Pionnier de l'IA

« Ça va être super, super utile »

Une licence, d'accord, mais pour quelle raison ?

À l'heure où les entreprises technologiques déboursent des sommes astronomiques pour recruter les meilleurs cerveaux de l'intelligence artificielle, l'accord conclu par Google pour réembaucher Noam Shazeer a laissé d'autres entreprises sur le carreau.Coauteur d'un article de recherche qui a donné le coup d'envoi du boom de l'IA, Noam Shazeer a quitté Google en 2021 pour créer sa propre entreprise après que le géant de la recherche a refusé de publier un chatbot qu'il avait mis au point. Lorsque cette startup, Character.AI, a commencé à battre de l'aile, son ancien employeur est intervenu.Google a fait un chèque d'environ 2,7 milliards de dollars à Character, selon des personnes au courant de l'affaire. La raison officielle de ce paiement était l'octroi d'une licence pour la technologie de Character. Mais l'accord comprenait un autre élément : Shazeer a accepté de travailler à nouveau pour Google.Au sein de Google, le retour de Shazeeer est largement considéré comme la principale raison pour laquelle l'entreprise a accepté de payer les droits de licence de plusieurs milliards de dollars.Cet accord l'a propulsé au cœur d'un débat dans la Silicon Valley sur la question de savoir si les géants de la technologie dépensent trop dans la course au développement d'une IA de pointe, dont certains pensent qu'elle définira l'avenir de l'informatique.« Noam est manifestement une grande personnalité dans ce domaine », a déclaré Christopher Manning, directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Stanford. « Est-il 20 fois plus doué que les autres ? »Il s'agit d'un retournement de situation remarquable après que Shazeer a publiquement déclaré que le géant de la recherche était devenu trop réticent à prendre des risques dans le développement de l'IA. Cet ingénieur de 48 ans est désormais l'une des trois personnes qui dirigent les efforts de Google pour mettre au point la prochaine version de sa technologie d'IA la plus puissante, Gemini.Selon l'une des personnes bien informées, Shazeer a gagné des centaines de millions de dollars grâce à sa participation dans Character dans le cadre de l'accord. Ce montant est inhabituellement élevé pour un fondateur qui n'a pas vendu sa société ou ne l'a pas introduite en bourse.Shazeer a rejoint Google en 2000, parmi les premières centaines d'employés. Son premier grand projet a consisté à mettre au point un système destiné à améliorer la fonction de correction orthographique du moteur de recherche. Peu après son entrée en fonction, il a demandé à Eric Schmidt, alors PDG de l'entreprise, l'accès à des milliers de puces électroniques.« Je vais résoudre le problème de la culture générale d'ici le week-end », a déclaré Shazeer à Schmidt, qui s'en est souvenu lors d'une conférence donnée en 2015 à l'université de Stanford. Les premiers efforts ont échoué, mais Schmidt s'est montré convaincu que Shazeer avait ce qu'il fallait pour construire une IA dotée d'une intelligence de niveau humain.« S'il y a quelqu'un dans le monde qui est susceptible de le faire, c'est bien lui », a déclaré Schmidt lors de la conférence.En 2017, Shazeer a publié, avec sept autres chercheurs de Google, un article intitulé « Attention is All You Need », décrivant en détail un système informatique capable de prédire de manière fiable le mot suivant d'une séquence lorsqu'il est demandé par des humains. Cet article est devenu le fondement de la technologie d'IA générative qui a suivi.Vers 2018, Daniel De Freitas, qui était ingénieur de recherche chez Google, a commencé à travailler sur un projet parallèle d'IA dans le but de créer un chatbot conversationnel qui imitait la façon dont les humains parlent, ont déclaré d'anciens collègues au Wall Street Journal. Noam Shazeer a ensuite rejoint le projet.Selon le Journal, De Freitas et Shazeer ont pu créer un chatbot, qu'ils ont appelé Meena, qui pouvait discuter de philosophie, parler avec désinvolture d'émissions de télévision et générer des jeux de mots sur les chevaux et les vaches. Ils pensaient que Meena pourrait radicalement changer la façon dont les gens effectuent les recherches en ligne, ont déclaré leurs anciens collègues au Journal. Dans un mémo largement diffusé, intitulé « Meena Eats the World », Shazeer a prédit que ce chatbot pourrait remplacer le moteur de recherche de Google et générer des billions (un billion étant 1 000 milliards) de dollars de revenus, selon des personnes familières avec le document.Mais leurs efforts pour lancer le bot (qu'ils ont renommé LaMDA, qui deviendrait le modèle de langage derrière Bard) ont atteint une impasse après que les dirigeants de Google ont déclaré que le chatbot ne respectait pas ses normes de sécurité et d'équité en matière d'IA, selon le Journal. Les dirigeants ont contrecarré les multiples tentatives faites par les ingénieurs pour envoyer le bot à des chercheurs externes, ajouter la fonctionnalité de chat à Google Assistant et lancer une démo au public, a rapporté le Journal.Même si Google a présenté LaMDA au public, le chatbot ne l'était pas. Il a fait la une des journaux lorsque l'ingénieur Blake Lemione l'a qualifié de sensible, mais a été licencié pour divulgation publique La grande enseigne de la recherche a présenté publiquement LaMDA à l'édition 2021 de la Google I/O, sa conférence dédiée