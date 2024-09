L'accès aux futurs modèles d'IA d'OpenAI pourrait coûter plusieurs milliers de dollars

L'IA affiche actuellement des performances "médiocres" en matière de raisonnement

OpenAI fait face à des dépenses colossales et à un nombre très important de démissions

OpenAI a déclaré jeudi qu'il compte désormais plus d'un million d'utilisateurs payants pour ses produits commerciaux, ChatGPT Enterprise, Team et Edu, car le chatbot continuerait de connaître une forte adoption grâce à son grand modèle de langage (LLM) avancé. Ce chiffre représente une augmentation par rapport aux 600 000 utilisateurs que comptait l'entreprise en avril, suggérant que les efforts déployés par le PDG Sam Altman pour inciter les entreprises à adopter ChatGPT à des fins professionnelles portent leurs fruits. En outre, OpenAI a déclaré que ChatGPT a dépassé les 200 millions d'utilisateurs actifs par semaine.À en croire un récent rapport de The Information sur l'évolution probable des prix des abonnements à ChatGPT, OpenAI compte extraire le plus de valeur possible de sa base d'utilisateurs payants. Le rapport indique que les dirigeants d'OpenAI ont discuté d'abonnements plus chers pour ses prochains modèles tels que Strawberry et Orion. Selon les informations non officielles disponibles, Strawberry serait un modèle axé sur le raisonnement avec des capacités avancées.Strawberry aurait été formée pour résoudre des problèmes mathématiques qu'il n'a jamais vus auparavant, ce que les modèles actuels ne peuvent pas faire de manière fiable. Le modèle aurait également été formé pour résoudre des problèmes de programmation et répondre aux questions non techniques. L'objectif principal de Strawberry serait de produire des données synthétiques pour Orion, qui devrait être beaucoup plus puissant que leur dernier modèle, GPT-4.Selon le rapport, lors des premières discussions internes chez OpenAI, des prix d'abonnement mensuel allant jusqu'à 2 000 $ par mois ont été évoqués. Le rapport cite une personne au fait des discussions sur le sujet. À titre de comparaison, ChatGPT Plus coûte actuellement 20 $ par mois, ce qui permet d'utiliser GPT-4o, le modèle phare actuel de l'entreprise. La version gratuite du modèle est utilisée par des centaines de millions d'utilisateurs chaque mois.Les réactions sont mitigées. « Le salaire minimum dans ma région est de 12 dollars par heure. Payer 2 000 dollars par mois, c'est presque exactement ce que coûterait l'embauche d'un assistant personnel payé au salaire minimum 40 heures par semaine. Les gens paient parfois plus pour des assistants personnels, et je parierais que Strawberry sera plus polyvalent qu'un assistant personnel payé au salaire minimum ne le serait », peut-on lire dans les commentaires.La formation et l'exploitation de modèles avancés capables de raisonner en plusieurs étapes ne seront pas bon marché. Selon certaines sources, ChatGPT Plus est en passe de générer 2 milliards de dollars de revenus par an, mais sa croissance n'est pas assez rapide pour couvrir les coûts de fonctionnement de la plateforme. Ainsi, pour les futurs modèles avancés de l'entreprise, les entrepreneurs doivent s'attendre à des prix nettement plus élevés que d'habitude.Ces discussions sur les prix interviennent après que les médias ont rapporté qu'Apple et le géant des puces Nvidia sont en pourparlers pour investir dans OpenAI dans le cadre d'une nouvelle levée de fonds qui pourrait valoriser le fabricant de ChatGPT à plus de 100 milliards de dollars. Le prix que les clients sont prêts à payer pour ces modèles n'est pas seulement important pour OpenAI, mais aussi pour Google, Anthropic et d'autres qui proposent des produits similaires.OpenAI cherche un meilleur moyen de monétiser son service. Les nouvelles options d'abonnement premium cibleraient les professionnels et les entreprises qui ont besoin de l'assistance de l'IA pour des tâches plus complexes telles que la recherche, le raisonnement approfondi et les analyses techniques, entre autres. Ces utilisateurs sont capables de souscrire un abonnement de plusieurs milliers de dollars par mois. Par exemple, les terminaux Bloomberg coûtent environ 2 000 dollars par mois et par utilisateur. Il existe donc un précédent de logiciels d'entreprise très utiles et spécialisés dont le prix est aussi élevé.Cependant, à quel point les modèles d'IA actuels, en particulier ChatGPT, sont-ils utiles aux utilisateurs ? Si les grands modèles de langage peuvent déjà résumer des textes denses et composer une prose élégante bien plus rapidement que n'importe quel humain, la technologie est souvent insuffisante pour résoudre des problèmes de bon sens dont les solutions semblent intuitives pour l'homme, comme le fait de reconnaître les sophismes logiques et jouer au morpion.Lorsque le modèle rencontre ce type de problèmes, il « hallucine » souvent des informations erronées. L'hallucination des chatbots est un défi majeur pour les entreprises et constitue désormais l'un des facteurs qui accélèrent la dégradation de l'état du Web. Les abonnements plus onéreux doivent renforcer les capacités de l'IA en matière de raisonnement et corriger un certain nombre de limites de l'IA. Mais la capacité des entreprises à y parvenir suscite le scepticisme.