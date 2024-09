Les conditions d'utilisation de l'outil My Selfie de Snapchat suscitent un tollé

My Selfie est utilisé pour alimenter l'IA générative, Cameos et d'autres expériences sur Snapchat qui vous mettent en scène, y compris des publicités. Pour ce faire, My Selfie utilise vos images et vos informations. Vos amis peuvent également utiliser votre selfie pour générer du contenu. Vous pouvez à tout moment supprimer vos selfies et modifier les préférences en matière de publicité ou d'autorisations pour vos amis dans les Paramètres.



En appuyant sur « Accepter et continuer », vous acceptez les conditions d'utilisation de My Selfie et donnez à Snap et à vos amis la permission d'utiliser votre image et vos selfies sur Snapchat. Cela inclut l'utilisation par Snap de vos selfies pour vous proposer des publicités personnalisées et pour développer et améliorer des modèles d'apprentissage automatique à l'aide de vos selfies.



Les publicités ciblées basées sur « My Selfie » suscitent des préoccupations

Désactiver le paramètre controversé « Voir mon selfie dans les publicités »

ouvrez Snapchat sur votre téléphone ;

appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur gauche ;

appuyez sur le bouton des paramètres dans le coin supérieur droit ;

faites défiler jusqu'au paramètre « My Selfie » et appuyez dessus ;

décochez la case « Voir mon selfie dans les publicités ».

Snapchat a adopté l'IA pour de nombreux cas d'utilisation, que ce soit en lançant son propre chatbot d'IA ou ses effets de réalité augmentée (AR) en temps réel qui utilisent l'IA générative. La plupart des fonctionnalités sont amusantes et inoffensives. Cependant, le comportement d'une fonction d'IA populaire de l'application suscite la polémique. La fonction « My Selfie » de Snapchat vous permet, ainsi qu'à vos amis, de créer des images de vous générées par l'IA à partir des photos que vous partagez avec l'application. Une page d'assistance sur le site Web de Snapchat ajoute les informations suivantes :« Vous prendrez des selfies avec votre appareil photo Snap ou vous sélectionnerez des images dans votre rouleau d'appareils photo. Ces images seront utilisées pour comprendre à quoi vous ressemblez afin de vous permettre, ainsi qu'à Snap et à vos amis, de générer de nouvelles images de vous. Si vous téléchargez des images à partir de votre rouleau d'appareils photo, n'ajoutez que des images de vous ». Mais Snapchat prévoit d'autres usages pour ses photos.Si vous avez essayé l'outil My Selfie, vous devriez peut-être vérifier un paramètre qui permet à Snap d'utiliser votre visage dans des publicités et contenus sponsorisés personnalisés, comme l'a repéré 404 Media. Lorsque vous utilisez la fonction pour la première fois, Snapchat vous demande d'accepter les conditions qui incluent l'utilisation de « votre image » dans les publicités. Snap informe les utilisateurs de son application de médias sociaux de la manière suivante :Bien que vous puissiez désactiver le paramètre « Voir mon selfie dans les publicités », la publication rapporte qu'il est activé par défaut une fois que vous avez accepté les conditions de Snapchat. Même si Snapchat peut utiliser votre visage dans des publicités personnalisées qui vous sont exclusivement destinées, l'entreprise de médias sociaux affirme qu'elle ne partage pas vos données avec des annonceurs tiers. La fonctionnalité fait cependant l'objet de controverses.Le média dit avoir trouvé sur Reddit un exemple d'utilisation de l'image d'une personne dans une publicité. Cependant, Maggie Cherneff, porte-parole de Snapchat, a déclaré que l'entreprise se réservait le droit d'utiliser les données de My Selfie à des fins publicitaires à l'avenir, mais qu'elle ne le faisait pas pour l'instant.Cherneff a déclaré : « les annonceurs n'ont pas accès aux données générées par l'IA des snapchatters à quelque titre que ce soit, y compris My Selfie, ni aux données privées des snapchatters, y compris Memories, qui leur permettraient de créer une image générée par l'IA d'un snapchatters individuel ».Snapchat a indiqué avoir enquêté sur l'histoire de l'utilisateur de Reddit et qu'il n'était pas possible de confirmer ou d'infirmer que cet utilisateur avait reçu une publicité présentant son visage, mais que si c'était le cas, la publicité n'utilisait pas les images My Selfie. La société a ajouté que l'annonceur impliqué, yourdreamdegree.com, avait déjà fait de la publicité sur Snapchat et que Snapchat estimait que la publicité en question n'enfreignait aucune de ses politiques. Bien que Snap déclare qu'il ne partage pas les données personnelles de ses utilisateurs avec les annonceurs, de nombreuses préoccupations demeurent.« La photo utilisée dans la publicité est de toute évidence l'IA, mais il s'agit très clairement de moi. On y voit mon visage, mes cheveux, les vêtements que je porte, et même ma lampe et une partie d'une peinture sur mon mur en arrière-plan. Je n'ai aucune idée de la manière dont ils ont pu obtenir des photos de moi pour générer cette publicité », a déclaré l'utilisateur de Reddit, qui cherchait à savoir s'il existait un moyen de mettre fin à cette pratique.« On y voit mon visage, mes cheveux, les vêtements que je porte, et même ma lampe et une partie d'une peinture sur mon mur en arrière-plan. Je n'ai aucune idée de la manière dont ils ont pu obtenir des photos de moi pour générer cette publicité. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire légalement ? Existe-t-il un moyen de faire cesser cette pratique ? Ou est-ce que la suppression de Snapchat est la seule option ? », indique sa plainte sur Reddit.L'entreprise n'a pas répondu à la question de savoir comment elle pourrait à l'avenir diffuser des publicités présentant le visage d'un utilisateur sans fournir ces données aux annonceurs. Au lieu de cela, elle a répondu : « Snap n'utilise actuellement pas My Selfies à des fins publicitaires et les conditions que vous avez citées se réservent simplement ce droit ». En outre, Snap encourage les utilisateurs à signaler les publicités qui utilisent leur image sans autorisation.Vous pouvez empêcher Snapchat d'utiliser vos données « My Selfie » dans des publicités personnalisées en quelques étapes. Le paramètre est activé par défaut, probablement parce que vous devez accepter les conditions lors de la configuration de « My Selfie ». Voici comment le désactiver :Vous pouvez utiliser cette section du menu pour gérer vos données « My Selfie » d'autres façons, notamment en empêchant les gens de les utiliser dans Cameos. Pour plus de confidentialité, vous pouvez également paramétrer vos données « My Selfie » pour qu'elles ne soient utilisables que par vos amis, vos meilleurs amis, vous seul, ou vous pouvez personnaliser spécifiquement les personnes autorisées à les utiliser. Enfin, vous pouvez les supprimer tous vos selfies.Source : Snapchat Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet de Snapchat d'utiliser les selfies des utilisateurs dans les publicités personnalisées ?Snapchat peut-il diffuser des publicités ciblées sans partager les données personnelles de ses utilisateurs avec les annonceurs ?Quels sont les risques en matière de sécurité liés à cette pratique ?