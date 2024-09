Pour renflouer des milliards de pertes, OpenAI trouve des investisseurs confiants dans la bulle IA pour une levée de fonds qui pourrait porter la valorisation à 150 milliards de dollars

Lancé en novembre 2022, le chatbot d'IA ChatGPT a rapidement gagné en popularité, dépassant les 100 millions d'utilisateurs hebdomadaires. OpenAI, le créateur de ChatGPT, a annoncé le 18 juillet le lancement d'un nouveau modèle d'IA générative, baptisé "". L'entreprise serait également en train de construire un modèle d'IA capable d'un raisonnement avancé, surpassant les capacités de l'actuel modèle phare GPT-4o. Le nouveau modèle, appelé "", aurait également des réactions plus proches de celles des humains.Si l'intelligence artificielle (IA) est un domaine en pleine expansion, il n’est pas sans risques financiers. Des analyses ont suggéré qu'OpenAI pourrait bien en faire l’amère expérience. L'entreprise pourrait perdre jusqu’à 5 milliards de dollars en 2024 , mettant ainsi en péril sa trésorerie dans les 12 prochains mois.Face à cette situation, OpenAI serait en pourparlers avancés avec des investisseurs en vue d'obtenir un financement de 6,5 milliards de dollars. Au fur et à mesure de la levée de fonds, la valorisation d'OpenAI devrait atteindre 150 milliards de dollars. Plusieurs géants de la technologie, dont Apple et Nvidia, soutiendraient cette levée de fonds.Selon un rapport de Bloomberg du 11 septembre citant des sources familières avec le sujet, la nouvelle évaluation de 150 milliards de dollars ne comprend pas les fonds levés. Ce nouveau chiffre est bien supérieur à l'évaluation de 86 milliards de dollars obtenue lors de l'offre publique d'achat de l'entreprise en février. La startup cherche également à emprunter 5 milliards de dollars supplémentaires auprès de banques sous la forme d'une facilité de crédit renouvelable : une ligne de crédit flexible qui permettrait à OpenAI de tirer, de rembourser et de re-tirer des fonds en fonction des besoins.La société d'investissement Thrive Capital est à la tête de ce tour de table avec un financement d'un milliard de dollars. Des géants de la technologie tels que le fabricant de puces Nvidia et Apple font partie des investisseurs intéressés par le soutien de la startup d'IA. Microsoft participe également à ce tour de table. Le conglomérat technologique a investi 13 milliards de dollars dans OpenAI depuis 2019 et en possède déjà 49 %. Les sommes qu'Apple, Nvidia et Microsoft investiront restent inconnues.OpenAI s'est efforcée d'augmenter ses revenus. En mai, son chiffre d'affaires annualisé était d'environ 3,4 milliards de dollars. Cependant, elle continue de croître en termes de nombre d'utilisateurs payant pour ses services. Selon des rapports, OpenAI a dépassé le million d'utilisateurs pour ChatGPT Enterprise, Teams et Edu, ce qui représente une augmentation de 67 % depuis avril. Pour tirer parti de cette croissance, la startup prévoit d'introduire des modèles d'abonnement premium plus coûteux, qui pourraient coûter jusqu'à 2 000 dollars par mois pour ses prochains grands modèles de langage, Strawberry et Orion.La course au développement de l'IA continue de pousser les startups à lever des milliards de dollars. Le 4 septembre, l'ancien scientifique en chef d'OpenAI, Ilya Sutskever, a obtenu 1 milliard de dollars pour une nouvelle entreprise d'IA baptisée Safe Superintelligence. Cette startup a pour objectif de développer des systèmes d'IA qui sont non seulement très intelligents, mais aussi sûrs. Les investisseurs qui soutiennent cette initiative sont a16z, Sequoia, DST Global, NFDG et SV Angel.: Rapport de BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?