Le Voice Mode du chatbot GPT-4o d'OpenAI peut imiter votre voix et vous crier dessus, mais il a maintenant appris à crier deux horribles cris robotiques lorsqu'on lui demande de le faire

En août 2024, OpenAI a lancé la version alpha de la fonctionnalité Advanced Voice Mode dans ChatGPT, alimentée par le modèle d'intelligence artificielle GPT-4o. Ce modèle est le premier à être formé à la fois sur la voix, le texte et les images, ce qui ouvre la voie à des expériences multimodales passionnantes. Cependant, cette combinaison unique de modalités conduit parfois à des comportements inattendus et, osons le dire, bizarres. Dans les premiers tests rapportés par les utilisateurs qui y ont accès, le mode vocal avancé leur permet d'avoir des conversations en temps réel avec ChatGPT, y compris la possibilité d'interrompre l'IA au milieu d'une phrase presque instantanément. L'IA peut percevoir les signaux émotionnels de l'utilisateur et y répondre par le ton et l'élocution de la voix, et produire des effets sonores lorsqu'elle raconte des histoires. Mais ce qui a pris beaucoup de gens au dépourvu, c'est la façon dont les voix simulent une respiration pendant qu'elles parlent.Récemment, des utilisateurs ont découvert que le mode vocal de GPT-4o d'OpenAI peut imiter votre voix et vous crier dessus. Mais les cris robotiques ont été boulversants et plus que troublants.ChatGPT n'a pas de bouche, mais il peut crier quand on le lui demande. C'est du moins ce qui ressort de la vidéo au-dessus, dans lequel le mode vocal du chatbot émet deux horribles cris robotiques lorsque l'utilisateur le lui demande.", demande la personne invisible derrière le clip enregistré sur l'écran, qui est ensuite devenu viral sur les réseaux sociaux. "", répond d'abord le chatbot à la voix masculine. "".Mais lorsque l'utilisateur demande à nouveau à ChatGPT d'"", le chatbot répond par un jappement bref et étrange. "", répond l'utilisateur. Alors que ce premier hurlement était plus que suffisant pour glacer le sang, l'utilisateur qui, à ce stade, semble être une sorte d'IA sadique, a demandé à ChatGPT d'essayer à nouveau de crier, mais cette fois-ci pour "".