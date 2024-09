La vice-présidente Kamala Harris a déclaré qu'elle stimulerait les investissements dans l'intelligence artificielle et les cryptomonnaies. "", a-t-elle déclaré. ""." a-t-elle ajouté lors de l'événement organisé au Cipriani Wall Street à New York, qui a permis de lever 27 millions de dollars.C'est la première fois que Kamala Harris s'exprime ouvertement sur les cryptomonnaies en tant que candidate à la présidence. Les alliés de Kamala Harris, dont l'investisseur milliardaire Mark Cuban, ont déclaré que sa campagne s'intéressait à l'IA et à la cryptomonnaie, et qu'une administration Harris serait disposée à soutenir ces industries.Kamala Harris, qui a davantage axé ses promesses économiques sur le soutien aux familles à faible ou moyen revenu, a également donné un aperçu de son point de vue sur les entreprises dans une "". "", a déclaré Kamala Harris.Elle s'est également engagée à "" et à réduire la "". En tant que vice-présidente, Kamala Harris a voté en faveur de la loi sur la réduction de l'inflation du président Joe Biden, qui prévoit 369 milliards de dollars d'allègements fiscaux et de subventions pour les énergies propres.Ses commentaires interviennent alors que son rival, l'ancien président Donald Trump, a ouvertement embrassé l'industrie. Il s'est surnommé le "" et a courtisé certains acteurs de la Silicon Valley, comme Tesla d'Elon Musk et les fondateurs d'Andreessen Horowitz.Le candidat républicain à la présidence a appelé à la création d'une réserve stratégique nationale de bitcoins, a déclaré que tous les bitcoins devraient être extraits aux États-Unis, a lancé sa quatrième collection de jetons non fongibles et a promis de limoger le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler. Ses fils, tous deux apparemment passionnés de cryptomonnaie, ont lancé leur propre projet de finance décentralisée, bien que les détails soient encore assez rares.", a déclaré Donald Trump lors d'un livestream de deux heures organisé sur X, anciennement Twitter, la semaine dernière. "Même si les cryptomonnaies ne devraient pas être un facteur décisif dans le vote des Américains lors d'une élection marquée par des préoccupations concernant l'économie, l'immigration, l'avortement et les conflits mondiaux, l'industrie a dépensé beaucoup d'argent dans la course. Le lobby des cryptomonnaies a dépensé 119 millions de dollars pour influencer les élections fédérales de 2024, en grande partie par l'intermédiaire du comité d'action politique Fairshake, qui a reçu de l'argent de Ripple, Coinbase et Andreessen Horowitz.Dans cette course à la cryptomonnaie, Kamala Harris est largement devancée par Donald trump. D onald Trump a récemment lancé un projet de cryptomonnaie appelé World Liberty Financial lors d'un livestream de deux heures sur X. Alors que Donald Trump présente cette entreprise comme embrassant l'avenir de la cryptomonnaie, certains craignent qu'elle ne déclenche d'importants conflits constitutionnels.L'aventure dans le monde de la crypto ne vient pas de commencer pour Donald Trump : selon les déclarations financières déposées en août, il a gagné environ 7,2 millions de dollars en 2023 grâce à un accord de licence avec NFT INT, LLC, une société qui vend des NFT, ou jetons non fongibles, des "cartes" à l'effigie de l'ancien président américain.Mais son nouveau projet de cryptomonnaie a commencé très mal. Des milliers d'adeptes de Trump ont été dupés par des escrocs ciblant son nouveau projet de cryptomonnaie , alors que la famille Trump a été piratée par ces escrocs. L'escroquerie est connue sous le nom de "World Liberty Financial Airdrop" et prétend offrir jusqu'à 15 000 dollars de cryptomonnaie à toute personne qui connecte son portefeuille.Outre le piratage du projet, c'est le projet lui-même qui questionne. Selon les fils de Donald Trump, l'objectif au travers de Word Liberty Financial reste le même : Faire front contre les banques. Des observateurs entrevoient déjà un conflit d’intérêts en cas de nouvelle accession de Donald Trump à la présidence. En sus, des questionnements planent quant à la capacité du projet à se démarquer des autres en effaçant l’image de schémas de ponzi qui colle aux cryptomonnaies.Un exemple concret voire pire, Sam Bankman-Fried, PDG de la bourse de cryptomonnaie FTX, a été condamné car sa bourse s'est avérée être une gigantesque escroquerie. Cela lui a permis de siphonner les fonds des clients en les transférant vers son fonds spéculatif Alameda Research et en les utilisant parfois pour acquérir des maisons et d'autres biens personnels et faire des dons politiques et caritatifs. Il est accusé d'avoir manipulé tout le monde, y compris ses amis et ses plus proches collaborateurs, antidaté des transactions sur FTX pour créer des bilans truqués à montrer aux investisseurs, etc.: Kamala Harris lors d'une collecte de fonds à New York.Pensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?