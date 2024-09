L'industrie de l'imprimerie est dans l'impasse

Une innovation prometteuse : Perfect Output

Plus de la moitié des travaux d'impression proviennent de navigateurs web, notamment des articles en ligne, des documents de voyage, des recettes et des guides pratiques. Cependant, l'impression à partir du web a toujours donné lieu à des espaces blancs inutiles, à des problèmes de taille d'image et à l'inclusion de publicités web non désirées. Les consommateurs qui impriment à partir de navigateurs web se sont logiquement sentis frustrés, évaluant l'expérience avec une « forte insatisfaction ».



Perfect Output comble le fossé entre ce que les gens voient à l'écran et ce qu'ils ont l'intention d'imprimer, en reformatant et en réorganisant le contenu pour qu'il s'adapte parfaitement à la page dès la première fois. Perfect Output peut détecter le contenu indésirable, comme les publicités et le texte web, et n'imprimer que le texte et les images souhaités, ce qui permet d'économiser du temps, du papier et de l'encre.

L’Impact de l’IA

HP Print AI simplifiera et adaptera également l'assistance à chaque client. Dès qu'un client allume son imprimante, une technologie intelligente anticipe ses besoins et l'accompagne à chaque étape de la configuration. HP Print AI exploite le langage naturel et la connaissance du contexte, se souvient des préférences des utilisateurs et des questions qu'ils ont déjà posées, de sorte que les clients bénéficient d'une assistance immédiate et personnalisée chaque fois qu'ils en ont besoin.



Personnalisation des expériences



Avec HP Print AI, les clients peuvent facilement transformer leurs photos en projets créatifs. À l'aide de simples invites conversationnelles, HP Print AI peut intégrer de manière transparente des mises en page uniques, des styles personnalisés et des polices pour personnaliser les cartes de vœux pour chaque occasion. HP Print AI corrige également les erreurs d'impression courantes en mettant automatiquement à l'échelle les images et en supprimant les objets indésirables.



Une fois la conception prête, les clients peuvent choisir d'imprimer ou d'explorer une liste de partenaires qui offrent des capacités d'impression de photos uniques, des chèques-cadeaux à imprimer sur la carte, et bien plus encore.

Pour le marché commercial, HP a annoncé la disponibilité élargie de HP Scan AI Enhanced. Cette solution basée sur le cloud et pilotée par l'IA reconnaît automatiquement le type de documents numérisés et extrait les informations clés en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise du client. En réduisant les étapes manuelles et la saisie de données, cette solution permet aux PME et aux entreprises de gagner du temps et de l'argent. Par exemple, un grand groupe de distribution comptant 300 sites en Italie a constaté une réduction de 80 % des coûts de main-d'œuvre après avoir mis en œuvre HP Scan AI Enhanced dans son flux de travail de livraison et d'inventaire.



HP étend également les capacités de l'IA aux industries verticales, en commençant par la conception et la construction, une industrie à la traîne dans l'utilisation de la technologie pour améliorer la productivité. Le nouvel espace de travail Build de HP permet aux professionnels de la conception et de la construction de créer et d'organiser facilement des observations de site, de faciliter la collaboration et d'automatiser des tâches telles que les rapports de terrain. En automatisant les tâches fastidieuses, HP Build Workspace favorise l'efficacité et la collaboration entre les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC). Des fonctionnalités clés telles que la capture de site, la vectorisation AI et le feedback continu permettent aux professionnels de l'AEC de rationaliser leurs flux de travail et d'optimiser leurs conceptions. Le centre de collaboration, HP Build Workspace, permet aux professionnels de l'AEC d'accéder aux projets sur des ordinateurs de bureau ou des appareils mobiles.

Une réponse aux critiques

Quand pourrez-vous commencer à utiliser ces fonctionnalités ?