« Il est peu probable que les capacités de Strawberry justifient ce prix de 2 000 $ ? Je me demande encore si mon abonnement de 20 $ par mois en vaut la peine », note un critique. Un autre a écrit : « il s'agit d'une stratégie marketing connue. Faire en sorte que tout le monde parle d'un prix encore plus élevé. Celui-ci devient alors un point d'ancrage auquel le prix réel sera comparé. Lorsque le prix réel sera annoncé, vous n'aurez pas l'impression qu'il est aussi cher ».De nombreux chercheurs en IA affirment que le raisonnement, dans le contexte de l'IA, implique la formation d'un modèle qui permet à l'IA de planifier, de refléter le fonctionnement du monde physique et de résoudre de manière fiable des problèmes difficiles comportant plusieurs étapes. Ainsi, l'amélioration du raisonnement est considérée comme la clé permettant de débloquer la capacité des modèles à tout faire (découvertes scientifiques, planification, etc.).Par ailleurs, les chercheurs divergent sur la question de savoir si les modèles seront capables d'intégrer des idées et une planification à long terme dans leur manière de faire de la prédiction. Par exemple, Yann LeCun, lauréat du prix Turing en 2018 et responsable de l'IA chez Meta, a souvent déclaré que les LLM actuels n'étaient pas capables d'un raisonnement semblable à celui des humains. Strawberry est un élément clé du plan d'OpenAI pour surmonter ces défis.L'effort de lancement de Strawberry fait partie de la bataille sans fin d'OpenAI pour rester devant d'autres rivaux bien financés qui se disputent la suprématie dans l'IA conversationnelle, ou les LLM. La technologie aurait également des implications pour les futurs produits appelés agents qui visent à résoudre des tâches à plusieurs étapes. OpenAI et ses rivaux espèrent que les agents pourront ouvrir davantage d'opportunités de revenus. En effet, pour ces entreprises, une IA dotée de capacités avancées de raisonnement et qui résout des problèmes mathématiques difficiles pourrait constituer une application très lucrative.Mais alors qu'OpenAI est déjà confronté à des difficultés financières, les sources rapportent que Strawberry est plus coûteux et plus lent au niveau de l'inférence. Les activités d'OpenAI se développent à une vitesse incroyable : ses ventes de LLM aux entreprises et d'abonnements à ChatGPT ont à peu près triplé pour atteindre 283 millions de dollars de revenus mensuels par rapport à l'année dernière, bien que ses pertes mensuelles soient probablement plus élevées que cela.L'entreprise est évaluée à 86 milliards de dollars. Toutefois, les sources indiquent que les perspectives d'OpenAI reposent en partie sur le lancement éventuel du nouveau LLM phare Orion qu'il est en train de développer. Ce modèle vise à améliorer le LLM phare existant, GPT-4, qu'OpenAI a lancé au début de l'année dernière. À l'heure actuelle, d'autres concurrents ont lancé des LLM dont les performances sont à peu près équivalentes à celles de GPT-4.Selon les sources, Altman cherche à obtenir plus d'argent pour l'entreprise et à trouver des moyens de réduire ses pertes. OpenAI aurait levé environ 13 milliards de dollars auprès de Microsoft depuis 2019 dans le cadre d'un partenariat commercial avec le géant des logiciels contracté pour durer jusqu'en 2030. Les termes du partenariat pourraient changer, notamment la manière dont OpenAI paie Microsoft pour louer des serveurs cloud afin de développer son IA.Les serveurs cloud représentent le coût le plus important pour OpenAI. Un rapport publié le mois dernier indique qu'OpenAI pourrait perdre 5 milliards de dollars cette année et se retrouver à court de liquidités dans 12 mois. Indépendamment du lancement de Strawberry en tant que produit, les attentes sont élevées pour Orion, car OpenAI cherche à garder une longueur d'avance sur ses rivaux et à poursuivre la croissance remarquable de son chiffre d'affaires.L'ancien chercheur en chef d'OpenAI, Ilya Sutskever, aurait fourni l'idée et la base de Strawberry. Il a quitté OpenAI cette année pour créer une startup concurrente. La percée et les conflits liés à la sécurité au sein d'OpenAI sont survenus peu avant que le conseil d'administration d'OpenAI, dirigé par Sutskever, ne licencie Altman au mois de novembre dernier avant de le réembaucher rapidement. Mais depuis son retour, un grand nombre de personnes ont quitté OpenAI.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous d'un abonnement mensuel de 2 000 $ pour l'accès à un chabot d'IA ?L'amélioration du raisonnement de l'IA pourrait-elle justifier un abonnement mensuel de 2 000 $ ?Quelles sont les caractéristiques pour lesquelles vous seriez prêt à souscrire un tel abonnement pour utiliser un chatbot ?Un abonnement à 2 000 $ signifie-t-il que l'IA est suffisamment mature pour remplacer les travailleurs tels que les assistants personnels ?Selon vous, les capacités de raisonnement des grands modèles de langage peuvent-elles être améliorées ?Quels pourraient être les impacts d'une IA avec des capacités avancées en matière de raisonnement sur l'industrie ?