LinkedIn utilise maintenant le contenu de tout le monde pour former son outil d'IA, car il vient d'inscrire automatiquement tous ses utilisateurs

LinkedIn utilise maintenant le contenu de tout le monde pour former son outil d'intelligence artificielle - ils viennent juste d'inscrire automatiquement tout le monde.

Je recommande de se désinscrire maintenant (ET que les organisations mettent fin à l'inscription automatique, ce n'est pas cool).

LinkedIn is now using everyone's content to train their AI tool -- they just auto opted everyone in.

I recommend opting out now (AND that orgs put an end to auto opt-in, it's not cool)

Opt out steps: Settings and Privacy > Data Privacy > Data for Generative AI Improvement (OFF) pic.twitter.com/UsS61gHw4C — Rachel Tobac (@RachelTobac) September 18, 2024

LinkedIn est une plateforme de médias sociaux axée sur les affaires et l'emploi qui fonctionne par le biais de sites web et d'applications mobiles. Elle a été lancée le 5 mai 2003 par Reid Hoffman et Eric Ly et depuis décembre 2016, LinkedIn est une filiale à 100 % de Microsoft. Depuis 2015, la majeure partie des revenus de l'entreprise provient de la vente aux recruteurs et aux professionnels de la vente de l'accès aux informations sur ses membres. LinkedIn compte plus d'un milliard de membres inscrits dans plus de 200 pays et territoires.La plateforme est principalement utilisée pour le réseautage professionnel et le développement de carrière, et permet aux demandeurs d'emploi d'afficher leur CV et aux employeurs d'afficher des offres d'emploi. Pour améliorer les fonctionnalités de la plateforme, Linkedin aurait commencé à entrainer une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle (IA) est un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis.Mais une utilisatrice de Linkedin vient de rapporter que la plateforme utilise le contenu de tout le monde pour former son outil d'IA. Cela est possible car Linkedin aurait inscrit automatiquement tous ces utilisateurs au programme.Mais ce programme de Linkedin pour entrainer son outil d'IA présente plusieurs difficultés. D'abord, Linkedin serait rempli de faux profils. Deux chercheurs de Stanford ont trouvé plus de 1 000 faux profils sur LinkedIn qui ont utilisé des visages générés par l'IA. En utilisant de faux profils, les entreprises peuvent élargir leur réseau en ligne sans avoir à payer pour du personnel supplémentaire de vente ni atteindre les limites de LinkedIn en matière de messages.Après que les chercheurs de Stanford ont alerté LinkedIn sur les profils, LinkedIn a déclaré avoir enquêté et supprimé ceux qui enfreignaient ses politiques, y compris les règles contre la création de faux profils ou la falsification d'informations. "", a déclaré une porte-parole de LinkedIn.Un autre problème, c'est que les modèles d'IA s'effondrent lorsqu'ils sont formés sur des données générées récursivement, car ils seront empoisonnés par le contenu créé par l'IA. Des chercheurs de l'Université d'Oxford et de Cambridge soulignent que l'utilisation sans discernement de contenus générés par l'IA entraîne des défauts irréversibles, qui ont une incidence sur les performances et l'équité de la prédiction des modèles.Alors que les textes générés par l'IA prolifèrent en ligne, les chercheurs estiment qu'il est essentiel de garantir l'accès à des données humaines authentiques pour l'entraînement des futurs modèles d'IA et le maintien de l'intégrité des contenus en ligne.Quel est votre avis sur le sujet ?