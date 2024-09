Les départs de haut niveau

Les tensions internes

Le rôle de Sam Altman

Les défis de la commercialisation

L'entreprise continue de perdre des milliards par an, malgré une augmentation de son chiffre d'affaires

Conclusion

OpenAI a lancé ChatGPT en novembre 2022. L'assistant d'IA a rapidement gagné en popularité, dépassant les 100 millions d'utilisateurs hebdomadaires. L'entreprise d'intelligence artificielle, basée aux États-Unis, a annoncé le 18 juillet le lancement d'un nouveau modèle d'IA générative, baptisé « GPT-4o Mini ». Puis, elle a proposé un modèle d'IA capable d'un raisonnement avancé, surpassant les capacités de GPT-4o. Le nouveau modèle , baptisé « Strawberry » en interne, peut décomposer des problèmes complexes en étapes logiques plus petites.Toutefois, OpenAI gère une entreprise coûteuse qui pourrait perdre jusqu'à 5 milliards de dollars en 2024, ce qui mettrait le fabricant de ChatGPT à court de liquidités dans les 12 mois à venir, selon une analyse de The Information Selon le rapport, qui cite des données financières précédemment non divulguées et des personnes familières avec l'entreprise, OpenAI est sur la bonne voie pour dépenser quelque 7 milliards de dollars uniquement pour la formation de ses modèles d'intelligence artificielle, et 1,5 milliard de dollars supplémentaires pour la dotation en personnel. Ces dépenses dépassent de loin celles de ses rivaux, comme Anthropic, soutenu par Amazon, qui prévoit un taux d'absorption de 2,7 milliards de dollars en 2024.Les dépenses élevées d'OpenAI pourraient obliger l'entreprise à conclure un nouveau cycle de financement dans les 12 mois pour renforcer son bilan, selon le rapport. OpenAI a déjà réalisé sept tours de financement, levant plus de 11 milliards de dollars, selon les données de Tracxn - le plus récent étant un tour privé avec ARK Investment Management en avril pour une somme non divulguée.En moins de deux ans, OpenAI est passé d'un laboratoire à but non lucratif peu connu travaillant sur une technologie obscure à une entreprise de renommée mondiale dont le directeur général est le visage de la révolution de l'intelligence artificielle.Ce changement est en train de déchirer l'entreprise.Mercredi, le directeur de la technologie d'OpenAI est devenu le dernier cadre de haut niveau à annoncer son départ, alors que l'entreprise se prépare à devenir une société à but lucratif. Ces départs sont l'expression publique de tensions qui n'ont cessé de croître au sein de l'entreprise à l'origine de ChatGPT depuis le retour du PDG Sam Altman, après sa brève éviction l'année dernière.Certaines tensions sont liées à des conflits entre la mission initiale de l'OpenAI, qui consiste à développer l'IA pour le bien public, et de nouvelles initiatives visant à déployer des produits lucratifs. D'autres sont liées au chaos et aux querelles intestines entre les cadres, dignes d'un feuilleton.Mira Murati, directrice technique, est l'une des 20 chercheurs et cadres d'OpenAI qui ont quitté l'entreprise cette année, y compris plusieurs cofondateurs d'Altman. Elle a annoncé son départ de l'entreprise en même temps que Bob McGrew, directeur de la recherche de l'entreprise, et Barret Zoph, vice-président de la recherche. Avec ces départs, Sam Altman et Wojciech Zaremba sont alors les seuls cofondateurs restants de l'équipe initiale (de 11 personnes).Près de la moitié du personnel chargé de la sécurité de l'IAG (Intelligence Artificielle Générale) a quitté l'entreprise, selon Daniel Kokotajlo , un ancien chercheur en gouvernance chez OpenAILes tensions internes sont exacerbées par des lancements de produits précipités et des tests de sécurité jugés insuffisants par certains membres du personnel ainsi que des anciens employés. Ces pratiques ont suscité des inquiétudes quant à la capacité d’OpenAI à maintenir son avantage technologique tout en respectant ses principes éthiques. Certains employés estiment que la pression pour commercialiser rapidement les produits a conduit à des compromis sur la qualité et la sécurité.Sam Altman, le PDG d’OpenAI, a été critiqué pour son éloignement des opérations quotidiennes en raison de ses efforts de promotion mondiale. Cette situation a contribué à un sentiment de déconnexion entre la direction et les employés (une caractérisation que l'entreprise conteste) alors qu'il sillonnait le monde pour promouvoir l'IA et son projet de réunir d'énormes sommes d'argent pour construire des puces et des centres de données permettant à l'IA de fonctionner. Cette situation aurait aggravé les tensions internes. Altman, bien qu’il soit un fervent défenseur de la mission d’OpenAI, doit jongler entre les attentes des investisseurs et les préoccupations des employés.Depuis son retour, OpenAI s'est également