aux développeurs, avec l'objectif d'améliorer ses assistants d'intelligence artificielle conversationnelle et de rendre les conversations plus naturelles. La société utilise déjà une technologie de modèle de langage similaire pour la fonctionnalité Smart Compose de Gmail ou pour les requêtes des moteurs de recherche.De Freitas et Shazeer ont continué à travailler sur le chatbot et, en 2020, ont réussi à l'intégrer à Google Assistant. Comme les tests ont été effectués en interne, les dirigeants de Google n'ont pas autorisé une démonstration publique de la technologie, ce qui a frustré les deux ingénieurs.Aussi, les deux collègues ont quitté Google vers la fin de 2021 pour créer leur propre entreprise – bien que le PDG Sundar Pichai leur ait personnellement demandé de rester et de continuer à travailler sur le chatbot, selon le journal. Leur société, qui s'appelle désormais Character.Ai, a depuis publié un chatbot qui peut incarner des personnages comme Elon Musk ou Mario de Nintendo.« Cela a fait un peu de bruit au sein de Google », a déclaré Shazeer dans une interview avec les investisseurs Aarthi Ramamurthy et Sriram Krishnan. « Mais finalement, nous avons décidé que nous aurions probablement plus de chance de lancer des trucs en tant que startup ».Un an plus tard, OpenAI a dévoilé ChatGPT, démontrant ainsi l'appétit massif du public pour les chatbots alimentés par l'IA. Au mois de mars suivant, Character a levé 150 millions de dollars lors d'un tour de table qui l'a valorisé à 1 milliard de dollars.Shazeer et son équipe espéraient que les gens paieraient pour interagir avec des chatbots capables de fournir des conseils pratiques ou d'imiter des célébrités comme Elon Musk et des personnages de fiction comme Percy Jackson. « Cela va être très, très utile pour de nombreuses personnes qui se sentent seules ou déprimées », a déclaré Shazeer l'année dernière dans le podcastAu fur et à mesure que l'entreprise se développait, le personnel devait de plus en plus essayer d'empêcher les clients de s'engager dans des jeux de rôle romantiques, un cas d'utilisation qui ne correspondait pas à la vision de Shazeer et De Freitas. À l'instar d'autres startups spécialisées dans l'IA qui tentent de rivaliser avec des géants comme OpenAI et Microsoft, Character a également eu du mal à couvrir les coûts élevés du développement de sa technologie avant de disposer d'une solide source de revenus.Shazeer a cherché à lever davantage de fonds pour Character au début de l'année et a sondé des acheteurs potentiels, dont Meta Platforms, propriétaire de Facebook, a précédemment rapporté le Wall Street Journal. Character a annoncé l'accord avec Alphabet, la société mère de Google, le mois dernier, en écrivant dans un billet de blog que « le paysage a changé » dans le domaine de l'intelligence artificielle depuis la création de l'entreprise.Une porte-parole de Character a déclaré que l'entreprise comptait plus de 20 millions d'utilisateurs actifs mensuels et qu'elle était sur la bonne voie pour développer une activité grand public.En plus de la rémunération de Shazeer, le paiement de Google a été utilisé pour acheter des actions aux investisseurs et aux employés de Character et pour financer la poursuite des activités de la startup - sans Shazeer, De Freitas et une trentaine de leurs collègues qui ont rejoint Google.Google n'est pas le premier géant de la technologie à accorder une licence sur la technologie d'une entreprise plus petite, en grande partie pour embaucher ses cadres supérieurs. Microsoft et Amazon ont conclu des accords similaires cette année. Cette structure inhabituelle leur permet de recruter des chercheurs en IA convoités dont les startups sont en difficulté, sans attendre les autorisations réglementaires nécessaires aux acquisitions formelles.Les personnes qui travaillent sur l'IA chez Google ont déclaré qu'elles ne savaient pas ce que l'entreprise allait faire de la technologie dont elle a acquis la licence auprès de Character.Shazeer, cependant, est déjà de retour chez Google avec le titre de vice-président. Il est passé de la direction d'une entreprise comptant des centaines d'employés à la recherche et à la supervision d'une poignée de personnes, dont De Freitas.Le cofondateur de Google, Sergey Brin, qui a joué un rôle clé dans le retour de Shazeer, a déclaré lors d'une récente conférence que l'entreprise était auparavant trop timide dans le déploiement d'applications d'IA. Aujourd'hui, a-t-il ajouté, Google développe et lance des technologies d'IA aussi rapidement que possible. « Noam est d'ailleurs de retour chez Google, ce qui est formidable », a-t-il ajouté.Sources : Character.ai article sur Meena , WSJSelon vous, comment le retour de Noam Shazeer pourrait-il influencer les futurs développements en IA chez Google ?Pensez-vous que les entreprises devraient avoir des politiques plus strictes concernant le développement et l’utilisation de l’IA ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Les startups comme Character.AI peuvent-elles vraiment rivaliser avec des géants comme Google, ou finiront-elles toujours par être absorbées ?Est-ce que des investissements aussi massifs dans l’IA sont justifiés, ou devraient-ils être mieux répartis dans d’autres domaines technologiques ?À quel point pensez-vous que des individus comme Noam Shazeer peuvent influencer le succès d’une entreprise technologique ?