Avec la numérisation de presque tout, les gens n'impriment plus comme avant. Des méthodes plus modernes de stockage et de partage de l'information, des changements dans les préférences de communication à la maison et au bureau, et des préoccupations environnementales ont bloqué l'industrie de l'impression et mis au défi des parties prenantes comme HP.Objectivement, ce ne sont pas seulement les changements technologiques, économiques et sociétaux qui ont réduit les activités des imprimeurs. Pour le commun des mortels, les imprimantes et leurs capacités sont devenues ennuyeuses. À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu parler d'une nouvelle fonction d'imprimante révolutionnaire ?HP a fait l'objet de nombreuses critiques pour ses pratiques anti-consommateurs dans le domaine des imprimantes, ce qui a détourné de nombreuses personnes de ces appareils. Mais la dernière annonce de HP en matière d'impression est un rare exemple de société d'impression proposant de nouvelles fonctionnalités potentiellement utiles au lieu de tactiques commerciales douteuses visant à stimuler les ventes.Malgré ce contexte difficile, le 24 septembre, à l'occasion de HP Imagine 2024, HP a présenté Perfect Output (littéralement « sorties parfaites »), la première d'une catégorie de fonctions d'impression que HP appellera HP Print AI. Selon l'annonce faite par HP, Perfect Output est censé faciliter l'impression de documents issus de navigateurs Web (comme des articles, des documents de voyage et des tutoriels) et de feuilles de calcul d'une manière plus propre et plus naturelle.On peut utiliser Perfect Output pour corriger rapidement la taille des images et supprimer les publicités et les espaces blancs lorsqu'on imprime quelque chose à partir d'un site web, explique HP à titre d'exemple.Comme l'explique HP, plus de la moitié des travaux d'impression proviennent de navigateurs web, mais ces impressions sont souvent indésirables en raison de l'inclusion de publicités, d'images à l'échelle étrange ou d'espaces blancs excessifs. Perfect Output « comble le fossé entre ce que les gens voient à l'écran et ce qu'ils ont l'intention d'imprimer », en reformatant les pages en temps réel pour chaque travail d'impression afin de se concentrer sur les informations nécessaires.Les feuilles de calcul sont un autre travail d'impression courant, et plus de la moitié des utilisateurs de feuilles de calcul déclarent avoir des difficultés à imprimer correctement leurs documents. Perfect Output crée de manière proactive une feuille de calcul imprimable sans diviser les tableaux et les graphiques en plusieurs pages.HP mise également sur l’intelligence artificielle pour revitaliser ses ventes d’imprimantes en déclin. La fonctionnalité HP Print AI et d’autres améliorations basées sur l’IA, comme HP Scan AI Enhanced, sont conçues pour améliorer l’expérience utilisateur en automatisant et en optimisant les tâches d’impression et de numérisation.La fonction HP Scan AI Enhanced basée sur le cloud et destinée aux utilisateurs commerciaux bénéficie également d'une « disponibilité élargie ». Une nouvelle fonction Build Workspace est destinée aux professionnels de la conception et de la construction afin de faciliter, voire d'automatiser, les tâches telles que les rapports de terrain et d'autres travaux collaboratifs.Cette initiative pourrait marquer un tournant pour HP, en montrant que l’entreprise est capable de proposer des solutions innovantes et utiles, plutôt que de se reposer sur des tactiques commerciales douteuses.En effet, ces dernières années, HP a été l'un des principaux responsables de la rupture de confiance entre les marques d'imprimantes et les clients.Son délit le plus flagrant a été d'utiliser des mises à jour de micrologiciels pour faire en sorte que les imprimantes achetées précédemment ne fonctionnent plus avec de l'encre d'une autre marque que HP. HP a fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires à ce sujet et a payé des millions de dollars en amendes et en dédommagements à ses clients. Des militants ont demandé que les imprimantes HP soient retirées du registre de l'outil d'évaluation environnementale des produits électroniques en raison des mises à jour Dynamic Security de HP.Mais HP continue de défendre Dynamic Security, son PDG Enrique Lores allant même jusqu'à affirmer de manière irréaliste que l'encre de tiers constitue une menace pour la cybersécurité. Les mises à jour qui suppriment des fonctions des appareils sur lesquels les gens comptent pour effectuer des tâches importantes, voire critiques, peuvent gâcher la journée de quelqu'un. Cela peut également rendre les gens méfiants à l'égard des mises à jour, ce qui crée des problèmes de sécurité plus urgents que ceux liés aux cartouches d'encre non propriétaires. En outre, HP et d'autres fabricants d'imprimantes (comme Canon) ont été critiqués à juste titre pour avoir fait en sorte que les combo imprimantes-scanners nécessitent de l'encre pour effectuer des numérisations, ce qui devrait être une tâche sans encre.Quoiqu'il en soit, si ces nouvelles fonctionnalités tiennent leurs promesses, elles pourraient bien rétablir la confiance des consommateurs et redonner un coup de jeune à l’industrie de l’impression.HP Print AI est déjà disponible en tant que version bêta exclusive de Perfect Output pour « certains clients d'impression », le lancement se poursuivra tout au long de 2025. HP Build Workspace et HP Scan AI Enhanced sont également disponibles. Build Workspace dispose de capacités d'IA supplémentaires en version bêta aux États-Unis et en Europe et devrait être déployé dans le monde entier au printemps 2025. Quant à HP Scan AI, il n'est disponible qu'en Amérique du Nord, « dans la plupart des pays d'Europe et d'Amérique latine, et dans certaines régions d'Asie ».Source : HP Avez-vous déjà rencontré des problèmes avec les mises à jour de firmware des imprimantes HP ? Si oui, comment cela a-t-il affecté votre expérience utilisateur ?Pensez-vous que l’innovation Perfect Output de HP peut réellement améliorer l’efficacité de l’impression ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Comment percevez-vous l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les imprimantes ? Est-ce une avancée positive ou une simple stratégie marketing ?Selon vous, quelles autres fonctionnalités HP pourrait-elle développer pour regagner la confiance des consommateurs ?Avez-vous déjà utilisé des cartouches d’encre non-HP avec une imprimante HP ? Quels ont été les résultats ?Croyez-vous que cette nouvelle direction prise par HP suffira à changer l’image de l’entreprise ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quels sont les aspects les plus frustrants de l’utilisation d’une imprimante aujourd’hui, et comment pensez-vous qu’ils pourraient être améliorés ?L’innovation dans l’industrie de l’impression est-elle encore pertinente à l’ère du numérique ? Pourquoi ou pourquoi pas ?