Le rabbit r1 n'a pas convaincu les acheteurs et très peu s'en servent

Rabbit r1 : une simple application Android dans un boîtier à 199 $

Nous sommes conscients qu'il existe des émulateurs d'applications et de sites Web non officiels de rabbit OS. Nous comprenons la passion des gens pour notre IA et notre LAM [Large Action Model] en attendant la livraison de leur r1. Cela dit, pour dissiper tout malentendu et mettre les choses au clair, rabbit OS et LAM fonctionnent sur le cloud avec des modifications AOSP très spécifiques et des modifications de firmware de niveau inférieur.



Par conséquent, un APK bootleg local sans les points d'extrémité OS et cloud appropriés ne sera pas en mesure d'accéder à notre service. rabbit OS est personnalisé pour r1 et nous ne prenons pas en charge les clients tiers. L'utilisation d'un APK ou d'un client Web piraté comporte des risques importants ; des acteurs malveillants sont connus pour publier des applications piratées qui volent vos données. Pour cette raison, nous recommandons aux utilisateurs d'éviter ces applications piratées de rabbit OS.



Les dispositifs pilotés par l'IA comme le rabbit r1 ont-ils un avenir ?

Le rabbit r1 est dispositif portable propulsé par l'IA développé par la startup technologique Rabbit. L'idée de départ était que l'appareil conceptuel d'IA serait capable de tenir les promesses d'un appareil interactif sans toute l'interaction. En fin de compte, le rabbit r1 s'est avéré être une escroquerie à 199 $. Dans un récent entretien avec Fast Company, le fondateur de Rabbit, Jesse Lyu, a admis que le rabbit r1 a été lancé précipitamment sur le marché afin de battre la concurrence. Résultat, le développement a été bâclé, donnant lieu à un produit bogué qui a rapidement perdu tout intérêt pour les consommateurs.Lorsque le rabbit r1 a été lancé, tout le monde parlait de l'avenir des gadgets d'IA ; plus de 100 000 unités vendues semblaient très prometteuses. Cinq mois plus tard, de l'aveu de Jesse Lyu lui-même, il ne reste plus que 5 000 personnes qui utilisent quotidiennement le dispositif portable. Même si Rabbit a écouté les plaintes des utilisateurs concernant les problèmes techniques et l'épuisement de la batterie, cela n'a pas suffi à attirer davantage de consommateurs.Jesse Lyu a indiqué que depuis la sortie du rabbit r1, 16 mises à jour logicielles ont été diffusées pour résoudre les problèmes rencontrés par les utilisateurs. L'équipe s'efforce manifestement de maintenir l'appareil en état de marche. Bien sûr, un appareil réussi doit fonctionner correctement, et étant donné que le rabbit r1 s'est avéré être un cauchemar de bogues pour de nombreux utilisateurs, cela pourrait prendre un certain temps pour l'entreprise de les corriger.Le nombre d'utilisateurs actifs du rabbit r1 représente une chute importante par rapport au moment où les gadgets pilotés par l'IA ont connu leur heure de gloire au début de l'année. Le rabbit r1 et le Humane AI Pin ont fait l'objet d'un engouement considérable après leur présentation. Les deux appareils ont été livrés sans la grandeur futuriste promise. Ils sont bogués et la prise en charge des fonctions d'IA est lamentable comparativement aux téléphones portables.C'est peut-être la raison pour laquelle presque personne n'utilise le rabbit r1 ou pourquoi, en août 2024, Humane reprenait plus d'AI Pin qu'il n'en vendait. En outre, l'AI Pin pourrait n'être finalement qu'un désastre écologique. Si Rabbit n'a vendu qu'environ 100 000 unités, seuls 5 % seraient utilisés. Il est probable que Rabbit ait vendu plus d'unités, mais cela ne tient pas compte du nombre de retours effectués.L'utilité réelle du rabbit r1 a suscité de nombreuses questions après sa présentation et beaucoup se sont demandé pourquoi il n'a pas été lancé en tant qu'application mobile. En effet, il s'avère que le rabbit r1 n'est qu'une simple application Android. Une personne anonyme a réussi à télécharger l'APK du lanceur de rabbit r1 sur un Google Pixel 6a. Avec un peu de peaufinage, il a réussi à faire fonctionner l'application comme si elle était sur le propre appareil de Rabbit.En utilisant la touche volume haut à la place de l'unique bouton matériel du r1, il a pu créer un compte et commencer à lui poser des questions, comme s'il utilisait le rabbit r1 à 199 $. Rabbit est sous le feu des critiques depuis que ce moddeur a démontré que le rabbit r1 fonctionne sous Android et que l'ensemble de l'interface avec laquelle les utilisateurs interagissent est pilotée par une seule application Android. Malgré la démo, Rabbit refuse catégoriquement cette idée.