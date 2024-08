Le premier modèle open source

Les clients veulent avoir accès aux derniers modèles de pointe pour créer des applications d'IA dans le cloud, c'est pourquoi nous avons été les premiers à proposer Llama 2 en tant qu'API gérée et avons continué à travailler en étroite collaboration avec Meta au fur et à mesure qu'ils publiaient de nouveaux modèles. Nous avons été ravis de voir l'adoption de Llama 3.1 par les clients à travers Amazon SageMaker et Amazon Bedrock, et nous sommes impatients de voir comment les clients utilisent ce modèle pour résoudre leurs cas d'utilisation les plus complexes.

Dans les semaines qui ont suivi le lancement, des milliers de clients de Databricks ont adopté Llama 3.1, ce qui en fait notre modèle open source le plus rapidement adopté et le plus vendu à ce jour. Cette génération de modèles Llama comble enfin le fossé entre les modèles OSS et commerciaux en matière de qualité. Llama 3.1 est une percée pour les clients qui souhaitent créer des applications d'IA de haute qualité, tout en conservant le contrôle total, la personnalisation et la portabilité de leur LLM de base.

Le logiciel libre est gagnant. Meta est en train de jeter les bases d'un écosystème ouvert qui rivalise avec les meilleurs modèles fermés et, chez Groq, nous les mettons directement entre les mains des développeurs - une valeur partagée qui a été fondamentale chez Groq depuis nos débuts. À ce jour, Groq a fourni à plus de 400 000 développeurs 5 milliards de tokens gratuits par jour, en utilisant la suite de modèles Llama et notre Inférence LPU. C'est une période très excitante et nous sommes fiers de participer à cet élan. Nous ne pouvons pas augmenter la capacité de Llama assez rapidement. Si nous décuplions la capacité déployée, elle serait consommée en moins de 36 heures.

Llama a eu un impact profond sur l'avancement de l'IA de pointe. Les vannes sont désormais ouvertes pour que chaque entreprise et chaque industrie construise et déploie des super-modèles Llama personnalisés en utilisant NVIDIA AI Foundry, qui offre le support le plus large pour les modèles Llama 3.1 à travers l'entraînement, l'optimisation et l'inférence. Il est incroyable de constater le rythme rapide de l'adoption au cours du mois dernier.

