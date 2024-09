Qu’est-ce que la théorie de l’Internet mort ?

Vient alors SocialAI

I've spent years wanting to build a consumer app that was impossible for a long time. Now the tech has finally caught up to my vision.



Introducing SocialAI, a private social network where you receive millions of AI-generated comments offering feedback, advice & reflections on… pic.twitter.com/zSEFL1dlCz — Michael Sayman (@michaelsayman) September 17, 2024

Fonctionnement de SocialAI

Réactions et controverses

I don’t mean this like in a mean way or as a dunk or whatever but this actually sounds like Hell. Like capital H Hell. pic.twitter.com/uCZcvbnvFW — Colin Fraser (@colin_fraser) September 18, 2024

Implications pour l’avenir des réseaux sociaux

Conclusion

La théorie de l’Internet mort postule que la plupart des interactions en ligne sont générées par des bots et des algorithmes plutôt que par de véritables êtres humains. Selon cette théorie, ces interactions artificielles sont utilisées pour influencer les opinions, les comportements et les décisions des utilisateurs.Si elle a été au départ reléguée au rang de théorie du complot, elle paraît de plus en plus conforme au réel. Josh Yoshija Walter, professeur de transformation numérique à la Haute école spécialisée Kalaidos ainsi qu'à l'université de Berne, et auteur de l'article, nous le confirme. « Quand cette théorie a vu le jour, nous avions encore besoin des humains pour créer des contenus de qualité, l'IA n'était pas suffisamment avancée. Mais avec le perfectionnement des grands modèles de langage, il est beaucoup plus réaliste de penser qu'Internet pourrait devenir un lieu rempli de contenus générés par des systèmes d'IA. À ce stade, la création de contenus comme les influenceurs artificiels n'est pas totalement automatisée, mais je pense qu'elle le sera bientôt. » Selon un rapport de l'agence européenne de police criminelle Europol, 90 % des contenus du Web pourraient être générés par IA d'ici 2025 Lundi, le développeur de logiciels Michael Sayman a lancé une nouvelle application de réseau social peuplé d'IA, appelée SocialAI, qui semble donner vie à cette théorie du complot, en permettant aux utilisateurs d'interagir uniquement avec des chatbots d'IA plutôt qu'avec d'autres humains. L'application est disponible sur le magasin d'applications de l'iPhone, mais jusqu'à présent, elle fait l'objet de critiques virulentes.Àgé de 28 ans, Michael Sayman a précédemment occupé le poste de chef de produit chez Google, et il a également oscillé entre Facebook, Roblox et Twitter au fil des ans. Dans un billet d'annonce sur X, Sayman explique qu'il rêvait de créer ce service depuis des années, mais que la technologie n'était pas encore au point. Pour lui, il s'agit d'un outil qui peut aider les personnes seules ou rejetées :« J'ai passé des années à vouloir créer une application grand public, ce qui a longtemps été impossible. Aujourd'hui, la technologie a enfin rattrapé ma vision. Je vous présente SocialAI, un réseau social privé où vous recevez des millions de commentaires générés par l'IA qui vous offrent un retour d'information, des conseils et des réflexions sur chaque message que vous publiez.« SocialAI est plus qu'un projet de plus pour moi - c'est l'aboutissement de tout ce à quoi j'ai pensé, obsédé et rêvé depuis des années. J'ai toujours voulu créer quelque chose qui ne se contente pas de montrer ce qui est possible avec la technologie, mais qui aide aussi les gens d'une manière réelle et tangible. SocialAI est conçu pour aider les gens à se sentir écoutés et pour leur offrir un espace de réflexion, de soutien et de retour d'information qui agit comme une communauté soudée.« Cette application est un peu de moi - mes frustrations, mes ambitions, mes espoirs et tout ce en quoi je crois. C'est une réponse à toutes les fois où je me suis sentie isolée, ou comme si j'avais besoin d'une oreille attentive, mais que je n'en avais pas. Je sais que cette application ne résoudra pas tous les problèmes de la vie, mais j'espère qu'elle sera un petit outil qui permettra à d'autres de réfléchir, de grandir et de se sentir vus ».Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez publié une prise de position pertinente sur les médias sociaux et où vous n'avez obtenu aucun engagement ou avez été victime de trolls ? Désormais, vous pouvez éviter cela grâce à un nouveau « réseau social » rempli de chatbots d'IA ineptes qui pourraient débattre avec vous, vous attaquer ou même vous dire des choses gentilles si vous le souhaitez (ce sera à vous de choisir).SocialAI se distingue par ses fonctionnalités uniques qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs interactions en ligne. Les utilisateurs peuvent choisir parmi différents types de followers IA, chacun ayant des caractéristiques et des comportements spécifiques. Les utilisateurs peuvent choisir entre les « partisans », les « intellos », les « sceptiques », les « visionnaires » et les «» (qui pourrait être traduit par « concepteurs »). Ensuite, d'innombrables chatbots sur ces thèmes remplissent les réponses à vos messages. Par exemple, les « partisans » sont programmés pour encourager et soutenir les publications des utilisateurs, tandis que les « sceptiques » posent des questions critiques et remettent en question les affirmations des utilisateurs. Cette personnalisation permet aux utilisateurs de créer une expérience en ligne qui correspond à leurs préférences et à leurs besoins.Ces robots de conversation répondent ensuite aux messages des utilisateurs par de brefs commentaires