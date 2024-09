OpenAI veut passer d'une société à but lucratif plafonné à une société à but lucratif

De nombreux cadres importants ont quitté OpenAI depuis le retour de Sam Altman

Ilya Sutskever : il était à la fois cofondateur et scientifique en chef d'OpenAI, ainsi que le chef de l'équipe Superalignment. Compte tenu de son rôle dans la tentative de coup d'État d'Altman, il est difficile de savoir s'il a été gentiment mis à la porte ou s'il est parti de son propre chef ;

Jan Leike : il était chargé (avec Sutskever) de veiller à ce que les systèmes d'IA d'OpenAI soient alignés sur les intérêts humains et avait été désigné l'année dernière par le magazine Time comme l'une des 100 personnes les plus influentes dans le domaine de l'IA ;

Evan Morikawa : il était ingénieur en chef chez OpenAI. Il a quitté l'entreprise la semaine dernière après trois ans et demi d'activité. Il prévoit de lancer une nouvelle initiative avec des vétérans de Boston Dynamics et DeepMind ;

Daniel Kokotajlo : ancien membre de l'équipe de sécurité d'OpenAI, il a quitté l'entreprise en février. Il a depuis critiqué publiquement OpenAI, déclarant qu'il avait quitté l'entreprise, car il ne croyait plus qu'elle se comporterait de manière responsable à l'ère de l'AGI ;

William Saunders : il a quitté OpenAI en février, abandonnant son poste de manager au sein de l'équipe Superalignment. Dans des messages sur le forum LessWrong, Saunders a refusé d'expliquer les raisons de son départ ;

Leopold Aschenbrenner : il était aussi membre de l'équipe Superalignment, travaillant avec Leike et Sutskever. Son départ n'était cependant pas une démission. Il a été licencié en avril pour avoir prétendument divulgué des informations à des journalistes ;

Andrey Karpathy : membre fondateur d'OpenAI, Karpathy avait déjà quitté l'organisation une fois, mais était revenu en février 2023. Cela n'a duré qu'un an, lorsqu'il est reparti, bien que dans un tweet il ait déclaré que ce n'était pas le résultat d'un événement, d'un problème ou d'un drame particulier ;

Logan Kilpatrick : il a quitté le navire il y a deux mois pour un poste chez Google. Il a confié que les changements intervenus au sein de l'entreprise étaient en partie à l'origine de son départ, soulignant que la croissance explosive avait modifié la façon de travailler d'OpenAI.

Pavel Izmailov : le poste d'Izmailov aurait été supprimé en même temps que celui d'Aschenbrenner. Tous deux étaient de solides alliés de Sutskever. Ni son nom ni celui d'Aschenbrenner ne figuraient sur la liste des employés qui ont manifesté leur soutien à Altman lors du chaos de novembre ;

Diane Yoon : elle a quitté OpenAI au début du mois de mai, démissionnant de son poste de vice-présidente du personnel. Aucune raison n'a été donnée pour ce départ, mais Yoon était l'un des cadres les plus anciens de l'entreprise ;

Chris Clark : il a aussi quitté OpenAI au début du mois. Il était responsable des initiatives stratégiques et à but non lucratif.

Le plan de restructuration d'OpenAI suscite des préoccupations sur la sécurité de l'IA