« J'opterais certainement pour une application plutôt que pour un appareil dédié ; surtout s'il n'y a pas de capteurs spéciaux ou autres. Pourquoi diable créer plus de déchets électroniques alors que mon téléphone a déjà un grand écran, un appareil photo et un processeur (conçu avec l'IA), sa propre connexion de données cellulaires, etc. Il s'agit clairement d'une tentative ratée de tirer profit de la frénésie suscitée par l'IA », peut-on lire dans les commentaires.« C'est 5 000 utilisateurs de plus que ce à quoi je m'attendais depuis la présentation de cet appareil », a écrit un internaute. Un autre a écrit : « ce que je trouve étonnant dans cette nouvelle, c'est que 5000 personnes l'utilisent tous les jours ? Pour quoi faire ? J'en ai reçu un en cadeau ; cela fait des mois que j'essaie de le vendre sans succès ».Il y a un débat sur la question de savoir si les gadgets d'IA autonomes ont une forme idéale et un avenir. Les fonctions d'IA que nous voyons sur les smartphones sont déjà suffisamment bonnes pour que, même lorsqu'un dispositif d'IA parvient à tenir toutes les promesses de ses créateurs, il se sente condamné. Les utilisateurs s'attendent à des expériences transparentes et intégrées, et leurs smartphones y répondent mieux que des appareils à usage unique. Le rabbit r1 s'avère jusque-là un flop, mais l'entreprise prévoit des mises à jour successives pour améliorer la qualité du produit et attirer de nouveaux utilisateurs.Rabbit prévoit de publier en octobre 2024 une mise à jour de son « grand modèle d'action ». Cette nouvelle mouture devrait permettre au rabbit r1 de se connecter à des sites Web et de faire des choses comme commander des billets d'avion ou un dîner à votre place lorsque vous le demandez. D'autres fonctions seraient également prévues. Cela incitera-t-il les gens à dépoussiérer leur rabbit r1 et à transporter un objet de plus dans leur poche, juste pour l'IA ?Étant donné qu'Apple et Google promettent tous deux une IA locale (c'est-à-dire intégrée dans votre smartphone) qui sait ce qu'il y a sur votre écran et qui peut faire des choses pour vous dans plusieurs applications... cela semble peu probable. « J'ai un sur mon bureau qui n'a pas été déballé. Avant la livraison de l'appareil, plusieurs histoires sur sa nullité ont été publiées. Je n'y ai donc pas consacré de temps à son arrivée et je ne pense pas le faire », a écrit un critique.Et pourtant, certains y voient encore un peu de lumière au bout du tunnel pour les dispositifs d'avant-garde en matière d'IA. L'ancien chef du design d'Apple, Jony Ive, a confirmé qu'il travaille avec Sam Altman sur une sorte de matériel d'IA, malgré l'échec du Humane AI Pin et du rabbit r1 . En outre, certains analystes considèrent que les lunettes Ray-Ban de Meta constituent un bon argument en faveur d'au moins un type d'appareil autonome propulsé par une IA.Bien qu'il y ait beaucoup de place pour l'innovation dans ce domaine, les signes récents semblent indiquer que les consommateurs préfèrent la facilité et la puissance d'un smartphone. L'échec du rabbit r1 et du Humane AI Pin est une histoire à ne pas oublier dans l'évolution des dispositifs d'IA : les promesses doivent être tenues, et l'intégration dans la technologie déjà déployée par les utilisateurs doit être la clé de cette longévité.Source : Jesse Lyu, fondateur et PDG de RabbitQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens du rabbit r1 ? Cela vous surprend-il ?Comment expliquez-vous l'échec cuisant des gadgets d'IA rabbit r1 et Humane AI Pin ?Les appareils dédiés à l'IA ont-ils un avenir ? Si oui, à quels besoins ces appareils devraient-ils répondre ?