Aperçu des cas d'utilisation de Llama

Un système ouvert florissant

Le mardi 23 juillet 2024, Meta a annoncé la dernière version de son modèle d'intelligence artificielle Llama, baptisée Llama 3.1 . La nouvelle technologie Llama se décline en trois versions différentes, dont l'une est le modèle d'intelligence artificielle le plus grand et le plus performant de Meta à ce jour. Comme les versions précédentes de Llama, le nouveau modèle reste open source, ce qui signifie qu'il est accessible gratuitement.Depuis l'introduction de Llama 3.1, qui a étendu la longueur du contexte à 128K et ajouté la prise en charge de plusieurs langues, l'utilisation par volume de jetons chez les principaux fournisseurs de services cloud a plus que doublé en trois mois. Cette croissance reflète une préférence croissante pour Llama au sein de la communauté des développeurs, ce qui en fait un concurrent notable dans le domaine de l'IA.L'approche open source a été un facteur clé dans l'utilisation généralisée de Llama, permettant à un éventail diversifié d'entreprises de construire des solutions d'IA sur site ou via des services cloud. L'engagement de Meta en faveur de cette approche ouverte a facilité la création d'un écosystème d'IA dynamique.Les leaders de l'industrie ont reconnu l'influence de Llama sur le développement de l'IA. Swami Sivasubramanian, vice-président de l'IA et des données chez AWS, a noté l'adoption significative de Llama 3.1 parmi les clients, qui l'exploitent pour diverses applications complexes. Ali Ghodsi, PDG de Databricks, a décrit Llama 3.1 comme un modèle qui combine efficacement la flexibilité de l'open source avec une qualité de niveau commercial.Plusieurs entreprises, dont Accenture, AT&T, DoorDash et Goldman Sachs, utilisent Llama pour améliorer leur productivité et rationaliser leurs opérations. Accenture, par exemple, a mis en œuvre Llama 3.1 pour développer un modèle d'IA personnalisé pour les rapports ESG, réalisant des gains de productivité notables et améliorant la qualité des résultats.Llama continue de se développer, tout comme sa communauté, avec plus de 60 000 modèles dérivés sur des plateformes telles que Hugging Face. Ce modèle open source est devenu un outil privilégié pour les développeurs, qui l'utilisent pour toute une série de tâches spécialisées.Cela fait un peu plus d'un mois que Meta a publié Llama 3.1, étendant la longueur du contexte à 128K, ajoutant le support de huit langues, et introduisant le premier modèle d'IA open source de niveau frontière avec son Llama 3.1 405B.Le succès de Llama est rendu possible grâce à la puissance de l'open source. En mettant les modèles Llama de Meta à la disposition de tous, l'entreprise a vu naître un écosystème d'IA dynamique et diversifié dans lequel les développeurs ont plus de choix et de capacités que jamais auparavant. L'innovation a été large et rapide, des start-ups repoussant de nouvelles limites aux entreprises de toutes tailles utilisant Llama pour construire sur site ou par l'intermédiaire d'un fournisseur de services cloud. L'industrie construit et innove avec Llama, et Meta ne cache pas son enthousiasme pour ce qui est à venir.Parallèlement à la sortie de Llama 3.1, Mark Zuckerberg a partagé une lettre ouverte sur les avantages de l'IA open source , renforçant ainsi la vision et l'engagement de Meta en faveur d'une approche ouverte. L'open source est dans l'ADN de Meta, et Llama incarne et renforce son engagement à partager son travail de manière responsable. L'open source favorise un écosystème plus compétitif, ce qui est bon pour les consommateurs, bon pour les entreprises (y compris Meta) et, en fin de compte, bon pour le monde.En seulement 18 mois depuis le lancement initial, Llama a évolué d'un modèle de fondation unique et de pointe à un système robuste pour les développeurs. Avec Llama 3.1, Meta offre désormais aux développeurs un système de référence complet pour créer plus facilement leurs propres agents personnalisés, ainsi qu'un nouvel ensemble d'outils de sécurité et de sûreté pour aider à construire de manière responsable.L'écosystème Llama se développe rapidement. Les modèles Llama approchent les 350 millions de téléchargements sur Hugging Face à ce jour, soit plus de 10 fois plus qu'il y a un an. Les modèles Llama ont été téléchargés plus de 20 millions de fois sur Hugging Face rien que le mois dernier. Et ce n'est qu'une partie de l'histoire du succès des Llamas, puisque ces modèles sont également téléchargés sur les services des partenaires de Meta dans l'ensemble de l'industrie.Outre Amazon Web Services (AWS) et Azure de Microsoft, Meta s'est associé à Databricks, Dell, Google Cloud, Groq, NVIDIA, IBM watsonx, Scale AI, Snowflake et d'autres pour mieux aider les développeurs à exploiter tout le potentiel de ses modèles. L'utilisation hébergée de Llama par volume de jetons à travers ses principaux partenaires fournisseurs de services cloud a plus que doublé de mai à juillet 2024 lorsque Meta a publié Llama 3.1.L'utilisation mensuelle de Llama a été multipliée par 10 de janvier à juillet 2024 pour certains des plus grands fournisseurs de services cloud de Meta. Et au mois d'août, le plus grand nombre d'utilisateurs uniques de Llama 3.1 chez l'un des principaux partenaires fournisseurs de services cloud de Meta était la variante 405B, ce qui montre que leur plus grand modèle de fondation gagne en traction.Meta a multiplié par cinq le nombre de partenaires participant à son programme d'accès anticipé à Llama avec Llama 3.1 et continuera à le faire pour répondre à la demande croissante des partenaires. Un certain nombre d'entreprises, dont Wipro, Cerebras et Lambda, ont fait part à Meta de leur souhait de devenir de futurs partenaires Llama pour LEAP et l'intégration.Swami Sivasubramanian, vice-président, IA et données, AWS :Ali Ghodsi, PDG