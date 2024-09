Contexte

L’IA au cœur des graphismes modernes

Les avantages de l’upscaling IA

Les craintes des joueurs

Conclusion

Les technologies d'upscaling telles que le DLSS de Nvidia permettent d'améliorer les images de faible résolution et la qualité de l'image tout en obtenant des taux de rafraîchissement plus élevés. Toutefois, certains joueurs craignent que cette technologie ne devienne une condition sine qua non pour obtenir de bonnes performances. Cette crainte est tout à fait justifiée, même si, à l'heure actuelle, seuls quelques jeux affichent des exigences système qui incluent l'upscaling. Comme l'industrie continue d'évoluer, il reste à voir comment les développeurs répondront à ces préoccupations.L'IA est partout, que vous en soyez fan ou non, et dans certains cas, elle se trouve même dans des endroits que vous avez peut-être utilisés et considérés comme acquis. C'est le cas par exemple de votre ordinateur de jeu.Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a récemment parlé dans une interview de ces utilisations de l'IA.S'exprimant lors de la Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference à San Francisco la semaine dernière, Huang a abordé divers sujets, notamment les avantages de l'IA dans différents secteurs d'activité. Lorsqu'on lui a demandé lequel de ces cas d'utilisation l'enthousiasmait le plus, il a répondu :« Nous ne pouvons plus faire d'infographie sans intelligence artificielle. Nous calculons un pixel, nous en déduisons les 32 autres(...) et cela semble temporellement stable, cela semble photoréaliste, et la qualité de l'image est incroyable, la performance est incroyable, la quantité d'énergie que nous économisons - le calcul d'un pixel prend beaucoup d'énergie. C'est un calcul. L'inférence des 32 autres pixels prend très peu d'énergie, et vous pouvez le faire incroyablement vite ».L’IA, et plus particulièrement les technologies comme le Deep Learning Super Sampling (DLSS) de Nvidia, permet de créer des images de haute qualité en inférant des pixels supplémentaires à partir de ceux déjà calculés. Huang explique que cette méthode permet de « calculer un pixel et d’inférer les 32 autres », ce qui réduit considérablement la consommation d’énergie tout en offrant des performances et une qualité d’image exceptionnelles.L’upscaling IA, comme le DLSS, permet d’améliorer les images de basse résolution et d’augmenter les taux de rafraîchissement sans sacrifier la qualité visuelle. Cette technologie est particulièrement bénéfique pour les jeux vidéo, où des graphismes de haute qualité et des performances fluides sont essentiels. En utilisant des modèles d’IA, Nvidia peut offrir des expériences de jeu plus immersives et réalistes.Jensen confirme les observations faites par NVIDIA et d'autres responsables techniques sur l'upscaling basé sur l'IA dans les jeux sur PC, arguant qu'il s'agit d'une évolution naturelle de la technologie graphique, similaire aux innovations passées comme l'anticrénelage (une technique pour réduire l'effet d'escalier ou de dentelures en lissant les lignes) ou la tessellation (une technique de rendu 3D qui consiste à densifier le maillage d'une image de synthèse en divisant en plusieurs parties les polygones qui la constituent).Ces dirigeants considèrent également que l'upscaling basé sur l'IA est de plus en plus nécessaire. La technologie graphique peut devenir encore plus gourmande en ressources, et les techniques d'upscaling de l'IA basées sur le matériel peuvent aider à atteindre des taux de rafraîchissement jouables sur une plus grande variété de systèmes, depuis les consoles portables et de jeu jusqu'aux ordinateurs de bureau haut de gamme.Il n'est pas surprenant que Nvidia s'engage dans cette voie, car sa propre technologie d'upscaling DLSS est l'un des exemples les plus marquants d'upscaling basé sur l'IA dans le domaine des jeux. Le modèle d'IA est entraîné sur des images de haute qualité pour reconstruire