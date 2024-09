OpenAI veut construire un centre de données avec une demande en énergie colossale

Les vieilles centrales nucléaires sont redémarrées pour répondre aux besoins de l'IA

Sam Altman, PDG d'OpenAI, et plusieurs autres dirigeants de la Tech, dont Jensen Huang de Nvidia, Chad Williams de QTS et Michael Intrator de CoreWeave, ont été conviés à une réunion à la Maison Blanche au début de ce mois pour discuter des besoins en énergie des centres de données d'IA. La croissance rapide de la demande en énergie des entreprises d'IA met à rude épreuve les réseaux électriques dans le monde entier. Beaucoup appellent les entreprises d'IA à résoudre les problèmes de dépendance énergétique de la technologie, mais en attendant, les entreprises cherchent de nouvelles sources d'énergie.Selon un rapport de Bloomberg, lors de la réunion à la Maison Blanche, Sam Altman a présenté aux représentants du gouvernement un document rédigé par OpenAI et qui décrit les avantages de la construction d'un centre de données d'une capacité de 5 GW. Le document serait basé sur une analyse réalisée par OpenAI en collaboration avec des experts externes. Il s'agit d'un projet sans précédent et Sam Altman envisagerait plusieurs installations de ce type.Joe Dominguez, PDG de Constellation Energy, a déclaré qu'il avait entendu dire que Sam Altman envisage de construire 5 à 7 centres de données de 5 gigawatts chacun. Le document transmis à la Maison Blanche ne donne pas un chiffre précis. D'après une personne familière avec ce projet, l'objectif d'OpenAI est de se concentrer sur un seul centre de données pour commencer, mais avec des plans d'expansion potentielle sur la base des résultats de l'expérience.Joe Dominguez a déclaré : « ce dont nous parlons n'est pas seulement quelque chose qui n'a jamais été fait, mais je ne crois pas que ce soit faisable en tant qu'ingénieur, en tant que personne qui a grandi dans ce domaine. Ce n'est certainement pas possible dans un délai qui tiendrait compte de la sécurité nationale et du calendrier ». En outre, OpenAI ne serait pas la seule startup à envisager la mise en place de telles installations pour répondre aux besoins de l'IA.En juin dernier, John Ketchum, PDG de NextEra Energy Inc., a déclaré que le géant de l'énergie propre avait reçu des demandes de la part de certaines entreprises technologiques pour trouver des sites capables de répondre à une demande de 5 GW, sans nommer des entreprises en particulier. « Pensez-y. C'est l'équivalent de l'alimentation de la ville de Miami », a-t-il déclaré. La mise en œuvre d'un tel projet pourrait présenter plusieurs contraintes techniques.« Une telle quantité d'énergie nécessiterait un mélange de nouveaux parcs éoliens et solaires, de stockage de batteries et de connexion au réseau », a expliqué John Ketchum. Il a ajouté qu'il serait difficile de trouver un site capable d'accueillir 5 GW, mais qu'il existe des endroits aux États-Unis où l'on peut installer un gigawatt.Le document d'OpenAI s'appuie sur une étude de Goldman Sachs selon laquelle « 47 GW de capacité supplémentaire de production d'électricité seront nécessaires pour répondre à la croissance cumulative de la demande d'électricité des centres de données aux États-Unis jusqu'en 2030 ». Grid Strategies estime que les prévisions de croissance sur neuf ans pour l'Amérique du Nord ont pratiquement doublé par rapport à 2023, car les entreprises construisent des centres de données pour l'IA qui font paraître minuscules les besoins des centres de données traditionnels. Où cela nous mène-t-il ? Et comment y répondre ?« OpenAI travaille activement au renforcement de l'infrastructure de l'IA aux États-Unis, ce qui, selon nous, est essentiel pour maintenir l'Amérique à la pointe de l'innovation mondiale, stimuler la réindustrialisation dans tout le pays et rendre les avantages de l'IA accessibles à tous », explique un porte-parole d'OpenAI. De son côté, Sam Altman fait des pieds et des mains pour trouver de nouvelles sources d'énergie capable de répondre aux besoins élevés de l'IA.En mars dernier, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Microsoft envisageait de dépenser 100 milliards de dollars dans la construction d'un centre de données 5GW pour OpenAI dans le cadre d'un projet appelé « Stargate ». Selon d'autres rapports, Sam Altman aurait également cherché à obtenir entre 5 000 et 7 000 de dollars pour financer la construction d'usines de fabrication de puces, la construction de centres de données et de l'infrastructure énergétique.L'initiative d'OpenAI intervient à un moment où les projets de production d'énergie aux États-Unis connaissent des retards en raison des longs délais de connexion aux réseaux, des retards dans l'obtention des permis, des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des pénuries de main-d'œuvre. Comme souligné plus haut, les dirigeants du secteur de l'énergie affirment qu'alimenter ne serait-ce qu'un seul centre de données de 5 GW serait un véritable défi.Une source au fait des plans d'OpenAI a déclaré à Bloomberg que « le chiffre de 5GW est une illustration du niveau d'échelle que nous et de nombreuses personnes estimons nécessaire », mais a précisé qu'il n'était pas définitif. Reste à savoir s'il est possible de trouver un, et a fortiori plusieurs, sites pour des centres de données de 5GW aux États-Unis. Selon les analystes, la capacité serait équivalente à la totalité de l'empreinte mondiale actuelle de Microsoft Azure.Microsoft, principal bailleur de fonds d'OpenAI, a conclu un accord avec Constellation selon lequel le fournisseur nucléaire redémarrera la centrale de Three Mile Island, qui a été fermée, dans le seul but de fournir de l'énergie nucléaire à Microsoft pendant deux décennies. Outre OpenAI et Microsoft, les rivaux tels que Google, AWS (Amazon Web Services), Oracle et Meta ont également publiquement évoqué la construction de centres de données de plus d’un gigawatt.Scala Data Centers, propriété de DigitalBridge, a proposé de déplacer ces charges de travail au Brésil, où la société affirme qu'elle pourrait construire un campus de 4,75 GW, même si elle commence par un déploiement plus petit. Selon certains critiques, la quête de nouvelles sources d'énergie suggère que les entreprises d'IA n'ont pas peut-être pas encore trouvé un moyen de réduire la consommation d'énergie de leurs différents systèmes d'IA.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet d'OpenAI visant à construire un centre de données de 5 gigawatts ?Quels sont les risques environnementaux liés à une telle installation ?Selon vous, comment l'humanité peut-elle faire face à l'appétit énergétique de l'IA ?