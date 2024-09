Certaines personnes estiment que l'appel à la prudence de Covello est prématurée

Après la sortie de ChatGPT en 2022, l'industrie technologique a commencé à comparer l'arrivée de l'IA à l'aube de l'internet public.

Ben Goertzel : « La bulle de la GenAI n'éclatera pas »

Les défis techniques et éthiques

L’Impact sur l’emploi

Conclusion

Jim Covello est devenu le principal sceptique de Wall Street en matière d'IA. Il y a trois mois, il a secoué les marchés en publiant un document de recherche qui mettait en doute le fait que les entreprises obtiendraient un rendement suffisant sur ce qui, selon certaines estimations, pourrait représenter 1 000 milliards de dollars en dépenses d'IA dans les années à venir. Selon lui, l'intelligence artificielle générative, qui peut résumer un texte et écrire un code logiciel, commet tellement d'erreurs que l'on peut se demander si elle pourra un jour résoudre de manière fiable des problèmes complexes.L'article de Goldman a été publié quelques jours après qu'un partenaire de Sequoia Capital, une société de capital-risque, a soulevé des questions similaires dans un billet de blog sur l'IA. Leur scepticisme a marqué un tournant pour les actions liées à l'IA, conduisant à une réévaluation de l'activité la plus en vogue à Wall Street.David Cahn, partenaire de Sequoia Capital, a affirmé que l'ensemble de l'industrie technologique devrait générer 600 milliards de dollars par an pour rester viable. Pour lui, les entreprises de la Big Tech doivent non seulement continuer à investir massivement dans l’infrastructure d’IA, mais aussi s’assurer que les revenus générés par l’IA sont suffisants pour justifier ces dépenses. Le défi est de taille, d’autant plus que l’on ne sait pas encore si ces investissements sont liés à une demande réelle des clients ou s’ils sont anticipés en prévision d’une demande future.Cela ne signifie pas pour autant qu'il soit entièrement pessimiste.« En réalité, le chemin à parcourir sera long », écrit Cahn. « Il y aura des hauts et des bas. Mais il est presque certain qu'elle en vaudra la peine ». Si « les frénésies spéculatives font partie de la technologie et ne sont donc pas à craindre(...), la technologie de l'IA est tout sauf un moyen de s'enrichir rapidement ».Le panier de Goldman's AI stocks, qui est géré par une branche distincte de la société et comprend Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta et Oracle, a diminué de 7 pour cent depuis son pic du 10 juillet, alors que les investisseurs et les chefs d'entreprise se demandent si l'IA peut justifier ses coûts stupéfiants.Cette pause est intervenue très tôt dans la course aux armements de l'IA. L'industrie technologique a l'habitude de dépenser beaucoup pour assurer les transitions technologiques, comme elle l'a fait lors des révolutions de l'ordinateur personnel et de l'internet. Ces développements se sont étalés sur cinq ans ou plus avant qu'il n'y ait une prise de conscience.Mais Covello, 51 ans, a l'expérience des booms et des crises technologiques. Il a suivi l'éclatement de la bulle Internet en tant qu'analyste des semi-conducteurs et a été marqué par la perte d'emploi de ses collègues. Plus récemment, ce vétéran de Goldman a rejoint une équipe interne chargée d'évaluer les services d'intelligence artificielle que l'entreprise pourrait utiliser. Il a déclaré que les services qu'il a examinés étaient coûteux, encombrants et pas « assez intelligents pour rendre les employés plus intelligents ».L'histoire du secteur a conduit certaines personnes à dire que l'appel à la prudence de Covello est prématuré. Peu après la publication de l'article de Goldman, George Lee, codirecteur de l'activité de conseil géopolitique de la société, a interpellé Covello dans un courriel, affirmant que l'IA était sur le point de faire gagner du temps aux travailleurs et d'améliorer leur productivité. Lee l'a invité à faire preuve de patience.« L'impact à long terme des changements de plateforme est que les applications émergent au fur et à mesure que la technologie est affinée, plus facilement disponible et moins chère », a déclaré Lee lors d'une interview, en parlant du courrier électronique.Les clients de Goldman ont demandé à en savoir plus. À leur demande, la société a commencé à organiser des débats privés entre le taureau et l'ours, Lee, dans le rôle du taureau, exposant son optimisme à l'égard de l'IA, et Covello, dans le rôle de l'ours, expliquant son pessimisme.Selon Jim Morrow, directeur général de Callodine Group, un client de Goldman basé à Boston, cette conversation était attendue depuis longtemps. « L'IA s'est emparée de l'esprit du marché », a-t-il déclaré. Le fait que quelqu'un d'une société comme Goldman sonne l'alarme et dise « Hé, cela ne deviendra pas une réalité comme tout le monde le pense » a amené les gens à se poser des questions importantes sur ce qui se passait réellement.Cette comparaison a attiré l'attention de Covello. « Ce n'est pas ce que l'on devrait souhaiter », a-t-il déclaré en rappelant les millions d'emplois perdus.Pour créer des entreprises d'IA, les experts ont prédit qu'il faudrait dépenser 