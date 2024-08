Après une décennie de gratuité d'Alexa, Amazon veut désormais vous faire payer 10 dollars par mois pour profiter d'une version de son assistant dopé à l'IA

Pourquoi payer pour Alexa ?

Y a-t-il réellement un marché ?

Des normes de qualité qui ne sont pas respectées

La direction du projet fait également l'objet d'un débat

Conclusion

Malgré son succès précoce, l'assistant vocal Alexa d'Amazon a eu du mal à construire un modèle économique viable, ce qui a entraîné d'importants licenciements et des mesures de réduction des coûts au cours de l'année écoulée. Le nouveau plan d'abonnement, qui devrait être soutenu par une version surpuissante d'Alexa, représente la dernière tentative d'Amazon pour relancer la technologie vocale qui était autrefois considérée comme la clé de son avenir.« Si ce plan ne parvient pas à générer des revenus, Alexa est en difficulté », a déclaré une personne interrogée sous couvert d'anonymat.L'entreprise propose déjà Amazon Prime et d'autres abonnements. Et nombreux sont ceux qui accèdent à Alexa après l'achat d'un haut-parleur Echo ou un autre appareil Amazon. Néanmoins, une version payante d'Alexa constituerait une étape importante. Au cours des dix années d'existence d'Alexa, l'entreprise n'a jamais fait payer directement son assistant numérique.Le Washington Post, qui appartient à Jeff Bezos, a rapporté qu'Amazon prévoyait de vendre un abonnement payant pour une version d'Alexa remaniée par l'intelligence artificielle, qui pourrait coûter jusqu'à 10 dollars par mois. La version payante d’Alexa, attendue pour octobre, promet des améliorations significatives. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve des suggestions de recettes personnalisées en fonction des restrictions alimentaires de la famille et des résumés d’actualités générés par l’IA. Ces ajouts visent à rendre Alexa non seulement plus utile, mais aussi plus intuitive et adaptée aux besoins individuels des utilisateurs.La question qui se pose est : pourquoi les utilisateurs devraient-ils payer pour des fonctionnalités qu’ils ont jusqu’à présent obtenues gratuitement ? La réponse réside dans la promesse d’une expérience utilisateur enrichie. Les assistants vocaux actuels, bien qu’utiles, n’ont pas toujours tenu leurs promesses de “smart” assistants. En introduisant des capacités d’IA avancées, Amazon espère offrir une Alexa plus réactive et plus intelligente, capable de gérer des tâches complexes et de fournir des informations précises et pertinentes.Des dizaines de millions d'Américains utilisent régulièrement Alexa et d'autres assistants numériques, mais surtout pour des tâches relativement simples. Il pourrait donc être difficile de persuader les gens de payer pour une version d'Alexa. Selon les enquêtes menées par Consumer Intelligence Research Partners, environ deux tiers des Américains qui possèdent un appareil équipé d'Alexa l'utilisent au moins quelques fois par semaine pour écouter de la musique et poser des questions simples, comme vérifier les prévisions météorologiques.Le groupe de recherche indique qu'une majorité de personnes n'utilisent jamais Alexa pour des tâches plus complexes, comme allumer les lumières sur commande ou faire des achats sur Amazon.Il s'agit là de tâches pour lesquelles Amazon et d'autres entreprises s'attendaient à ce que les assistants vocaux numériques soient utilisés de manière significative. (Amazon a précédemment déclaré qu'une majorité d'utilisateurs d'appareils Amazon utilisaient Alexa pour les aider à faire des achats, mais l'entreprise n'a pas donné de détails).Les années 2010 ont été marquées par un grand optimisme : les assistants numériques tels qu'Alexa, Siri d'Apple et Google Assistant allaient devenir un moyen dominant d'interagir avec la technologie et changeraient autant la vie des gens que les smartphones. Ces prédictions étaient pour la plupart erronées. Les assistants numériques étaient plus bêtes que ne le prétendaient les entreprises, et il est souvent ennuyeux de prononcer des commandes plutôt que de taper sur un clavier ou de tapoter sur un écran tactile.Présentée pour la première fois il y a un an, Alexa, dont l'intelligence artificielle a été revue, repose sur une technologie différente de celle des assistants numériques actuels. Siri et Google Assistant, aujourd'hui largement remplacés par le chatbot Gemini, ont également fait l'objet d'une refonte de l'IA.Après une décennie d'utilisation des assistants vocaux pour envoyer un texte rapide, consulter la météo ou écouter de la musique, on ne sait pas encore si les gens veulent des versions IA pour des interactions plus complexes. Peut-être nos habitudes avec les assistants numériques suggèrent-elles que vous préférez les technologies à usage limité qui se contentent de faire l'essentiel.Néanmoins, si vous faites partie de ceux qui pensent qu'il n'y a aucune chance que vous payiez pour une IA Alexa, ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Pour se convaincre, il suffit de voir combien de personnes sont abonnées au ChatGPT d'OpenAI. Si le chatbot est gratuit pour tout le monde, ChatGPT propose également un abonnement de 20 dollars par mois, avec un logiciel d'IA plus avancé et une limite plus élevée du nombre d'interactions.La société d'intelligence économique Sensor