et cofondateur de Databricks :Jonathan Ross, fondateur et PDG de Groq :Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA :Ce qui est encore plus encourageant que le nombre de personnes qui utilisent Llama, c'est de savoir qui utilise Llama et comment il l'utilise.Meta constate une préférence croissante de la communauté des développeurs pour Llama et de solides indicateurs pour une croissance continue. Selon une enquête d'Artificial Analysis, un site indépendant d'analyse comparative de l'IA, Llama est le deuxième modèle le plus considéré et le leader de l'industrie en matière d'open source.Avec plus de 60 000 modèles dérivés sur Hugging Face, il existe une communauté dynamique de développeurs qui peaufinent Llama pour leurs propres cas d'utilisation. De grandes entreprises comme AT&T, DoorDash, Goldman Sachs, Niantic, Nomura, Shopify, Spotify et Zoom ne sont que quelques exemples de réussite, et Infosys et KPMG utilisent Llama en interne.Accenture utilise Llama 3.1 pour construire un LLM personnalisé pour les rapports ESG qui devrait améliorer la productivité de 70 % et la qualité de 20 à 30 %, par rapport à la façon dont l'entreprise génère actuellement son rapport ESG annuel. Grâce à ses avancées intéressantes en matière de capacités multilingues, Accenture est en mesure d'étendre les modèles d'IA à d'autres régions, par exemple pour aider une organisation mondiale à rendre les chatbots plus conscients et plus pertinents sur le plan culturel. Accenture estime que les entreprises auront besoin d'exploiter de nombreux modèles d'IA provenant de différents fournisseurs. Les modèles open source comme Llama 3.1 élargissent les options, accélèrent l'innovation et auront un effet d'entraînement positif sur les entreprises et la société.Chez AT&T, l'assistance à la clientèle est un domaine d'innovation axé sur l'IA. En affinant les modèles Llama, ils ont été en mesure d'améliorer de manière rentable le service client en comprenant mieux les tendances clés, les besoins et les opportunités pour améliorer l'expérience à l'avenir. Dans l'ensemble, Llama et la GenAI ont permis d'améliorer de près de 33 % les réponses liées à la recherche dans le cadre des missions de service à la clientèle d'AT&T, tout en réduisant les coûts et en accélérant les temps de réponse.DoorDash utilise Llama pour rationaliser et accélérer les tâches quotidiennes de ses ingénieurs logiciels, comme l'exploitation de sa base de connaissances interne pour répondre aux questions complexes de l'équipe et la fourniture de révisions de demandes d'extraction exploitables pour améliorer sa base de code.La plateforme d'IA de Goldman Sachs, connue sous le nom de GS AI Platform, permet aux ingénieurs de Goldman d'utiliser les modèles Llama pour divers cas d'utilisation de manière sûre et responsable, notamment pour l'extraction d'informations à partir de documents.Pour animer le monde virtuel de son jeu de réalité augmentée Peridot, premier du genre, Niantic a intégré Llama, transformant ses adorables créatures, appelées « Dots », en animaux de compagnie de réalité augmentée réactifs qui affichent désormais des comportements intelligents pour simuler la nature imprévisible des animaux physiques. Llama génère la réaction de chaque Dot en temps réel, ce qui rend chaque interaction dynamique et unique.Nomura, institution financière japonaise de premier plan, utilise Llama sur AWS pour bénéficier d'avantages clés, notamment une innovation plus rapide, la transparence, des garde-fous contre les préjugés et des performances solides en matière de résumé de texte, de génération de code, d'analyse de journaux et de traitement de documents.Shopify continue d'expérimenter les meilleurs modèles open source, notamment LLaVA, qui repose sur les fondations de Llama. L'entreprise utilise des finetunes de LLaVA pour de multiples tâches spécialisées et effectue actuellement 40 à 60 millions d'inférences Llava par jour pour soutenir le travail de l'entreprise sur les métadonnées et l'enrichissement des produits.Zoom utilise ses propres modèles ainsi que des modèles LLM à code source fermé et ouvert - y compris Llama - pour alimenter son AI Companion, un assistant génératif d'IA qui aide les travailleurs à éviter les tâches répétitives et banales. AI Companion fournit aux utilisateurs de Zoom des résumés de réunions, des enregistrements intelligents et les étapes suivantes, ce qui leur permet de consacrer plus de temps à la collaboration, à l'établissement de liens et à l'accomplissement des tâches.Llama est à l'avant-garde en matière d'ouverture, de modifiabilité et de rentabilité. Meta s'est engagé à construire un système ouvert et à faire en sorte que les avantages de l'IA profitent à tout le monde. Un nombre croissant d'universitaires et d'entrepreneurs s'accordent à dire que l'IA open source est la voie à suivre.Les LLM peuvent nous aider à répondre à des questions difficiles, à améliorer notre productivité et à stimuler notre créativité. Au fur et à mesure que l'écosystème Llama se développe, les capacités et l'accessibilité de Meta AI se développent également. L'assistant intelligent de Meta est disponible sur Instagram, WhatsApp, Messenger et Facebook, ainsi que sur le web. Meta l'a également intégré à Meta Quest et à la collection Ray-Ban Meta, ce qui rapproche un peu plus Meta de sa vision d'un avenir où un assistant d'IA contextuel toujours disponible, dans un format pratique et portable, vous aidera de manière proactive dans vos activités quotidiennes.Meta se dit enthousiasmé par la croissance de la communauté Llama et encouragé par le fait de savoir qu'elle construit les grands modèles linguistiques les plus avancés, en open source pour le monde d'aujourd'hui.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous l'approche de Meta en matière d'IA crédible ou pertinente ?