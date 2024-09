Aujourd'hui, nous annonçons le plan Claude Entreprise afin d'aider les organisations à collaborer en toute sécurité avec Claude en utilisant les connaissances internes.



Les équipes qui disposent de plus de contexte travaillent mieux. Le plan Claude Entreprise offre une fenêtre de contexte élargie de 500 000, une plus grande capacité d'utilisation et une intégration native de GitHub afin que vous puissiez travailler sur des bases de code entières avec Claude. Il comprend également des fonctions de sécurité de niveau entreprise, comme le SSO, les permissions basées sur les rôles et les outils d'administration, qui aident à protéger vos données et votre équipe.



L'authentification unique (SSO) et la capture de domaine : Gestion sécurisée de l'accès des utilisateurs et centralisation du contrôle de l'approvisionnement.

: Gestion sécurisée de l'accès des utilisateurs et centralisation du contrôle de l'approvisionnement. Accès basé sur les rôles avec des autorisations précises : Désignez un propriétaire principal pour l'espace de travail afin d'améliorer la sécurité et la gestion des informations.

: Désignez un propriétaire principal pour l'espace de travail afin d'améliorer la sécurité et la gestion des informations. Journaux d'audit : Tracez les activités du système pour le contrôle de la sécurité et de la conformité. Les journaux d'audit seront disponibles dans les semaines à venir.

: Tracez les activités du système pour le contrôle de la sécurité et de la conformité. Les journaux d'audit seront disponibles dans les semaines à venir. Système de gestion des identités interdomaines (SCIM) : Automatise le provisionnement des utilisateurs et les contrôles d'accès. SCIM sera également disponible dans les semaines à venir.

Pour concurrencer le GPT-4 Omni d'OpenAI, Anthropic avait récemment lancé Claude 3.5 Sonnet . Claude 3.5 Sonnet établit de nouvelles références dans l'industrie pour le raisonnement de niveau avancé (GPQA), les connaissances du monde (MMLU) et la compétence de codage (HumanEval). Il montre une nette amélioration dans la compréhension des nuances, de l'humour et des instructions complexes, et il est exceptionnel dans la rédaction de contenu de haute qualité avec un ton naturel et compréhensible.Dans la lignée de son effort pour concurrencer OpenAI, Anthropic vient de lancer une nouvelle formule d'abonnement pour son chatbot d'IA Claude, dénommée Claude Enterprise. Claude Enterprise est destinée aux entreprises qui souhaitent davantage de contrôles administratifs et une sécurité accrue. Claude Enterprise sera en concurrence avec la solution d'OpenAI destinée aux entreprises, ChatGPT Enterprise, lancée il y a environ un an.Anthropic semble rattraper son retard sur OpenAI, en essayant de placer Claude partout où ChatGPT est déjà présent. La startup a publié quelques façons d'utiliser Claude qui correspondent étroitement à la façon dont OpenAI offre déjà ChatGPT. Claude Enterprise permet aux entreprises de télécharger leurs propres connaissances dans le chatbot IA d'Anthropic. Claude peut ensuite analyser les informations, répondre à des questions à ce sujet, créer des graphiques et des pages web simples, ou agir en tant qu'assistant IA spécifique à l'entreprise.L'offre d'Anthropic pour les entreprises se distingue de ce qui se fait sur le marché sur quelques points essentiels. Tout d'abord, la fenêtre contextuelle de Claude Enterprise est de 500 000 jetons, ce qui signifie que les modèles d'Anthropic peuvent traiter jusqu'à 200 000 lignes de code, des dizaines de documents de 100 pages ou une transcription audio de deux heures en une seule invite. ChatGPT Enterprise et le plan Team de Claude offrent des fenêtres contextuelles inférieures de moitié.Comme le plan Entreprise de ChatGPT, Claude Entreprise permet aux entreprises de désigner un propriétaire principal pour l'espace de travail de l'entreprise. Ce propriétaire peut attribuer différents niveaux d'accès aux projets et à l'information au sein de Claude, et tracer l'activité à travers le système pour la sécurité et le contrôle de la conformité. À l'instar d'OpenAI, Anthropic affirme qu'elle ne forme pas aux données des clients de Claude Enterprise. C'est important pour de nombreuses entreprises qui ne veulent pas que leurs secrets commerciaux se retrouvent dans la base de connaissances de Claude ou de ChatGPT dans six mois.Voici l'annonce d'Anthropic pour Claude Entreprise :Le plan Entreprise introduit des contrôles de sécurité et d'administration critiques qui donnent la priorité à la gestion et à la protection des données sensibles de l'entreprise, y compris :En intégrant Claude aux connaissances de votre organisation, vous pouvez étendre votre expertise à un plus grand nombre de projets, de décisions et d'équipes que jamais auparavant.Avec le plan Entreprise, vous pouvez collaborer avec Claude avec, ce qui équivaut à des centaines de transcriptions de ventes, des douzaines de documents de plus de 100 pages, ou des bases de code de taille moyenne. L'intégration des connaissances permet à Claude de fournir des conseils approfondis et spécifiques à une fonction.Anthropic introduit également unepour les équipes d'ingénierie afin de synchroniser les dépôts GitHub avec Claude. Désormais, vous pouvez travailler avec votre base de code pour développer de nouvelles fonctionnalités, déboguer des problèmes ou intégrer de nouveaux ingénieurs. GitHub est la première des intégrations natives pour connecter Claude à vos sources de données les plus importantes, ce qui permet à Claude de fournir une assistance plus pertinente et plus perspicace. Cette fonctionnalité est disponible en version bêta pour les premiers utilisateurs du plan Entreprise dès aujourd'hui. Anthropic prévoit de la rendre plus largement disponible dans le courant de l'année.Lorsque vous combinez les fenêtres contextuelles élargies avec leset les, Claude devient une solution de bout en bout pour aider votre équipe à passer de l'idée à la production d'un travail de haute qualité. Par exemple, les spécialistes du marketing peuvent transformer les tendances du marché en une campagne convaincante. Les gestionnaires de produits peuvent télécharger les spécifications du produit pour que Claude construise un prototype interactif. Les ingénieurs peuvent connecter des bases de code pour obtenir de l'aide dans la résolution d'erreurs et l'identification d'optimisations.Voici les retours de GitLab et Midjourney, premiers clients d'Anthropic à avoir utilisé Claude for Work :Taylor McCaslin, chef de produit pour l'IA et la technologie ML, GitLab : "Caleb Kruse, chef de cabinet, Midjourney : "Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que ce nouveau plan d'abonnements est crédible ou pertinent ?