Tower estime que plus de 2 millions de nouveaux abonnés et d'abonnés existants ont payé pour ChatGPT par l'intermédiaire de ses applications pour smartphones en juillet (OpenAI ne précise pas le nombre de ses abonnés). Il n'est pas anodin que quelques millions de personnes déboursent 20 dollars par mois pour une aide à l'IA.Pour Alexa, ce changement intervient à un moment crucial, car l'assistant vocal s'est laissé distancer par des concurrents tels que Google et Apple au cours des dernières années. Aux États-Unis, Google Assistant devrait compter 88,8 millions d'utilisateurs cette année, suivi de Siri avec 84,2 millions d'utilisateurs, selon Insider Intelligence. Alexa arrive en troisième position, avec 75,6 millions d'utilisateurs.Certaines parties de la nouvelle Alexa dotée d'une intelligence artificielle ont été présentées lors de l'événement matériel d'Amazon l'année dernière. L'ancien patron d'Amazon pour le matériel et les appareils, Dave Limp, a également déclaré que l'entreprise devrait commencer à faire payer la version la plus avancée d'Alexa à un moment donné, étant donné le coût élevé de l'exploitation des modèles d'IA.En interne, cependant, Amazon n'était visiblement pas encore satisfait des performances de la nouvelle Alexa. En début d'année , les personnes au fait du dossier ont déclaré que l'avant-première limitée avec 15 000 clients externes a permis de découvrir que, si la nouvelle Alexa était généralement douée pour la conversation et l'information, elle continuait à dévier les réponses, donnant souvent des réponses inutilement longues ou inexactes. Elle devait également améliorer sa capacité à répondre aux demandes ambiguës des clients qui nécessitent l'engagement de plusieurs services, comme allumer la lumière et la musique en même temps.La nouvelle Alexa ne répondait toujours pas aux normes de qualité attendues pour Alexa Plus, ont ajouté ces personnes, soulignant les défis techniques et la complexité de la refonte d'Alexa.L'une de ces personnes a déclaré que l'équipe Classic Alexa, par exemple, voulait protéger son travail en insistant pour utiliser ce qu'elle avait construit pour l'ancienne Alexa. Cela a eu pour effet de gonfler la pile technologique tout en créant des politiques internes au sein de l'équipe, a déclaré cette personne.Une autre personne a déclaré que, pendant ce temps, certains remettaient en question l'idée même de faire payer Alexa. Par exemple, les personnes qui paient déjà pour un service Amazon existant, tel qu'Amazon Music, pourraient ne pas être disposées à payer davantage pour avoir accès à la nouvelle version d'Alexa, a déclaré cette personne.« Il y a des tensions sur la question de savoir si les gens paieront pour Alexa ou non », a déclaré l'une de ces personnes.Les sources ont indiqué qu'Amazon s'attendait à ce que la nouvelle Alexa soit capable de faire tout ce que l'ancienne version d'Alexa fait bien tout en améliorant certaines de ses lacunes, telles que l'exécution de tâches qui impliquent plusieurs applications. Des fonctions conversationnelles précises et cohérentes constitueraient des éléments clés de différenciation, ont-ils ajouté.En plus de l'Alexa par abonnement, des personnes familières avec le projet ont déclaré qu'Amazon travaillait également sur un nouveau produit Alexa qui pourrait être utilisé dans un navigateur web. Elles ont indiqué que la nouvelle Alexa était basée sur un modèle de langage interne appelé Olympus.L’introduction d’un abonnement payant pour Alexa s’inscrit dans une tendance plus large où les entreprises technologiques facturent des frais pour des fonctionnalités avancées. Des services comme les applications de rencontres, les réseaux sociaux et même les applications de gadgets de cuisine adoptent des modèles d’abonnement. Google fait partie des entreprises qui facturent un supplément pour augmenter la capacité de stockage numérique de votre téléphone. Amazon espère que les nouvelles capacités de l’Alexa améliorée justifieront ce coût supplémentaire pour les utilisateurs.Si cette stratégie réussit, elle pourrait ouvrir la voie à d’autres entreprises technologiques pour adopter des modèles similaires, transformant ainsi la manière dont nous interagissons avec nos appareils intelligents.Il convient de noter qu'Amazon n'est pas la seule entreprise à explorer cette option ; des analystes technologiques ont suggéré qu'Apple et Samsung pourraient, à l'instar d'Amazon, faire payer un abonnement pour certaines fonctions d'intelligence artificielle.Sources : WP, Consumer Intelligence Research Partners Seriez-vous prêt à payer pour une version améliorée d’Alexa ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quelles fonctionnalités supplémentaires aimeriez-vous voir dans un assistant vocal payant ?Pensez-vous que les assistants vocaux actuels répondent suffisamment à vos besoins quotidiens ?Comment évaluez-vous l’impact des assistants vocaux sur votre vie quotidienne ?Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de passer à un modèle payant pour des services technologiques ?Croyez-vous que d’autres entreprises suivront l’exemple d’Amazon en monétisant leurs assistants vocaux ?Quels critères utiliseriez-vous pour décider si une fonctionnalité vaut un abonnement payant ?Seriez-vous prêt à explorer des alternatives gratuites à Alexa si elles offrent des fonctionnalités similaires ? Lesquelles ?