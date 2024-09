Bill Gates : ChatGPT est un excellent outil de recherche et d'aide à l'écriture

L'IA devient un outil puissant utilisé dans les campagnes de désinformation

Envoyé par Bill Gates Envoyé par

Je pense que l'IA, dans l'ensemble, est très bénéfique pour le travail sur le climat. Les gens peuvent taper des informations erronées dans un logiciel de traitement de texte. Ils n'ont pas besoin de l'IA, vous savez, pour taper des choses insensées. Je ne suis donc pas sûr qu'à part la création de fausses informations, l'IA change vraiment l'équilibre dans ce domaine. En fait, je dirais qu'à l'heure où l'on parle de réduire la désinformation, l'IA peut jouer un rôle positif en examinant ce qui se passe d'une manière plus efficace.



La plupart des problèmes abordés dans la série - comme la manière dont nous devrions envisager l'IA, la manière dont nous pouvons nous débarrasser du paludisme et améliorer la santé mondiale, ainsi que diverses innovations climatiques - comportent des éléments sur lesquels je travaille et qui contribuent grandement à la résolution du problème. La désinformation est un domaine dans lequel je pense que la jeune génération devra examiner les compromis entre la liberté d'expression et la désinformation.



Bill Gates affirme que l'IA peut aider à résoudre les problèmes liés au climat

Envoyé par Bill Gates Envoyé par

Microsoft et les autres entreprises technologiques sont très attachées à la recherche de sources d'énergie propres. Elles seront donc des clients pionniers, même pour des choses comme la géothermie, la fission ou la fusion, afin d'aider à démarrer cette production d'énergie verte. L'augmentation réelle due aux centres de données d'IA, même dans l'hypothèse la plus extrême, serait bien inférieure à 10 %.



Ainsi, l'avantage net que nous retirons de l'IA est qu'elle nous aide dans nos découvertes scientifiques : comment fabrique-t-on de l'acier ? Comment fabrique-t-on de la viande ? Quel sera le temps qu'il fera ? Les avantages de l'IA dépassent le fait qu'il s'agit d'une charge électrique supplémentaire, mais pas d'une charge aussi importante que les voitures électriques ou les pompes à chaleur électriques ou que le passage de l'économie industrielle à l'utilisation de l'électricité au lieu de l'utilisation directe d'hydrocarbures.



