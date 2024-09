Les échecs des gadgets intelligents et des nouveaux dispositifs d'IA

Meta est-il en bonne voie pour gagner la course au matériel d'IA ?

Facteur de forme et prix

Intégration de l'IA

Évolution du matériel d'IA

Préoccupations liées aux lunettes connectées de Meta

Les risques liés à ces lunettes sont exacerbés par l'IA

L'essor de l'IA générative a convaincu de nombreuses startups et entreprises qu'il est temps de matérialiser la technologie par le biais de petits gadgets portables. Des annonces captivantes ont tenu en haleine le monde de la technologie et des millions de consommateurs. Le Humane AI Pin et le rabbit r1 étaient au cœur de cette effervescence. Les deux gadgets promettaient un avenir grandiose. Ni l'un ni l'autre n'ont tenu leurs promesses. L'AI Pin ne résout aucun problème et les retours sont supérieurs au nombre de ventes. Le rabbit r1, quant à lui, s'avère être une simple application Android totalement inintéressant.Des exemples similaires sont pléthores dans le monde des gadgets, notamment les lunettes connectées et les casques de réalité augmentée. Les Google Glass ont échoué à créer un monde où la réalité serait recouverte d'informations utiles. Depuis lors, Magic Leap, Focals By North, Microsoft HoloLens, Apple Vision Pro et, plus récemment, les nouvelles lunettes "Spectacles" de Snap ont tous tenté de maintenir cette vision en vie, mais sans réel succès commercial.En revanche, les lunettes connectées Ray-Ban de Meta ont dépassé les attentes au cours d'une année 2024 où les gadgets d'IA ont fait un flop. Cependant, Meta a également failli connaître le même triste sort avec ses lunettes connectées Ray-Ban. La première version, Ray-Ban Stories, a fait un flop catégorique. Il ne s'agissait pas de lunettes intelligentes innovantes. Bose avait déjà fabriqué des lunettes de soleil audio élégantes avant de fermer toute l'opération.Les lunettes Snap ont déjà essayé d'enregistrer de courtes vidéos à des fins sociales, mais cela n'a pas suffi non plus. Dans une analyse publiée récemment sur le sujet, Victoria Song, journaliste senior spécialisée dans les dispositifs portables, a déclaré : « tout bien considéré, il est un peu ironique que la meilleure chance d'avoir un dispositif d'IA portable fonctionnel soit une paire de lunettes intelligentes - plus précisément, les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta ».Elle ajoute : « sur le papier, il n'y avait aucune raison convaincante pour que les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta trouvent un écho auprès du public. Et pourtant, elles ont réussi là où d'autres dispositifs portables et lunettes intelligentes dotées d'une IA n'ont pas réussi. Notamment, au-delà même des attentes de Meta ».Meta et ses concurrents Snap, Rabbit et Humane se sont lancés dans une course à la création d'une IA que vous pourrez porter sans ressentir une gêne. Ces entreprises sont convaincues que les technologies portables pourraient changer la donne. Mais pour l'heure, Meta est le seul acteur qui propose un dispositif portable qui semble intéresser le grand public et est à sa portée, malgré quelques inquiétudes en matière de protection de la vie privée. Victoria Song estime que Meta a une opportunité majeure de gagner la course au matériel d'IA, un marché qui pourrait valoir des dizaines de milliards de dollars à l'avenir.Selon la journaliste, le succès des lunettes Ray-Ban de Meta s'explique en grande partie fait que Meta a enfin trouvé le style et l'exécution. Les lunettes de Meta sont disponibles dans une tonne de styles et de couleurs différents par rapport à la première version. Presque tout le monde est sûr d'en trouver une qui lui convient. Ainsi, Meta a été suffisamment avisé pour comprendre que l'individu moyen ne veut pas avoir l'air de sortir d'un film de science-fiction.Selon Victoria Song, « les utilisateurs veulent avoir l'air cool selon les normes d'aujourd'hui ». En outre, elle note que Ray-Ban de Meta est un appareil qui peut facilement s'insérer dans la vie des gens dès maintenant. Il n'y a pas de mise à jour logicielle à attendre. « Il ne s'agit pas d'une solution à la recherche d'un problème à résoudre. Et c'est précisément pour cette raison que les Ray-Ban ont une chance de réussir à comprendre l'IA », a déclaré Victoria Song.D'après elle, la qualité audio offerte par le dispositif portable de Meta est bonne. La qualité des appels est étonnamment excellente grâce à un micro bien placé dans l'arête du nez. « À 299 $, ils sont chers, mais restent abordables par rapport à un Vision Pro à 3 500 $ ou à un Humane pin à 699 $ », a déclaré Victoria Song.Contrairement aux Ray-Ban Stories ou aux Spectacles de Snap, elle affirme que la qualité des vidéos et des photos des Ray-Ban est suffisamment bonne pour les poster sur Instagram sans se sentir gêné, surtout à l'ère des créateurs de contenu, où les bobines Instagram de style POV et les TikTok font du chiffre.Victoria Song suggère que l'intégration de l'IA dans les lunettes de Meta est meilleure. « Il s'agit juste d'une fonctionnalité, pas d'un concept à part entière. Vous pouvez l'utiliser pour identifier les objets que vous rencontrez ou vous renseigner sur un point de repère. Vous pouvez demander à Meta AI d'écrire des légendes douteuses pour votre post Instagram ou de traduire un menu. Vous pouvez appeler un ami par vidéo, et il pourra voir ce que vous voyez », a-t-elle déclaré.Selon Victoria Song, tous ces cas d'utilisation sont logiques pour l'appareil et la manière dont vous l'utiliseriez. « Dans la pratique, ces fonctionnalités sont un peu bancales et inélégantes. Meta AI n'a pas encore réussi à m'écrire une bonne légende Instagram et il n'arrive pas toujours à bien m'entendre dans les environnements bruyants », affirme-t-elle.