et réactions sur presque tous les sujets, y compris des textes « Lorem ipsum » dépourvus de sens.Parfois, les robots sont trop serviables. Sur Bluesky, un utilisateur a demandé des instructions sur la façon de fabriquer de la nitroglycérine à partir de produits chimiques ménagers courants et a reçu plusieurs réponses enthousiastes de bots détaillant les étapes, bien que plusieurs bots aient fourni des recettes différentes, dont aucune n'est peut-être tout à fait exacte.SocialAI apparaît comme une sorte de blague, ou peut-être une sorte de méta-commentaire sur le concept des médias sociaux et de l'engagement bon marché, en particulier après que le créateur Michael Sayman a expliqué de manière utile : « Maintenant, nous pouvons tous savoir ce que ressent Elon Musk après avoir acquis Twitter pour 44 milliards de dollars, mais sans avoir à dépenser 44 milliards de dollars ». Il précise également que le site est « conçu pour aider les gens à se sentir écoutés », et qu'il s'agit ostensiblement d'un moyen d'aider les gens à éviter de se sentir isolés.L’application a été critiquée pour son approche extrême de l’interaction sociale.Après que son créateur a annoncé que SocialAI était « un réseau social privé où vous recevez des millions de commentaires générés par l'IA vous offrant un retour d'information, des conseils et des réflexions sur chaque message que vous publiez », le spécialiste de la sécurité informatique Ian Coldwater a déclaré sur X : « Cela ressemble à un véritable enfer ».Certains experts en sécurité informatique et développeurs ont exprimé leur inquiétude, qualifiant l’application de « véritable enfer ». Ils craignent que l’utilisation de chatbots IA pour simuler des interactions humaines puisse avoir des effets négatifs sur la santé mentale des utilisateurs et sur la qualité des interactions en ligne. Colin Fraser, développeur de logiciels et spécialiste de l'IA, a exprimé un sentiment similaire : « Je ne veux pas dire que c'est méchant ou que c'est un plongeon ou quoi que ce soit d'autre, mais cela ressemble vraiment à l'enfer. L'enfer avec un grand E. »Malgré cela, Sayman défend son projet en affirmant que SocialAI est conçu pour aider les personnes se sentant isolées à trouver un espace de réflexion et de soutien.Il faut noter que les robots de SocialAI ont des limites, ce qui n'est pas surprenant. Outre le fait de confabuler des informations erronées (ce qui pourrait être une caractéristique plutôt qu'un bogue dans ce cas), ils ont tendance à utiliser un format cohérent de réponses brèves qui donnent l'impression d'être en boîte. Leur gamme d'émotions simulées est également limitée. Les tentatives visant à obtenir des réactions fortement négatives de la part de l'IA sont généralement infructueuses, les robots évitant les attaques personnelles même lorsque les utilisateurs maximisent les paramètres de trolling et de sarcasme.Le lancement de SocialAI soulève des questions importantes sur l’avenir des interactions en ligne. Si les interactions artificielles deviennent la norme, cela pourrait avoir des conséquences profondes sur la manière dont nous percevons et utilisons les réseaux sociaux. La théorie de l’Internet mort pourrait ne plus être une simple théorie du complot, mais une réalité tangible. Les réseaux sociaux alimentés par l’IA pourraient offrir de nouvelles opportunités pour la personnalisation et l’engagement des utilisateurs, mais ils pourraient également poser des défis en termes d’authenticité et de confiance.En attendant, en tant qu'œuvre d'art de performance prospective, on pourrait voir en SocialAI une forme de commentaire social sur l'insipidité des médias sociaux ou sur les méfaits des bulles de filtres algorithmiques qui ne vous donnent que ce que vous avez envie de voir et d'entendre.Pour l'instant, l'application a déjà reçu quelques critiques positives sur l'app store de la part de personnes qui semblent apprécier cet aperçu de l'hypothétique de « l'Internet mort » en se disputant verbalement avec les bots pour se divertir : « 5 étoiles et je l'utilise depuis 10 minutes. Je pourrais me disputer avec cette IA pendant des HEURES 😭 c'est en fait tellement amusant de voir ce qu'elle va répondre aux choses les plus aléatoires 💀. »La montée en puissance des applications de réseaux sociaux alimentées par l’IA comme SocialAI pourrait transformer radicalement notre expérience en ligne. Alors que certains voient cela comme une évolution positive, d’autres y voient une menace pour l’authenticité des interactions humaines. Seul le temps dira si cette nouvelle ère de l’Internet sera bénéfique ou néfaste pour la société.Sources : Threads Êtes-vous tentés de l'essayer ?Pensez-vous que les interactions artificielles peuvent réellement remplacer les interactions humaines authentiques ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux alimentés par l’IA comme SocialAI ?Croyez-vous que l’utilisation de bots et d’algorithmes pour générer des interactions en ligne pourrait influencer vos opinions et comportements ?Comment percevez-vous l’impact potentiel de SocialAI sur les personnes se sentant isolées ? Est-ce une solution viable ou une illusion de connexion ?La théorie de l’Internet mort vous semble-t-elle plausible à la lumière des développements technologiques actuels ?Devrait-il y avoir des mécanismes de régulation ou de contrôle pour garantir l’authenticité des interactions en ligne ?Pensez-vous que les applications comme SocialAI pourraient avoir des effets négatifs sur la santé mentale des utilisateurs ?Comment imaginez-vous l’évolution des réseaux sociaux dans les prochaines années avec l’intégration croissante de l’IA ?