la plupart des développeurs ne codent plus. Le codage est en quelque sorte le langage que nous utilisons pour parler aux ordinateurs. Ce n'est pas nécessairement la compétence en soi. La compétence en soi, c'est comment innover ? Comment construire quelque chose d'intéressant à utiliser pour mes utilisateurs finaux ? », aurait-il déclaré.« Cela signifie que le travail d'un développeur de logiciels va changer. Cela signifie simplement que chacun d'entre nous doit être plus à l'écoute des besoins de ses clients et de la finalité réelle de ce qu'il va essayer de construire, car c'est ce qui constituera de plus en plus le travail, par opposition au fait de s'asseoir et d'écrire du code », a ajouté Garman, qui est devenu PDG d'AWS en juin. Il se veut donc optimiste et ne prédit nécessairement pas la mort du métier de développeur.« Être un développeur en 2025 pourrait être différent de ce qu'était un développeur en 2020 », a ajouté Garman. AWS compte actuellement environ 130 000 employés et a licencié plusieurs centaines de personnes en avril dans ses divisions ventes, marketing et services globaux.À en croire Garman, c'est fini l'époque où les développeurs tendaient à plus se concentrer sur le codage. (Même si le rôle des développeurs a toujours été plus nuancé.) Une porte-parole d'AWS, Aisha Johnson, a déclaré que les commentaires de Garman expriment des opportunités pour les développeurs d'accomplir plus qu'ils ne le font aujourd'hui avec de nouveaux outils d'IA. Elle a ajouté que rien n'indique qu'il s'attend à un déclin du rôle des développeurs. Cependant, de nombreux critiques affirment que les lacunes actuelles de l'IA ne lui permettent pas de générer du code fiable et maintenable.« Matt a présenté une vision de la manière dont AWS continuera à éliminer les tâches lourdes et indifférenciées de l'expérience des développeurs afin que les constructeurs puissent concentrer davantage leurs compétences et leur énergie sur les travaux les plus innovants », a déclaré Johnson dans un communiqué. Les commentaires de Garman font écho aux prédictions de nombreux autres acteurs de l'industrie, qui pensent que l'IA rendra le codage banal dans les années à venir.Les ingénieurs logiciels devront alors acquérir d'autres compétences que le codage afin de se démarquer. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que tout le monde sera à l'avenir programmeur grâce aux nouveaux outils d'IA de génération de code. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, estime qu'un accès plus facile à ces outils d'IA créerait un milliard de développeurs. Emad Mostaque, ancien PDG de Stability AI, a même prédit qu'il n'y aurait plus de programmeurs dans 5 ans.Marco Argenti, directeur informatique de Goldman Sachs, a exprimé un sentiment similaire en avril : « les compétences techniques ne suffisent pas pour gérer l'IA ». Pour rester à la pointe de la technologie, Argenti a encouragé les futurs ingénieurs à étudier la philosophie en plus de l'ingénierie. Selon lui, la philosophie donnerait aux ingénieurs les capacités de raisonnement et le cadre mental nécessaires pour suivre l'IA, détecter les hallucinations et remettre en question ses résultats.Les développeurs ne sont toutefois pas les seuls concernés par ce débat. En janvier, le Fonds monétaire international a averti que l'IA pourrait affecter 60 % de tous les emplois aux États-Unis et potentiellement aggraver l'inégalité des richesses. En mai 2023, Mustafa Suleyman, actuellement PDG de l'unité interne d'IA de Microsoft, a averti que la technologie créerait un grand nombre de cols blancs « très malheureux » qui seraient contraints de quitter leur profession.En plus de licencier des centaines de personnes, certaines entreprises font de moins en moins appel aux développeurs juniors. Steve Yegge, ancien ingénieur de Google, a déclaré dans une récente analyse que l'IA est en passe de remplacer les développeurs juniors, car elle est rapide, infatigable et essentiellement gratuite. Ce qui n'est pas le cas des développeurs juniors. Mais ce point de vue est controversé en raison des problèmes critiques de l'IA. Et surtout, l'on se demande qui deviendront les experts lorsque les développeurs séniors actuels partiront à la retraite. Comment cela impactera-t-il le secteur du génie logiciel ?Cela pourrait avoir de graves répercussions sur l'industrie. À ce moment-là, qui sera chargé d'examiner le travail de l'IA pour en vérifier l'exactitude et la justesse ? Aucune des personnes qui prédisent que l'IA remplacera les programmeurs (et écrira jusqu'à 80 % du code informatique à l'avenir) n'a aucune réponse à ces questions. Ce qui laisse penser en effet que ces prédictions relèvent plus du battage médiatique que de la réalité. Voici quelques-unes des limites de l'IA :Yegge estime que les entreprises pourraient se retrouver dans la même situation que le monde COBOL, qui connaît une crise mondiale, parce qu'il n'y a pas de jeunes développeurs COBOL pour remplacer ceux qui sont partis à la retraite. Paradoxalement, ces grandes entreprises héritées du passé seront probablement celles qui encourageront le plus les modèles à écrire tout leur code. Et les modèles futurs ? Seront-ils entraînés sur du code généré par l'IA elle-même ?Des études mettent en garde contre cette évolution qui pourrait se solder par un effondrement de l'ingénierie logicielle. Selon certains critiques, l'industrie risque de s'effondrer en raison d'un manque d'innovation parce qu'ils n'ont pas réussi à faire fonctionner l'IA aussi bien qu'ils l'espéraient avant la disparition des séniors. Le manque flagrant d'évaluation des risques est stupéfiant. Par exemple, le marché ne fait rien pour l'instant pour se prémunir contre ses paris sur l'IA.Source : Matt Garman, responsable d'AWSQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que l'IA va redéfinir le rôle du développeur dans les années à venir ?Selon vous, l'utilisation des outils d'IA améliore-t-elle la productivité des développeurs ?Matt Garman affirme que le travail des développeurs va changer. En quoi pourrait-il consister à l'avenir ?Que pensez-vous des recommandations selon lesquelles les développeurs doivent étudier la philosophie ?