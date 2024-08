Les startups d'IA OpenAI et Anthropic ont signé des accords avec le gouvernement américain pour la recherche, le test et l'évaluation de leurs modèles d'intelligence artificielle

Connue pour son grand modèle de langage ChatGPT, OpenAI est une organisation américaine de recherche en intelligence artificielle (IA). Sa mission est de développer une intelligence générale artificielle (AGI) "", qu'elle définit comme "".Fondée par d'anciens membres d'OpenAI, Anthropic est également une startup américaine d'intelligence artificielle (IA). Elle recherche et développe l'IA pour "" et utiliser cette recherche pour déployer des modèles sûrs et fiables pour le public. Anthropic a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) nommée Claude en tant que concurrent du ChatGPT d'OpenAI.Les deux entreprises OpenAI et Anthropic ont signé des accords avec le gouvernement américain pour la recherche, le test et l'évaluation de leurs modèles d'intelligence artificielle (IA), a annoncé l'Institut américain pour la sécurité de l'intelligence artificielle (U.S. Artificial Intelligence Safety Institute).Ces accords, les premiers du genre, interviennent à un moment où les entreprises sont confrontées à un examen réglementaire de l'utilisation sûre et éthique des technologies d'IA. Les législateurs californiens, par exemple, viennent de voter un projet de loi visant à réglementer largement la manière dont l'intelligence artificielle est développée et déployée dans l'État.", a déclaré Jack Clark, cofondateur et responsable des politiques chez Anthropic, soutenu par Amazon et Alphabet, société mère de Google.En vertu de ces accords, l'Institut américain de sécurité de l'IA aura accès aux principaux nouveaux modèles d'OpenAI et d'Anthropic avant et après leur publication. Les accords permettront également de mener des recherches en collaboration afin d'évaluer les capacités des modèles d'IA et les risques qui y sont associés.", a déclaré Jason Kwon, directeur de la stratégie chez OpenAI, le fabricant de ChatGPT.", a déclaré Elizabeth Kelly, directrice de l'Institut américain de sécurité de l'IA.L'institut, qui fait partie du National Institute of Standards and Technology (NIST) du ministère américain du commerce, collaborera également avec le U.K. AI Safety Institute et fournira aux entreprises un retour d'information sur les améliorations potentielles en matière de sécurité. L'Institut américain de sécurité de l'IA a été créé l'année dernière dans le cadre d'un décret de l'administration du président Joe Biden visant à évaluer les risques connus et émergents des modèles d'intelligence artificielle.: U.S. Artificial Intelligence Safety InstitutePensez-vous que ces accords sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?