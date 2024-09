Contexte et contenu des lois

AB 1836 interdit l’utilisation de la voix ou de l’image d’une personne décédée dans des répliques numériques sans le consentement préalable de ses ayants droit.

AB 2602 interdit les clauses contractuelles permettant l’utilisation d’une réplique numérique de la voix ou de l’image d’un individu sans son consentement explicite et éclairé.

Les deux lois, AB 1836 et AB 2602, introduisent des protections légales cruciales pour les artistes, tant de leur vivant qu’après leur décès.Ces lois visent à empêcher l’exploitation des artistes sans leur accord et à garantir une compensation équitable pour l’utilisation de leur image ou voix par des technologies d’IA.L'utilisation d'une réplique numérique générée par l'IA pour remplacer les contributions de la voix ou de l'image d'un acteur ou d'un interprète - que cette personne soit vivante ou décédée - est désormais contraire à la loi en Californie. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé mardi deux projets de loi qui étendent les protections récemment obtenues par la SAG-AFTRA pour l'IA dans la législation californienne.Le premier projet de loi, AB 1836, « interdit l'utilisation de la voix ou de la ressemblance d'une personne décédée dans des répliques numériques sans le consentement préalable de sa succession », selon SAG-AFTRA. Le second, AB 2602, « interdit les dispositions contractuelles qui permettraient l'utilisation d'une réplique numérique de la voix ou de l'image d'une personne à la place de ses services réels », sauf si la personne a donné son consentement à une description claire et spécifique de la manière dont l'IA serait utilisée.Dans le cas des protections pour les personnes décédées, le projet de loi californien supprime certaines exceptions existantes pour les films, les émissions de télévision et les œuvres audiovisuelles, qui étaient auparavant en place pour les répliques numériques. L'autre projet de loi est le premier du genre aux États-Unis, même si la SAG-AFTRA et d'autres syndicats font activement pression pour obtenir des protections au niveau fédéral, en particulier la loi No Fakes Act qui a été introduite la semaine dernière à la Chambre des représentants des États-Unis.Mais avant tout, ces deux lois sont des extensions de ce que les artistes-interprètes de la SAG-AFTRA ont déjà défendu lors de la grève de l'année dernière, à savoir que les acteurs doivent obtenir un consentement éclairé et une compensation pour tout ce qui implique l'utilisation de l'IA. Mais si l'on considère que ces protections s'appliquent principalement aux acteurs de théâtre et de télévision travaillant dans le cadre de ce contrat spécifique, l'extension de ces protections à toute personne vivant ou décédée en Californie est un événement majeur.Cela pourrait également avoir un impact sur la grève en cours entre la SAG-AFTRA et les studios de jeux vidéo, car l'IA est également le principal point d'achoppement dans ces négociations.Newsom s'est rendu au siège de la SAG-AFTRA à Los Angeles pour signer chacun des textes de loi. Il était accompagné de la présidente de la SAG-AFTRA, Fran Drescher, et du directeur exécutif national et négociateur en chef, Duncan Crabtree-Ireland.« C'est un jour mémorable pour les membres de SAG-AFTRA et pour tous les autres, car les protections de l'IA pour lesquelles nous nous sommes battus si durement l'année dernière sont maintenant étendues par la loi californienne grâce à la législature et au gouverneur Gavin Newsom », a déclaré Drescher. « On dit que la Californie va de pair avec la nation !« SAG-AFTRA félicite le gouverneur Newsom », a déclaré Crabtree-Ireland. « Les lois AB 1836 et AB 2602 représentent une législation indispensable qui donne la priorité aux droits des individus à l'ère de l'intelligence artificielle. Personne ne devrait vivre dans la crainte de devenir la marionnette numérique non rémunérée de quelqu'un d'autre. Le gouverneur Newsom a ouvert la voie en protégeant les personnes - et les familles - contre la reproduction de l'IA sans consentement réel.