1 000 milliards de dollars pour les centres de données, les services publics et les applications. Covello estime que ces coûts empêchent l'industrie de résoudre à peu de frais les problèmes du monde réel, comme le faisaient les sociétés Internet il y a plusieurs décennies.En tant que membre du groupe de travail interne de Goldman sur l'IA, il a examiné un service qui utilisait l'IA générative pour mettre automatiquement à jour les feuilles de calcul des analystes avec les résultats financiers des entreprises. Il a expliqué que ce service permettait à ses analystes d'économiser environ 20 minutes de temps par entreprise, mais qu'il coûtait six fois plus d'argent.La nouvelle du scepticisme de Covello s'est répandue au sein de l'entreprise. Allison Nathan, qui rédige un rapport de recherche mensuel intitulé « Top of Mind », préparait un numéro sur l'IA. Sur la recommandation d'un collègue, elle a rencontré Covello. « Pendant environ 35 minutes, j'ai été fascinée par son récit et son point de vue », raconte-t-elle.Nathan a décidé d'interviewer Covello pour le rapport. La conversation a permis d'élaborer le titre du rapport de 31 pages : « Gen AI : Too Much Spend, Too Little Benefit ? » (Génération IA : trop de dépenses, trop peu d'avantages).Covello a remis en question l'idée selon laquelle les coûts de l'IA diminueraient, notant que les coûts ont augmenté pour certaines technologies sophistiquées telles que les machines qui fabriquent les semi-conducteurs. Il a également critiqué les capacités de l'IA. « Construire à outrance des choses dont le monde n'a pas l'utilité, ou pour lesquelles il n'est pas prêt, se termine généralement mal », a-t-il déclaré. Ce rapport a été l'un des plus lus au cours des 12 années d'existence de la publication.Ben Goertzel, chercheur américain en IA et PDG de SingularityNET, affirme que les craintes en rapport avec l'éclatement de la bulle de l'IA sont alarmistes et que cela n'arrivera tout simplement pas. « Je ne pense pas que la bulle de la GenAI éclatera un jour, parce que je pense que les applications à très haute valeur ajoutée de cette technologie arriveront assez vite pour éviter que les PDG des Big Tech ne s'épuisent sur la GenAI », a-t-il déclaré dans un billet publié sur X.En d'autres termes, Goertzel explique que les innovations révolutionnaires prennent du temps pour être mis au point. Il laisse entendre que l'infrastructure et les plateformes fondamentales sont d'abord mises en place. Les employés des entreprises commencent à évaluer et à comprendre ce qui est disponible, puis à rêver à ce qui est possible. Ensuite, les gens commencent à construire une gamme de services à partir de ces plateformes et, finalement, des applications.Goertzel répondait à un sondage demandant si la bulle de l'IA générative risquait de se résorber avant la fin de 2024. Bien que cela puisse prendre du temps, Goertzel affirme que les applications d'IA générative à forte valeur ajoutée arriveront avant que les PDG et les investisseurs perdent espoir.L’un des principaux défis auxquels l’IA est confrontée est la question de la fiabilité. Les systèmes d’IA, en particulier ceux basés sur l’apprentissage automatique, peuvent parfois produire des résultats imprévisibles ou erronés. Cela pose des problèmes non seulement pour les entreprises qui dépendent de ces technologies, mais aussi pour les consommateurs qui en subissent les conséquences. Par exemple, les erreurs dans les systèmes de reconnaissance faciale ont déjà conduit à des arrestations injustifiées.En outre, les questions éthiques entourant l’IA sont de plus en plus préoccupantes. La collecte massive de données personnelles, la surveillance accrue et les biais algorithmiques sont autant de sujets qui nécessitent une attention particulière. Les régulateurs du monde entier commencent à prendre des mesures pour encadrer l’utilisation de l’IA, mais il reste encore beaucoup à faire pour garantir que cette technologie soit utilisée de manière responsable.Un autre aspect crucial du débat sur l’IA est son impact potentiel sur l’emploi. Alors que certaines études prévoient que l’IA pourrait créer de nouveaux emplois, d’autres estiment qu’elle pourrait en détruire un nombre significatif. Les emplois répétitifs et routiniers sont particulièrement vulnérables à l’automatisation. Cependant, il est également possible que l’IA crée de nouvelles opportunités dans des domaines tels que la maintenance des systèmes d’IA, la gestion des données et le développement de nouvelles applications.L’histoire nous a montré que les grandes transitions technologiques nécessitent souvent des investissements massifs et des périodes d’ajustement. Cependant, les avertissements de Covello rappellent que la prudence est de mise. Alors que l’IA continue de se développer, il est crucial de garder un œil critique sur ses promesses et ses réalités. Les entreprises et les investisseurs doivent évaluer soigneusement les risques et les opportunités associés à cette technologie émergente.Source : Goldman SachsPensez-vous que ce rapport est pertinent ou crédible ?Pensez-vous que l’IA est actuellement surévaluée par les investisseurs et les entreprises ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 