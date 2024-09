Une TI-84 modifiée permet d'utiliser différents applets

Fonctionnement du dispositif et difficultés techniques

Préoccupations liées à ce nouveau dispositif

Les écoles se tournent vers les devoirs résistants à ChatGPT

La TI-84 est une calculatrice graphique créée par Texas Instruments. Elle est largement utilisée dans les écoles et universités pour les calculs complexes. Sa technologie MathPrint permet, par exemple, aux élèves d'entrer des fractions et des équations en notation correcte, de sorte qu'ils les voient à l'écran exactement comme elles sont imprimées dans les textes et au tableau. Une variante de la TI-84 permet aux élèves d'exécuter des programmes écrits en Python.Au début du mois, le YouTubeur ChromaLock a mis en ligne une vidéo présentant « son dispositif ultime de triche », qui est presque impossible à distinguer d'une calculatrice TI-84. Cependant, il y a des modifications matérielles et une suite logicielle open source modifiée pour la TI-84 qu'il a fabriquée, permettant à l'utilisateur d'exécuter ChatGPT. Cette modification pousse les limites de cet outil scolaire classique, en lui offrant des fonctions avancées et inattendues.ChromaLock a commencé par explorer le port de liaison de la calculatrice, généralement utilisé pour transférer des programmes éducatifs entre appareils. Il a ensuite conçu un circuit imprimé personnalisé qu'il a baptisé « TI-32 » et qui intègre un minuscule microcontrôleur compatible Wi-Fi, le « Seed Studio ESP32-C3 » (qui coûte environ 5 dollars), ainsi que d'autres composants pour assurer l'interface avec les systèmes de la calculatrice de Texas Instruments.Il convient de noter que le hack de la TI-32 n'est pas un projet commercial. Pour reproduire le travail de ChromaLock, il faudrait acheter une calculatrice TI-84, un microcontrôleur Seed Studio ESP32-C3 et divers composants électroniques, et fabriquer un circuit imprimé personnalisé basé sur la conception de ChromaLock, qui est disponible en ligne. ChromaLock a partagé en open source le logiciel qu'il construit pour le mod sur GitHub sous le dépôt « TI-32 ».Le système simule une autre TI-84, ce qui permet d'utiliser les commandes « send » et « get » intégrées à la calculatrice pour transférer des fichiers. Cela permet à un utilisateur de télécharger facilement un programme de lancement qui donne accès à diverses « applets » conçues pour la tricherie. L'une de ces applets est une interface ChatGPT qui peut être très utile pour répondre à des questions courtes, mais qui présente l'inconvénient d'être lente et encombrante.Au-delà de l'interface ChatGPT, l'appareil offre plusieurs autres outils de triche. Un navigateur d'images permet aux utilisateurs d'accéder à des aides visuelles créées à l'avance et stockées sur le serveur central. Le navigateur d'applications permet aux étudiants de télécharger non seulement des jeux pour se divertir après l'examen, mais aussi des antisèches textuelles déguisées en code source de programme. Il prévoit d'étendre les capacités du dispositif.Avant la fin de la vidéo, ChromaLock démontre la nature invisible de la modification et ses diverses fonctionnalités. Tout cela semble fonctionner correctement, et ce n'est peut-être pas la fin du projet. Une longue liste de « fonctionnalités à ajouter » sur la page GitHub comprend diverses améliorations de la fonctionnalité GPT, l'ajout de la navigation Web, de la fonctionnalité e-mail, de la lecture de vidéos et même de l'accès à la plateforme sociale Discord.Le créateur explique avoir rencontré plusieurs difficultés techniques au cours du développement, notamment des incompatibilités de tension et des problèmes d'intégrité du signal. Après avoir développé plusieurs versions, ChromaLock a réussi à installer la carte personnalisée dans le boîtier de la calculatrice sans aucun signe visible de modification de l'extérieur.Le dispositif présenté par ChromaLock soulève de profondes préoccupations et donnerait certainement des maux de tête aux enseignants. ChromaLock affirme que son nouveau dispositif peut contourner les mesures anti-triche courantes. Le programme de lancement peut être téléchargé à la demande, évitant ainsi d'être détecté si un enseignant inspecte ou efface la mémoire de la calculatrice avant un examen. En bref, ce dispositif de triche échappe à tout contrôle.La modification est également censée faire sortir les calculatrices du « mode test », un état verrouillé utilisé pour empêcher la tricherie. ChromaLock prévoit améliorer les capacités de l'outil. L'ajout des fonctionnalités telles que la navigation Web et le courriel offrirait une plateforme assez complète aux élèves et aux étudiants tricheurs. Cela risque de compliquer davantage la tâche aux enseignements qui ont déjà mal à leurs élèves ou étudiants d'utiliser ChatGPT.Bien que ChromaLock présente le projet comme une prouesse technique, « la consultation de ChatGPT sur une calculatrice pendant un examen représente très certainement un manquement à l'éthique ou une forme de malhonnêteté académique qui pourrait valoir de sérieux ennuis dans la plupart des établissements scolaires ». La seule solution qui pourrait s'offrir aux enseignants dans ce cas de figure est d'interdire l'utilisation de la calculatrice pendant l'examen.L'impact des outils d'IA générative tels que ChatGPT sur le secteur de l’enseignement est énorme. Les étudiants utilisent ChatGPT pour faire leurs devoirs plus facilement, s'adonnant ainsi à la tricherie et au plagiat. Face à la tricherie par l'IA, les professeurs d'université optent pour des devoirs résistants aux outils d'IA. Les professeurs d’université mettent en place différentes stratégies pour rendre les devoirs plus difficiles à la tricherie avec ChatGPT, comme utiliser le support papier au lieu du support numérique, ou changer la manière de poser les questions pour demander aux étudiants de justifier leur travail.Par exemple, selon des témoignages de nombreux professeurs d’université, les étudiants confient à ChatGPT la rédaction de leurs devoirs à la maison, notamment en dissertation. « Le monde universitaire n’a pas été préparé à cela. Nous sommes donc dépassés », explique Darren Hudson Hick, professeur adjoint de philosophie à l’université Furman. « Je l’ai rapporté sur Facebook, et mes amis [professeurs] ont dit : “ouais ! J’en ai attrapé un aussi” », a-t-il ajouté.Dans un article d'opinion publié au début de l'année dernière, Stephen Dobson, professeur et doyen de la faculté d'éducation et des arts à l'université CQUniversity en Australie, a proposé aux universités de revenir aux examens oraux à l'ère de l'IA générative et de ChatGPT. Il a déclaré que ce type d'examen élimine systématiquement les risques de plagiat et de tricherie, en empêchant les étudiants de soumettre des devoirs générés par un chatbot d'IA.Source : référentiel GitHub du projet TI-32 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du dispositif de tricherie mise en place par ChromaLock ?Selon vous, comment le secteur de l'enseignement peut-il faire face à la tricherie à l'ère de ChatGPT ?