OpenAI, le fabricant de ChatGPT, travaillerait sur un plan de restructuration de son activité principale en une société à but lucratif qui ne sera plus contrôlée par son conseil d'administration à but non lucratif. L'organisation à but non lucratif OpenAI continuera d'exister et détiendra « une participation minoritaire dans la nouvelle société à but lucratif ». Il s'agirait du premier changement majeur pour la startup qui mène actuellement la course à l'IA. Cette décision pourrait également avoir des conséquences sur la manière dont l'entreprise gère les risques liés à l'IA dans le cadre d'une nouvelle structure de gouvernance.Ces informations ont été rapportées par Reuters, qui cite des sources anonymes au fait du dossier. Cette nouvelle structure de gouvernance rendra l'entreprise plus attrayante pour les investisseurs. Le PDG Sam Altman cherche depuis des mois à attirer de nouveaux investissements. Selon les analystes, la valorisation d'OpenAI pourrait être revue à la hausse à 150 milliards de dollars si le nouveau cycle de financement en cours de négociation se concrétise.Mais ce n'est pas tout. Les sources ont également déclaré que Sam Altman recevra pour la première fois des actions de la société à but lucratif. Des sources anonymes ont déclaré à Bloomberg que la participation offerte à Sam Altman pourrait s'élever à environ 7 %. Les détails de la structure d'entreprise proposée mettent en évidence les changements significatifs de gouvernance qui se produisent dans les coulisses de l'une des plus importantes entreprises d'IA.Cette restructuration n'est pas encore effective pour l'instant. « Le plan est encore en cours d'élaboration avec les avocats et les actionnaires et le calendrier de la restructuration reste incertain », ont déclaré les sources. Cependant, pour les personnes qui s'inquiètent de l'approche d'OpenAI en matière de sécurité par rapport aux profits potentiels, il peut être troublant de constater que l'entreprise cherche à développer des modèles d'IA capables de raisonner.En réponse aux demandes de commentaires, un porte-parole d'OpenAI n'a ni confirmé ni infirmé les informations rapportées par Reuters et Bloomberg. Il a déclaré : « nous restons concentrés sur la construction d'une IA qui profite à tous, et nous travaillons avec notre conseil d'administration pour nous assurer que nous sommes les mieux placés pour réussir notre mission. L'organisation à but non lucratif est au cœur de notre mission et continuera d'exister ».OpenAI a une structure inhabituelle. OpenAI a vu le jour en 2015. La startup a été fondée à l'origine en tant qu'organisation à but non lucratif par Ilya Sutskever, Greg Brockman, Sam Altman, Elon Musk, Wojciech Zaremba, Andrej Karpathy et John Schulman. Elon Musk a quitté OpenAI en 2018 à la suite d'un conflit sur la direction à prendre. Depuis, Elon Musk est devenu l'un des critiques les plus virulents d'OpenAI sur les questions liées à l'IA. Il est allé jusqu'à poursuivre OpenAI en justice, alléguant que la startup a violé ses accords contractuels initiaux et s'est lancée dans une recherche effrénée du profit.OpenAI avait pour mission de créer « une intelligence artificielle générale sûre qui profite à toute l'humanité ». La mission ne consistait pas à veiller aux intérêts des actionnaires. Mais en 2019, OpenAI a procédé à une restructuration et a ajouté une filiale à but lucratif plafonné (OpenAI Global LLC). Le conseil d'administration à but non lucratif (OpenAI inc.) est resté aux commandes et a également annoncé que l'objectif est resté inchangé malgré ces changements.En novembre 2023, le PDG Sam Altman a été brusquement licencié par le conseil d'administration qui a accusé l'entrepreneur d'avoir menti sur différents sujets clés. Ce licenciement va semer le chaos dans l'entreprise, une bonne partie des employés ayant menacé de démissionner et suivre Sam Altman, qui avait été embauché dans la foulée par Microsoft. Après plusieurs jours de négociations avec OpenAI, Sam Altman a été réintégré en tant que PDG d'OpenAI.Mais l'ancien conseil d'administration, qui comprenait plusieurs membres cofondateurs, a été contraint de démissionner et un nouveau conseil a été formé. L'entreprise est depuis confrontée à des désaccords internes, des démissions en cascades et des licenciements. Lorsque Sam Altman est redevenu PDG, il a déclaré qu'OpenAI doit améliorer sa structure de gouvernance. Et cela semble maintenant prendre forme alors que d'autres cadres quittent l'entreprise.Mira Murati, directrice technique d'OpenAI, a annoncé son départ le 25 septembre 2024, soit peu avant