L'action Nvidia chute brutalement et Wall Street connaît une sévère contreperformance

Les investisseurs deviennent plus prudents quant aux promesses de l'IA générative

Un énorme gouffre financier et une bulle qui pourraient se solder par un désastre

- Nvidia a perdu 280 milliards en capitalisation boursière, du jamais vu

- Small & mid caps US : -3%

- Prix du baril de pétrole : -5%

- Le Nasdaq a effacé 3,1 %, soit environ 75 % de sa perte moyenne du mois de septembre ... pic.twitter.com/oWyTrnpSvZ — John Plassard (@JohnPlassard) September 4, 2024

Wall Street semble se diriger vers une correction boursière après la folie spéculative provoquée par l'avènement de l'IA générative . Ces dernières semaines, les inquiétudes concernant la lenteur des retombées des investissements considérables dans l'IA ont frappé les entreprises les plus importantes de Wall Street, les actions de Microsoft et d'Alphabet se négociant à la baisse à la suite de leurs rapports trimestriels en juillet. « Une telle quantité d'argent a été consacrée à l'IA et aux puces au cours des 12 derniers mois que le marché est complètement faussé », a déclaré Todd Sohn, stratège ETF chez Strategas Securities.Wall Street commence une nouvelle semaine turbulente avec Nvidia en première ligne. Les actions de Nvidia ont chuté de 9,5 %, effaçant 278,9 milliards de dollars dans la plus grande perte de valeur boursière jamais enregistrée pour une action américaine. Selon les données, le fabricant américain de semiconducteurs a maintenant perdu 14 % au cours des trois séances qui ont suivi la publication de ses résultats, qui n'ont pas été à la hauteur des attentes élevées.Les 30 entreprises de l'indice Philadelphia Semiconductor (PHLX) ont toutes perdu au moins 5,4 %, ON Semiconductor, KLA Corp. et Monolithic Power Systems ayant chuté de plus de 9 %. Le Nasdaq 100 a perdu près de 3,3 %. L'action Nvidia a encore perdu 2 % en fin de séance mardi après que le département américain de la Justice a adressé au fabricant de puces des citations à comparaître afin d'obtenir des preuves que l'entreprise a enfreint les lois antitrust.Intel a chuté de près de 9 % après que Reuters a rapporté que le PDG Pat Gelsinger et les principaux cadres devraient présenter un plan au conseil d'administration de la société pour supprimer les activités inutiles et réorganiser les dépenses d'investissement du fabricant de puces en difficulté. À sa clôture record de juillet, Nvidia avait presque triplé son cours en 2024. Ses récentes pertes lui ont permis de progresser de 118 % depuis le début de l'année.Dans une note publiée mardi à l'intention des clients, les stratèges de BlackRock ont écrit : « certaines études récentes ont mis en doute le fait que les revenus tirés de l'IA justifient à eux seuls cette vague de dépenses d'investissement dans ce domaine. Lorsqu'ils évaluent les dépenses d'investissement dans l'IA des différentes entreprises, les investisseurs doivent se demander si ces entreprises font le meilleur usage de leurs bilans et de leurs capitaux ».La faiblesse des actions du secteur des puces, mardi, s'est accompagnée de baisses importantes à Wall Street, le S&P 500 perdant également 2,1 %. La perte record de la valeur boursière de Nvidia en une seule séance a été plus importante que la baisse de 232 milliards de dollars subie par Meta Platforms, propriétaire de Facebook, le 3 février 2022, lorsque l'entreprise de médias sociaux a publié de sombres prévisions, selon les données compilées par LSEG.Le concepteur de puces Arm Holdings (ARM) a reculé de 6,9 %. Le leader des puces sans fil Qualcomm (QCOM) a reculé de 6,9 %. Parmi les autres grands fabricants de semiconducteurs qui ont subi une décote mardi, citons Texas Instruments (TXN) et Analog Devices (ADI). L'action TI a chuté de 5,8 %. L'action ADI a reculé de 6,5 % à 218,71. Le leader des puces mémoire Micron Technology (MU) a également vu ses actions chuter de 8 % mardi.