« Le potentiel des clones numériques est une menace immédiate pour ce que font nos membres. Un grand coup de chapeau 📢 et un grand merci aux auteurs du projet de loi, les membres de l'Assemblée nationale @Ash_Kalra et @BauerKahan ! Nous n'aurions pas pu le faire sans vous ! »L'année dernière, les acteurs d’Hollywood ont révélé une proposition des studios qui semble sortie tout droit d’un épisode de Black Mirror. Il s’agit d’un contrat sur l’intelligence artificielle (IA) qui permettrait aux studios de scanner les acteurs, de les payer pour une journée de travail, de posséder leur image, leur ressemblance et de les utiliser pour toujours sur n’importe quel projet, sans leur consentement ni compensation.Duncan Crabtree-Ireland, le négociateur en chef de la SAG-AFTRA, a révélé une proposition des studios hollywoodiens très surprenante : « cette proposition d'IA "révolutionnaire" qu'ils nous ont présentée hier, ils ont proposé que nos artistes de fond puissent être scannés, reçoivent un jour de salaire et leurs entreprises devraient possèdent ce scan, leur image, leur ressemblance et devraient pouvoir les utiliser pour le reste de l'éternité sur n'importe quel projet de leur choix, sans consentement ni compensation. Donc, si vous pensez que c'est une proposition révolutionnaire, je vous suggère de réfléchir à nouveau ».L'utilisation de l'IA générative a été l'un des principaux points de friction dans les négociations entre les deux parties (c'est aussi un problème majeur derrière la grève des écrivains), et dans sa déclaration d'ouverture de la conférence de presse, la présidente de SAG-AFTRA, Fran Drescher, a déclaré que « Si nous ne nous tenons pas debout en ce moment, nous allons tous avoir des ennuis, nous allons tous être en danger d'être remplacés par des machines ».Les figurants de cinéma sont ces acteurs qui n’ont pas de rôle principal, mais qui contribuent à créer une atmosphère réaliste en remplissant une scène. Ils sont souvent payés à la journée, sans bénéficier de droits d’auteur ou de royalties. Mais ils pourraient bientôt voir leur travail menacé par l’intelligence artificielle (IA), qui permet de créer des répliques numériques de leur visage et de leur corps.Fin 2023, selon plusieurs témoignages recueillis par NPR , des studios comme Disney ont demandé à des figurants de se soumettre à des scans corporels, sans leur expliquer comment ou si ces avatars numériques seraient utilisés à l’écran. Certains figurants craignent que ces scans servent à les remplacer par des doublures virtuelles, ou à les réutiliser dans d’autres productions sans leur consentement ni leur rémunération.Les figurants ne font pas partie de ce que l'on appelle la « distribution principale », ce qui signifie qu'ils n'ont pas de parties parlantes et servent principalement à créer une atmosphère réaliste en remplissant une scène. Un négociateur syndical a affirmé que les studios avaient proposé de donner aux figurants un jour de salaire après avoir été scannés et que la ressemblance numérique de l'acteur pourrait ensuite être réutilisée « pour le reste de l'éternité ».Les studios ont fortement contesté cette caractérisation, affirmant que la réplique numérique d'un figurant ne serait utilisée que sur des projets pour lesquels il a été embauché, et non sur des productions futures indéfinies.Quoi qu'il en soit, la pratique de scanner les corps des figurants semble devenir de plus en plus courante.L’adoption de ces lois en Californie pourrait servir de modèle pour d’autres juridictions cherchant à protéger les droits des artistes face aux avancées rapides de l’IA. Comme l’a dit Fran Drescher, "Comme va la Californie, ainsi va la nation"2. Ces protections renforcées sont un pas important vers un avenir où les artistes peuvent travailler sans craindre d’être remplacés par des répliques numériques non autorisées.Sources : AB 1836 Pensez-vous que ces lois californiennes sont suffisantes pour protéger les droits des artistes à l’ère de l’IA ? 