Bill Gates est défenseur des dernières avancées majeures dans le domaine de l'IA. Il pense notamment que l'IA va transformer de façon radicale les emplois, l'éducation et la santé, en remplaçant les humains ou en leur servant d'outil. L'été dernier, il a déclaré avoir été impressionné par ChatGPT lorsque le chatbot développé par OpenAI a réussi l'examen AP Biology. Dans le cadre d'une récente interview avec The Verge, Bill Gates a révélé comment et pour quelle chose il utilise le plus l'IA. Il a déclaré que ChatGPT est un excellent moyen d'obtenir rapidement des explications sur des questions spécifiques.« Vous savez, je me renseigne souvent sur des sujets, et ChatGPT est un excellent moyen d'obtenir des explications sur des questions spécifiques. J'écris souvent des choses, et c'est une aide précieuse pour l'écriture », a déclaré Bill Gates. Toutefois, certains critiques trouvent bizarre le fait qu'une personne comme Bill Gates dise utiliser ChatGPT pour s'informer sur des sujets étant donné la propension du chatbot d'OpenAI à cracher des inexactitudes factuelles.Connu dans le secteur de l'IA sous le nom d'hallucination, bien que certains experts préfèrent le terme de « connerie », ce problème de vérité concerne tous les chatbots et les grands modèles de langage qui les pilotent, malgré de nombreuses tentatives pour les affiner. S'il s'agissait d'un personnage principal d'un livre ou d'un film, ChatGPT serait considéré comme un narrateur peu fiable en raison de son problème de mensonges et de tromperies.Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que Microsoft devrait étendre son partenariat pluriannuel de plusieurs milliards de dollars avec OpenAI ou investir dans sa propre technologie, le milliardaire n'a pas voulu faire un choix. Sa réponse semble indiquer qu'il souhaite que Microsoft joue sur les deux tableaux : développer sa propre technologie tout en continuant à investir dans OpenAI. Le partenariat entre Microsoft et OpenAI fait toutefois l'objet d'un examen antitrust.« Je suis conseiller chez Microsoft. Il renforce la relation avec OpenAI, en faisant beaucoup de choses de son côté. Je veux dire que le montant de l'investissement de Microsoft et d'autres acteurs dans ce domaine est difficile à surestimer », a déclaré Bill Gates. Bien qu'il ne soit pas entré dans les détails au sujet de son rôle de conseiller, Business Insider a révélé au début de l'année que Bill Gates continuait à prendre discrètement des décisions au sein de Microsoft.Bill Gates serait une force majeure derrière les investissements de Microsoft en matière d'IA. Il aurait également joué un rôle déterminant dans le maintien de la relation entre Microsoft et Sam Altman, PDG et cofondateur d'OpenAI. Cela dresse un portrait déroutant du prétendu leader de l'ombre de Microsoft qui est tout à fait favorable à l'IA malgré les problèmes flagrants que pose la technologie, tandis que le géant technologique qu'il a cofondé gagne des milliards.Bill Gates a déclaré lors de l'interview que l'IA n'échappera pas aux mauvais cas d'utilisation : « au fur et à mesure que la puissance augmentera et que les malfaiteurs l'utiliseront, il y aura des problèmes. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une chose bénéfique, et nous devons simplement la façonner de la bonne manière ». Toutefois, il a semblé minimiser l'impact de l'IA sur la désinformation. Plus précisément, le milliardaire ne pense pas que l'IA pourrait contribuer à exacerber le problème de la désinformation en ligne. Sa position contraste avec de nombreux rapports récents qui traitent de la question.Selon les chercheurs, les outils d'IA générative offrent des moyens nettement moins coûteux et plus rapides de fabriquer du contenu, une tendance préoccupante, car les mandataires l'utilisent de plus en plus pour influencer les masses. Certains affirment que nous nous dirigeons à grands pas vers un Internet fortement influencé par l'IA, bourré de pépins, de spams et d'escroqueries. Toutefois, Bill Gates pense que l'IA pourrait être la solution contre la désinformation :Par ailleurs, les chercheurs en matière de désinformation ont récemment mis en lumière un phénomène inquiétant : la prolifération d’articles scientifiques falsifiés, générés par des modèles de langage comme GPT, sur Google Scholar. Selon les chercheurs, ces "faux articles", souvent créés à l’aide d’applications d’IA largement disponibles comme ChatGPT, imitent l’écriture scientifique et sont facilement accessibles via des moteurs de recherche académiques.En conclusion, les chercheurs ont déclaré que la découverte sur Google Scholar d’articles scientifiques falsifiés créés par les outils d'IA générative souligne la nécessité d’une vigilance accrue et de mesures pour préserver l’intégrité de la communication scientifique. Les chercheurs et les plateformes académiques doivent collaborer pour développer des mécanismes de détection et de prévention efficaces afin de protéger la confiance du public dans la science.L'appétit énergétique de l'IA met à rude épreuve les réseaux électriques dans le monde entier. La croissance rapide de l'IA a fait grimper la demande en énergie à un niveau bien plus élevé que ce qui était prévu. Grid Strategies note que les prévisions de croissance sur neuf ans pour l'Amérique du Nord ont presque doublé par rapport à l'année dernière, car les entreprises construisent des centres de données pour l'IA qui font paraître minuscules les besoins des centres de données traditionnels. Microsoft, Google, Meta et de nombreux autres acteurs de la course à l'IA ont vu leur demande en énergie grimpée en flèche.La croissance de la demande en énergie de ces entreprises pose la question suivante : comment vont-elles concilier cela avec leurs plans en matière de lutte contre le changement climatique ? Google et Microsoft ont constaté cette année une augmentation de leurs émissions de gaz à effet de serre. Le directeur scientifique de Google, Jeff Dean, a déclaré que l'IA n'y était pour rien, mais a déclenché un tollé. Bill Gates semble aller dans la même direction :Bill Gates minimise l'impact de l'IA sur le climat et semble également penser que les avantages de l'IA l'emportent sur défis qu'elle pose en matière d'énergie. De plus, il affirme que l'IA pourrait contribuer à la découverte de nouvelles sources d'énergie. Ce qu'il semble oublier cependant, c'est que l'une des principales limites de l'IA est qu'elle n'est pas en mesure d'innover. L'IA générative ne répète que ce qui est contenu dans ses données de formation.Selon les critiques, les Big Tech tentent de s'exonérer de la responsabilité de leur contribution au réchauffement climatique à travers des techniques comptables. Ils prétendent que les nouvelles énergies propres qu'ils achètent ont pour effet d'effacer les émissions qui pourraient autrement être attribuées à leurs activités. Par exemple, Bill Gates investit massivement dans la technologie de captation du carbone afin de lutter contre le changement climatique.Cependant, certains experts affirment que ces arrangements ne sont pas à la hauteur et les technologies de captation du CO2 dans l'atmosphère font également l'objet de controverses. Selon les critiques, la capture du carbone ne permet pas de se débarrasser des combustibles fossiles ou des autres pollutions qu'ils provoquent. Par ailleurs, l'énergie nucléaire suscite un débat sur l'exploitation de l'uranium à proximité des communautés autochtones.Source : interview de Bill GatesQuel est votre avis sur le sujet ?Partagez-vous l'avis selon lequel ChatGPT est un excellent outil de recherche et d'aide à l'écriture ?Bill Gates pense que l'IA n'exacerbera pas la désinformation, mais pourrait aider à lutter contre. Qu'en pensez-vous ?Que pensez-vous des déclarations de Bill Gates selon lesquelles l'IA pourrait aider à découvrir de nouvelles sources d'énergie ?Selon vous, les avantages de l'IA l'emportent-ils sur ses inconvénients ?