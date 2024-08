Générer des images de haute qualité avec Imagen 3

Nous avons amélioré nos capacités de génération d'images créatives et, dans les jours à venir, nous apporterons notre dernier modèle de génération d'images, Imagen 3, à Gemini Apps et étendrons sa disponibilité pour les utilisateurs dans toutes les langues.: Une image animée d'un minuscule dragon sortant d'un œuf dans une prairie ensoleillée, entouré de curieux papillons lumineux. Des couleurs vives, des écailles détailléesImagen 3 établit une nouvelle norme en matière de qualité d'image, en générant des images avec seulement quelques mots. Vous pouvez même demander à Gemini de créer des images dans différents styles - comme des paysages photoréalistes, des peintures à l'huile texturées ou des scènes fantaisistes en pâte à modeler.Imagen 3 offre des fonctionnalités avancées de génération d'images, assorties de protections intégrées et conformes à nos principes de conception de produits. Sur un large éventail de points de référence, Imagen 3 se comporte favorablement par rapport aux autres modèles de génération d'images disponibles. Comme pour Imagen 2, nous utilisons SynthID, notre outil de filigrane pour les images générées par l'IA.Nos principes de conception sont clairs : du début à la fin, vous gardez le contrôle du processus de création. Si l'image initiale que vous obtenez ne répond pas à vos attentes, il vous suffit d'indiquer à Gemini ce que vous souhaitez modifier et il vous proposera une nouvelle image.Dans les prochains jours, nous commencerons également à déployer la génération d'images de personnes, avec une version d'accès anticipé pour nos utilisateurs de Gemini Advanced, Business et Enterprise, à partir de l'anglais. Nous nous sommes efforcés d'apporter des améliorations techniques au produit, ainsi que des ensembles d'évaluation améliorés, des exercices de red-teaming et des principes de produit clairs.Avec Imagen 3, nous avons fait des progrès significatifs en offrant une meilleure expérience utilisateur lors de la génération d'images de personnes. Nous ne soutenons pas la génération d'individus photoréalistes et identifiables, de représentations de mineurs ou de scènes excessivement gores, violentes ou sexuelles. Bien entendu, comme pour tout outil d'IA générative, toutes les images créées par Gemini ne seront pas parfaites, mais nous continuerons à écouter les commentaires des premiers utilisateurs pour continuer à nous améliorer. Nous déploierons progressivement cette fonctionnalité, afin de l'offrir bientôt à un plus grand nombre d'utilisateurs et de langues.