À la suite du rapport trimestriel de Nvidia la semaine dernière, l'estimation moyenne des analystes pour le revenu net annuel jusqu'en janvier 2025 a grimpé à 70,35 milliards de dollars, contre environ 68 milliards de dollars avant le rapport de la semaine dernière. Cette augmentation des estimations de bénéfices, combinée aux pertes d'actions de Nvidia, fait que le fabricant de puces se négocie actuellement à 34 fois les bénéfices attendus, contre plus de 40 fois en juin.Plusieurs raisons pourraient expliquer ce début morose d'un mois historiquement volatil pour les actions. Les inquiétudes concernant la croissance chinoise ont ébranlé les marchés des matières premières. Les données relatives à l'industrie manufacturière américaine ont été peu nombreuses et ont révélé une hausse des prix payés, un signe potentiellement inquiétant pour les faucons de l'inflation. Mais d'après les analystes, ce qui a le plus catalysé la déroute du secteur technologique, ce sont les nouveaux avertissements selon lesquels la promesse de l'IA de réorganiser les économies mondiales est loin d'être réalisée Cela rendait difficile la justification des valorisations élevées. C'est l'essentiel des points de vue exprimés par JPMorgan Asset Management et de BlackRock Investment Institute. Selon Michael Cembalest, président de la stratégie de marché et d'investissement chez JPAM, les dépenses en matière d'IA ne se justifieraient pas tant que la demande de services d'IA de la part d'entreprises extérieures au secteur technologique ne commencerait pas à augmenter.Selon Jean Boivin, directeur de BlackRock Investment, « il faut de la patience avant que l'IA ne prenne son essor, un processus qui s'étalera sur des années, pas des trimestres ». En attendant, les investisseurs perdent patience et certains se demandent si les résultats ne sont pas à la hauteur du battage médiatique. Cela a été illustré par la chute brutale des actions de Microsoft à la fin du mois de juillet après des résultats médiocres dans le domaine de l'IA.L'action Microsoft avait dévissé de plus de 6 % après malgré des résultats trimestriels supérieurs à la moyenne. Ces dernières semaines, Alphabet, Microsoft et Apple ont perdu au moins 1,9 %, la douleur se propageant aux plus grandes entreprises technologiques qui cherchent à remodeler l'économie grâce à l'IA. Cependant, les dégâts ont été considérables dans le secteur des puces, l'indice PHLX ayant enregistré sa plus forte baisse depuis mars 2020.Outre Nvidia et Intel, l'action du fabricant de puces Applied Materials a chuté de 7 %. TSMC, le plus grand fabricant contractuel de puces au monde, a chuté à peu près de la même manière. « En dehors des grandes entreprises technologiques qui achètent entre elles, nous n'avons pas vraiment vu l'IA se répandre dans l'économie », a fait remarquer Paul Nolte, stratège de marché et gestionnaire de patrimoine senior chez Murphy & Sylvest Wealth Management.« La question du retour sur investissement de toutes ces dépenses reste entière. Et si l'on remonte à l'époque des dotcoms, les premiers gagnants de la bulle Internet n'ont pas toujours été les gagnants finaux. Nous ne sommes pas encore dans une situation, en matière de valorisation, où je souhaiterais acheter cette baisse », a ajouté Nolte. Les entreprises peinent à rentabiliser leurs investissements colossaux dans l'IA et licencient afin de faire des économies.Broadcom, un autre fabricant de puces qui a bénéficié de l'essor de l'IA, a chuté de 6,2 % avant la publication de son rapport trimestriel jeudi. La capitalisation boursière de Nvidia est retombée à 2 650 milliards de dollars désormais. Toutefois, rappelons qu'en juin, la capitalisation boursière de Nvidia avait atteint 3 335 milliards de dollars, faisant du fabricant de puces l'entreprise avec la plus grosse capitalisation boursière au monde, devant Apple et Microsoft.James Ferguson, associé fondateur de MacroStrategy Partnership, un cabinet de recherche macroéconomique basé au Royaume-Uni, craint que la folie spéculative se solde par un