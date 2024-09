Le projet Sid est le premier projet de stabilisation d'agents. Un millier d'agents collaborant pendant des jours pour réaliser n'importe quelle action avec un gouvernement émergent, une économie, une culture, une religion et bien plus encore. Sid commence dans Minecraft mais nous allons déjà plus loin. Il s'agit d'un serveur Minecraft, mais chaque joueur ici est en fait un agent IA autonome et il est complètement agnostique de Minecraft, capable d'utiliser d'autres applications et jeux.



La startup Altera spécialisée dans l'IA a lancé la toute première simulation de plus de 1 000 agents d'IA autonomes collaborant ensemble dans un monde Minecraft, tous capables de fonctionner pendant des heures, voire des jours, sans intervention humaine. Les agents ont déjà commencé à développer leur propre économie, leur culture, leur religion et leur gouvernement, l'IA travaillant déjà à l'établissement de ses propres systèmes.Les agents autonomes sont une forme avancée d'intelligence artificielle qui exploite les capacités des grands modèles de langage, dans le but de pouvoir effectuer des tâches de manière autonome. Jusqu'à présent, les agents ont déjà formé un centre marchand, voté dans une démocratie, répandu des religions et collecté cinq fois plus d'objets distincts qu'auparavant. Les agents exécutent des tâches et développent leur propre monde par l'intermédiaire d'un serveur Minecraft, mais ils peuvent également utiliser d'autres applications et jeux. Sur le marché mis en place par la technologie, les agents se sont mis d'accord pour utiliser les gemmes comme monnaie commune pour échanger des fournitures.Selon Robert Yang, le PDG d'Altera, l'IA "" car les humains ne peuvent pas se permettre de faire de la microgestion. Son objectif est que les agents d'IA collaborent efficacement les uns avec les autres et avec les humains. Le projet Sid est la première tentative de l'entreprise, le PDG affirmant qu'il a en fait ouvert plus de questions qu'il n'en résout actuellement.Voici un extrait de la présentation du projet Sid :Altera possède la conviction que les humains numériques sont inévitables et qu'ils auront un impact profond sur le monde. Ils pensent également que s'ils sont conçus dans un cadre pro-humain solide, ils pourraient devenir l'une des inventions les plus profondes de l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi la mission d'Altera est de construire des êtres humains numériques qui vivent, aiment et grandissent avec nous.Pour construire des êtres humains numériques, Altera pense qu'il faut ajouter des qualités humaines fondamentales qui font actuellement défaut à l'intelligence artificielle : l'autonomie, la cohérence, l'émotion, la mémoire épisodique, les processus rapides et les interactions fondées. En d'autres termes, Altera veut développer des agents IA avancés qui coexistent avec les humains dans des environnements virtuels. Ces agents possèderaient une forte intelligence socio-émotionnelle pro-humaine et finiront par atteindre la conscience de soi.La startup commente son approche dans ce sens :Voici les principaux objectifs des humains numériques :La startup Altera souhaite donc intégrer de manière transparente les humains numériques dans la société humaine, en favorisant la coexistence et la croissance mutuelle. Le jeu est un point de départ. Les jeux sont depuis longtemps un terrain fertile pour tester les technologies émergentes et ont souvent été une porte d'entrée pour l'adoption massive par les consommateurs.En outre, la fiabilité du comportement d'un agent n'est pas essentielle dans les jeux. En fait, l'imprévisibilité peut même être une caractéristique, et non un bogue. Cela permet de tester, d'itérer et de livrer beaucoup plus rapidement. En revanche, les outils de productivité et les copilotes exigent un niveau de fiabilité beaucoup plus élevé.La startup déclare pour l'annonce du projet Sid :Avec tout ça, la question se pose : "" Pour Altera, la réponse est un "" catégorique. Ils construiraient des agents dotés d'un cadre pro-humain solide, axé sur l'empathie, l'amitié et l'amusement à grande échelle. La vision d'Altera pour les humains numériques améliore l'humanité, elle ne la remplace pas.Voici la déclaration de la startup sur sa vision pour le futur :Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que la vision de la startup Altera est crédible ou pertinente ?