les détails et produire des résultats plus nets et plus propres.Une autre technologie d'upscaling concurrente est le XeSS d'Intel, qui multiplie par deux les performances dans certains jeux, permettant des taux de rafraîchissement plus élevés sans sacrifier de manière significative la qualité de l'image. XeSS fonctionne de la même manière que DLSS de NVIDIA, à la différence près que XeSS d'Intel prend en charge les cartes graphiques de plusieurs fournisseurs, alors que DLSS est limité aux cartes graphiques de Nvidia.Cependant, cette avancée technologique n’est pas sans susciter des inquiétudes. Certains joueurs craignent que l’upscaling IA devienne une nécessité pour obtenir de bonnes performances, créant ainsi une fracture matérielle entre ceux qui peuvent se permettre des cartes graphiques haut de gamme et ceux qui ne le peuvent pas. Cette situation pourrait exacerber les inégalités dans la communauté des joueurs, où l’accès à des technologies de pointe devient un facteur déterminant pour une expérience de jeu optimale.Remnant II a créé ce que certains considèrent comme un dangereux précédent en listant des exigences système qui supposent que les joueurs utilisent l'upscaling. Il se distingue en mentionnant explicitement le DLSS dans ses spécifications, mais de nombreux jeux modernes sont conçus avec des technologies d'upscaling de l'IA en tête, même si elles ne sont pas incluses dans les exigences du système.Ces inquiétudes sont fondées, mais malgré ces réserves, l'upscaling basé sur l'IA semble prêt à devenir une tendance significative dans l'infographie, que cela nous plaise ou non.La technologie d'upscaling d'AMD, connue sous le nom de FSR (FidelityFX Super Resolution), utilise actuellement une combinaison d'upscaling spatial et temporel, d'anticrénelage et d'autres techniques pour améliorer la qualité de l'image à partir d'entrées à faible résolution. Cependant, Jack Huynh, vice-président senior de la division Computing and Graphics d'AMD, a récemment annoncé que la prochaine version FSR 4.0 intégrerait l'IA (potentiellement la même implémentation que celle attendue sur la PlayStation 5 Pro).Microsoft a également introduit sa propre fonctionnalité appelée Auto Super Resolution, qui utilise l'IA pour augmenter l'échelle des jeux en temps réel. Elle nécessite un matériel spécifique, notamment une unité NPU dotée d'une puissance de traitement d'au moins 40 TOPS. Pour l'instant, elle est limitée à certains jeux disponibles via l'application Xbox pour PC Windows, notamment Borderlands 3, Control, God of War et The Witcher 3.L’intégration de l’IA dans les graphismes informatiques représente une avancée significative pour l’industrie du jeu vidéo. Bien que cette technologie offre des avantages indéniables en termes de performance et de qualité visuelle, elle soulève également des questions importantes sur l’accessibilité et l’équité. Il sera crucial pour les développeurs et les fabricants de matériel de trouver un équilibre afin de garantir que tous les joueurs puissent bénéficier de ces innovations sans être laissés pour compte.Source : transcript de l'interview du PDG de NVIDIA Comment pensez-vous que l’IA pourrait transformer d’autres aspects des jeux vidéo au-delà des graphismes ?Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation de l’IA dans le développement de jeux vidéo ?Comment les fabricants de matériel peuvent-ils rendre les technologies d’IA plus accessibles à tous les joueurs ?Pensez-vous que les développeurs de jeux devraient optimiser leurs jeux pour les configurations matérielles plus modestes ?Quels sont les défis éthiques liés à l’utilisation de l’IA dans les jeux vidéo ? Comment les entreprises peuvent-elles garantir que l’IA est utilisée de manière responsable dans l’industrie du jeu ?À quoi pourraient ressembler les jeux vidéo dans dix ans avec l’intégration croissante de l’IA ?Quels autres domaines de la technologie pourraient bénéficier des avancées en IA que nous voyons dans les jeux vidéo ? Quels inconvénients pouvez-vous signaler ?