désastre. Il a déclaré que l'hallucination des grands modèles de langage (LLM) pourrait s'avérer un défi insoluble", ce qui conduirait l'IA à avoir beaucoup moins d'applications viables. « L'IA est en fait inutile et elle a créé une bulle "faire semblant jusqu'à ce que ça marche" qui pourrait se solder par un désastre », prévient l'observateur chevronné des marchés. Il a déclaré que l'IA n'a toujours pas fait ses preuves et les perspectives sont faibles.Le coût croissant de la course à l'IA a renforcé les inquiétudes des investisseurs après qu'Alphabet, la société mère de Google, a fait état d'une augmentation plus importante que prévu des dépenses d'investissement pour soutenir sa technologie d'IA générative. Alphabet a déclaré qu'il constatait une hausse des revenus liés au cloud, en partie due à l'intérêt pour les produits d'IA. Toutefois, il n'a pas fourni de chiffres précis sur l'impact de l'IA.Les entreprises technologiques ont fait l'objet d'attentes élevées à l'approche de la saison des résultats. Les analystes prévoient en moyenne que les entreprises du S&P 500 augmenteront leurs bénéfices cumulés de près de 10 %. Les craintes liées à l'explosion du coût de la mise en place d'une infrastructure d'IA (et l'augmentation des recettes moins importante que prévu) ont contribué à faire chuter le Nasdaq de 8 % par rapport à son record du 10 juillet.Le Nasdaq a perdu plus de 1 % mardi avant la publication du rapport de Microsoft. Du côté d'OpenAI, ses progrès rapides ont permis à ChatGPT de gagner des millions d'utilisateurs, mais les coûts de l'entreprise s'accumulent. The Information a rapporté que les coûts de formation et d'inférence de l'IA chez OpenAI pourraient atteindre 7 milliards de dollars cette année, les millions d'utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT ne faisant qu'augmenter les coûts de calcul.Dans le même temps, OpenAI a lancé SearchGPT, un prototype de moteur de recherche propulsé par l'IA qui vise à fournir aux utilisateurs des réponses rapides et précises provenant du Web. SearchGPT remet directement en question la domination de Google sur le marché de la recherche en ligne. L'outil sera gratuit lors de son lancement initial et cela pourrait non seulement augmenter les dépenses d'OpenAI en matière d'infrastructure pour l'IA.Selon les analystes, comme SearchGPT semble ne pas avoir de publicité pour le moment, il est clair que l'entreprise devra bientôt trouver une solution de monétisation. Le rapport note que les dépenses d'OpenAI dépassent de loin celles de ses rivaux, comme Anthropic, qui prévoit un taux d'absorption de 2,7 milliards de dollars en 2024. Les dépenses élevées d'OpenAI pourraient l'obliger à conclure un nouveau cycle de financement dans les 12 mois pour renforcer son bilan.Par ailleurs, une étude a souligné que les résumés de recherche fournis par l'IA consomment environ 10 fois plus d'énergie qu'une recherche normale sur Google. Selon Alex de Vries, fondateur de Digiconomist, chaque fois que vous effectuez une recherche et que l'IA de Google vous répond, vous consommez environ trois wattheures d'électricité. C'est à peu près l'équivalent de la quantité d'énergie utilisée pour parler pendant une heure sur un téléphone fixe.L’essor de l’IA générative a entraîné la construction rapide de centres de données pour répondre à la demande croissante. Cependant, des inquiétudes grandissent quant à notre capacité à générer suffisamment d’électricité pour alimenter cette croissance, et si le réseau électrique vieillissant peut supporter la charge.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la chute brutale des actions du fabricant de puces Nvidia ?Que pensez-vous de la déroute des marchés boursiers après les résultats médiocres dans le domaine de l'IA ?Se dirige-t-on vers une correction boursière après la folie spéculative ? Le boom de l'IA a-t-il commencé à s'essouffler ?Quels pourraient être les impacts de l'éclatement de la bulle sur les entreprises spécialisées dans l'IA ?