les rapports selon lesquels OpenAI envisage de procéder à une restructuration. En outre, le président Greg Brockman est en congé et l'ancien scientifique en chef Ilya Sutskever a quitté l'entreprise au début de l'année. Voici une liste non exhaustive des départs les plus médiatisés depuis le retour de Sam Altman en tant que PDG d'OpenAI :Dans un message publié sur X, Mira Murati a déclaré qu'elle se retirait parce qu'elle voulait se donner le temps et l'espace de faire ses propres explorations. En réponse à son message, Sam Altman a exprimé son immense gratitude en déclarant : « il est difficile d'exagérer l'importance de Mira pour OpenAI, pour notre mission et pour nous tous personnellement ». Il a ajouté qu'il partagerait bientôt avec les employés plus d'informations sur les plans de transition.Après le retour de Sam Altman à la tête d'OpenAI, le conseil d'administration de l'OpenAI a été renouvelé avec davantage de cadres du secteur technologique, sous la présidence de Bret Taylor, ancien co-PDG de Salesforce. Tout changement au sein de l'entreprise doit être approuvé par le conseil d'administration du groupe à but non lucratif, composé de neuf personnes. La suppression du contrôle de l'organisation à but non lucratif pourrait permettre à OpenAI de fonctionner davantage comme une startup classique, ce qui est généralement bien accueilli par les investisseurs qui ont investi des milliards dans l'entreprise.Toutefois, elle pourrait également susciter des inquiétudes sur la sécurité de l'IA au sein de la communauté, qui se demande si le laboratoire dispose toujours d'une gouvernance suffisante pour se tenir responsable dans sa poursuite de l'AGI, étant donné qu'il a dissous au début de cette année l'équipe de superalignement qui se concentre sur les risques à long terme de l'IA. L'équipe a été dissoute après le départ de membres clés tels que Ilya Sutskever et Jan Leike.Il n'y avait donc plus de raison de garder l'équipe et de toute façon des rapports signalent également qu'OpenAI semblait de moins en moins se soucier de la sécurité des produits. Les rapports indiquent que Sam Altman donne désormais la priorité au lancement de nouveaux produits et la réalisation de profits. Une orientation qui pourrait expliquer les nombreux départs, mais aussi le plan de restructuration susmentionné. OpenAI fait l'objet de plusieurs controverses.Elon Musk avait retiré sa plainte contre OpenAI. Mais il l'a relancée le mois dernier. Il poursuit les dirigeants d'OpenAI pour abandon de la mission initiale, rupture de contrat et non-respect de ses obligations. Il demande la publication en open source de toutes les technologies actuelles et futures d'OpenAI, l'interdiction pour Microsoft de tirer profit de son partenariat avec OpenAI, et le licenciement de Sam Altman. Selon Elon Musk, OpenAI est sous l'emprise de Microsoft.En juillet 2024, Microsoft a renoncé à son siège au conseil d'administration d'OpenAI, estimant que sa participation n'est plus nécessaire, car le fabricant de ChatGPT a amélioré sa gouvernance depuis le chaos qui régnait dans la salle du conseil l'année dernière. Toutefois, de nombreux analystes pensent que Microsoft s'est retiré en raison de l'enquête des régulateurs américains sur le partenariat entre Microsoft et OpenAI. Un partenariat très critiqué dans la communauté.On ne sait pas exactement quel sera le montant de la participation de Sam Altman. Précédemment, Sam Altman, déjà milliardaire grâce à ses multiples investissements dans des startups, a déclaré qu'il avait choisi de ne pas prendre de participation dans la startup d'IA parce que le conseil d'administration avait besoin d'une majorité d'administrateurs désintéressés n'ayant aucun intérêt dans l'entreprise. Le plan de restructuration est à l'antipode de cette vision.Sam Altman a également déclaré qu'il avait suffisamment d'argent et qu'il faisait cela parce qu'il aimait son travail. La nouvelle structure d'OpenAI ressemblerait à celle de son grand rival Anthropic et de la nouvelle startup d'IA xAI d'Elon Musk. Ces startups d'IA sont enregistrés en tant que sociétés d'utilité publique, une forme d'entreprise à but lucratif qui vise à promouvoir la responsabilité sociale et la durabilité en plus de faire des profits.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du passage potentiel d'OpenAI à une structure à but lucratif ?Selon vous, quels sont les risques liés à la suppression du contrôle exercé par l'organisation à but non lucratif ?OpenAI envisagerait de donner une participation de 7 % à Sam Altman alors que ce dernier avait refusé cette idée. 