transformée en une entreprise plus normale, comme l'a décrit Altman. L'entreprise, dont le nombre d'employés est passé de 770 en novembre dernier à 1 700, a nommé cette année son premier directeur financier et son premier directeur des produits. Elle a ajouté à son conseil d'administration des personnes ayant une expérience de l'entreprise et de l'armée. Elle cherche à lever 6,5 milliards de dollars auprès de bailleurs de fonds tels que Microsoft, Apple et Nvidia.La commercialisation d’OpenAI pose plusieurs défis. D’une part, il y a la nécessité de générer des revenus pour financer la recherche et le développement. D’autre part, il y a le risque de compromettre les valeurs éthiques de l’organisation. Trouver un équilibre entre ces deux impératifs est crucial pour l’avenir d’OpenAI. La pression pour commercialiser rapidement les produits peut conduire à des décisions hâtives qui pourraient nuire à la réputation de l’organisation et à la confiance du public.OpenAI se concentre de plus en plus sur le développement de ses offres de produits, ce qui, selon certains employés de longue date, détourne l'attention de la recherche pure.Certains membres de l'entreprise estiment que de tels développements sont nécessaires pour qu'OpenAI soit financièrement viable, compte tenu des milliards de dollars que coûtent le développement et l'exploitation des modèles d'IA. Ils affirment également que l'IA doit dépasser le stade du laboratoire et entrer dans le monde pour changer la vie des gens.D'autres, y compris des scientifiques spécialisés dans l'IA qui travaillent pour l'entreprise depuis des années, estiment que l'injection de liquidités et la perspective de profits massifs ont corrompu la culture d'OpenAI.Une chose sur laquelle presque tout le monde s'accorde est que le fait de maintenir au sein de la même organisation une opération de recherche axée sur la mission et une entreprise à croissance rapide a entraîné des difficultés de croissance.« Il est difficile de faire les deux en même temps : la culture du produit d'abord est très différente de la culture de la recherche », a déclaré Tim Shi, un des premiers employés d'OpenAI qui est aujourd'hui directeur de la technologie de la startup d'IA Cresta. « Vous devez attirer différents types de talents. Et peut-être que vous construisez un type d'entreprise différent ».Altman était à Turin, en Italie, où se sont déroulés les événements de cette semaine, à l'occasion de l'Italian Tech Week. Lors d'une discussion au coin du feu jeudi, il a nié que les départs d'employés étaient liés aux plans de restructuration et a déclaré : « Je pense que ce sera, je l'espère, une grande transition pour toutes les personnes impliquées, et j'espère qu'OpenAI en sortira plus forte, comme nous le sommes pour toutes nos transitions ».Le directeur financier d'OpenAI a envoyé une lettre aux investisseurs jeudi, indiquant que l'entreprise était en bonne voie pour clôturer son cycle de financement d'ici la semaine prochaine, et qu'elle organiserait ensuite une série d'appels pour leur présenter les principaux dirigeants de ses équipes de produits et de recherche.L'accent mis par OpenAI sur l'amélioration constante de ChatGPT et d'autres produits a porté ses fruits. Son chiffre d'affaires annualisé - une projection des recettes annuelles basée sur les résultats récents - a récemment atteint environ 4 milliards de dollars, soit plus du triple par rapport à la même période l'année dernière. Cependant, l'entreprise continue de perdre des milliards par an.La poursuite de sa croissance dépendra du maintien de son avance technologique. Le prochain modèle fondamental de l'entreprise, le GPT-5, qui devrait constituer une avancée majeure dans son développement, a connu des revers et des retards. Entre-temps, des entreprises concurrentes ont lancé des modèles d'IA à peu près équivalents à ceux proposés par OpenAI. Deux d'entre elles, Anthropic et xAI d'Elon Musk, ont été lancées par d'anciens dirigeants d'OpenAI.L'intensification de la concurrence a frustré les chercheurs qui appréciaient de travailler pour OpenAI parce qu'elle était perçue comme le leader dans ce domaine.La transformation d’OpenAI en une entreprise commerciale est un processus complexe et délicat. Les défis rencontrés par l’organisation soulignent l’importance de trouver un équilibre entre la recherche de profits et le maintien des valeurs éthiques. L’avenir d’OpenAI dépendra de sa capacité à naviguer ces eaux tumultueuses tout en restant fidèle à sa mission initiale. Les décisions prises aujourd’hui auront un impact durable sur la direction future de l’organisation et sur la manière dont elle sera perçue par le public et ses pairs dans l’industrie technologique.Source : vidéo dans le textePensez-vous que la commercialisation d’OpenAI pourrait freiner ou accélérer l’innovation en intelligence artificielle ? 