Uber Technologies, Inc. est une société multinationale américaine de transport qui propose des services de covoiturage, de messagerie, de livraison de nourriture et de transport de marchandises. C'est la plus grande société de covoiturage au monde, avec plus de 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 6 millions de chauffeurs et de coursiers actifs. Uber classe ses chauffeurs dans la catégorie des gig workers ou des entrepreneurs indépendants, ce qui a suscité des critiques et des contestations juridiques, car cela permet à l'entreprise de ne pas bénéficier des protections des travailleurs qu'elle aurait été tenue de fournir à ses employés.Uber annonce s'associer à la société britannique d'intelligence artificielle (IA) Wayve pour développer des véhicules autopilotés. La société de covoiturage indique qu'elle collaborera avec des constructeurs automobiles pour utiliser les solutions d'IA de la start-up londonienne.Les véhicules seront ainsi dotés d'une fonctionnalité autonome de niveau 4, qui sera ensuite utilisée sur le réseau Uber "". L'automatisation de niveau 4 est définie par la Society of Automotive Engineers comme le fait pour un véhicule de contrôler entièrement la conduite dans certaines circonstances ou dans un lieu spécifique.Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Uber réalisera également un investissement stratégique dans Wayve, dont le montant n'a pas encore été révélé. Cet investissement s'ajoutera à la série C de financement de 1,05 milliard de dollars annoncée en mai et menée par la société japonaise SoftBank. Selon Wayve, le financement d'Uber sera utilisé pour accélérer son travail avec les équipementiers mondiaux afin d'équiper les véhicules grand public de fonctions d'aide à la conduite de niveau 2+ et de capacités d'automatisation conditionnelle de niveau 3.L'accord marque une nouvelle étape notable pour Wayve, dont la trajectoire ascendante au cours des deux dernières années a été remarquable. Elle a adopté une approche différente de celle de nombreuses entreprises travaillant dans le domaine des véhicules autonomes (AV) en promouvant sa technologie d'IA incorporée (Embodied AI).Wayve décrit cette technologie comme une intégration de "". Cette approche, qui ne nécessite pas de cartes, permet aux véhicules électriques de fonctionner en dehors des zones délimitées. Parmi ses récents succès, on peut citer le lancement du plus grand projet pilote de livraison autonome de produits alimentaires en milieu urbain d'Europe, dans l'ouest de Londres.", a déclaré Alex Kendall, cofondateur et PDG. "Ce partenariat est également remarquable pour Uber, qui s'intéresse de plus en plus aux technologies de conduite autonome depuis quelques mois. Au début du mois d'août, Uber a confirmé que les taxis autoguidés Cruise seraient disponibles sur le réseau à partir de 2025. Cela fait suite à l'annonce d'un accord avec le Chinois BYD en juillet, selon lequel les deux entreprises travailleraient ensemble pour développer des véhicules électriques destinés à être utilisés par Uber en dehors des États-Unis. Uber propose déjà des taxis autonomes Waymo à Phoenix, et s'est déjà associé à Motional à Las Vegas, en plus de proposer des livraisons de nourriture autonomes par le biais d'Uber Eats.", a déclaré Dara Khosrowshahi, PDG d'Uber. ": UberPensez-vous que cet accord est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?