« Mais contrairement au rabbit r1, il fonctionne. Contrairement à Humane, il ne surchauffe pas et il n'y a pas de latence, car il utilise votre téléphone pour le traitement. Et surtout, contrairement à l'un ou l'autre de ces appareils, si l'IA fait des siennes, elle peut encore faire d'autres choses très bien », a-t-elle ajouté.Victoria Song suggère que le pari de Meta est que si les gens acceptent des lunettes connectées plus simples, ils seront plus à l'aise avec les ordinateurs faciaux lorsque l'IA, et éventuellement la réalité augmentée, sera prête pour le grand public. « Ils ont prouvé la première partie de l'équation. Mais pour que la deuxième partie de l'équation se réalise, l'IA ne peut pas être correcte ou utilisable. Elle doit être véritablement bonne », a-t-elle écrit dans le son analyse.« Elle doit passer de « Oh, c'est pratique quand ça marche » à « je porte des lunettes intelligentes toute la journée parce que ma vie est tellement plus facile avec que sans ». À l'heure actuelle, de nombreuses fonctions d'intelligence artificielle des lunettes Meta sont intéressantes, mais ne sont que des tours de passe-passe. Il s'agit d'un défi de taille, mais de tous ceux qui existent actuellement, Meta semble être le mieux placé pour réussir », a ajouté Victoria Song.Selon elle, le style et la portabilité ne sont pas un problème. Meta vient de conclure un accord avec EssilorLuxxotica pour étendre son partenariat avec les lunettes connectées au-delà de 2030. Selon elle, maintenant que Meta dispose d'un plan général pour le matériel, des améliorations itératives telles qu'une meilleure batterie et des ajustements plus légers sont réalisables. Il ne reste plus qu'à voir si Meta est capable de réaliser le reste de son projet.Meta a une longue et triste histoire de préoccupations en matière de protection de la vie privée. En ce qui concerne les données des utilisateurs, les gens s'inquiètent à juste titre de la manière dont leurs images, potentiellement capturées par les lunettes Ray-Ban de Meta sans leur consentement, pourraient être utilisées par l'entreprise. Les lunettes connectées Ray-Ban Meta ajoutent également une nouvelle couche à ce débat en introduisant l'IA dans l'équation.Le problème n’est pas nouveau. Les lunettes à réalité augmentée de Google, les Google Glass, n’étaient même pas encore disponibles pour le grand public qu’elles avaient déjà soulevé ce débat sur la protection de la vie privée. Dans un passé pas si lointain que ça, un homme avait été mis aux arrêts par le FBI à la demande du groupe MPAA (Motion Picture Association of America) pour avoir regardé un film équipé des lunettes à réalité augmentée de Google.En effet, une adoption à large échelle de ces dispositifs portables implique d’avoir monsieur tout-le-monde dans les rues équipé d’un dispositif avancé de reconnaissance faciale. Le cas de la Chine enseigne sur les dérives possibles. La police chinoise a déjà mis des lunettes similaires à contribution. Les rapports y relatifs font état de ce que ce type de lunettes est connecté à une base de données interne où sont répertoriés les individus recherchés.Son fonctionnement est simple : les lunettes automatisent le processus d’identification des passants avec une grande précision. Lorsque l’agent de police regarde dans une direction, la caméra prend des mesures précises de la largeur et de la profondeur du visage avant de les comparer à une base de données d’individus identifiés. S’il y a correspondance, des informations telles que le nom et l’adresse de la personne seront alors envoyées à l’agent.L'utilisation de ces lunettes par la police chinoise aurait permis d’appréhender sept personnes liées à des affaires criminelles. En outre, la police s’en est servie pour démasquer 26 personnes qui utilisaient de fausses cartes d'identité en voyage. LLVision, l’entreprise qui développe ces lunettes, souligne que pendant les tests, le système a pu identifier des individus à partir d'une base de données de 10 000 personnes et qu'il pouvait le faire en 100 millisecondes.Les critiques n’avaient pas manqué de se positionner sur la question en soulignant que « la possibilité de donner aux agents de police une technologie de reconnaissance faciale dans les lunettes de soleil pourrait éventuellement rendre l'état de la surveillance de la Chine d'autant plus omniprésent ». À propos de ces menaces, le fondateur et PDG de Kaspersky, Eugène Kaspersky, a déclaré : « l’Internet des Objets pourrait devenir l’Internet des menaces ».Lorsque les utilisateurs prennent des photos ou des vidéos avec les lunettes connectées, celles-ci sont envoyées au cloud de Meta pour être traitées par l'IA. Selon le site Web de Meta, « toutes les photos traitées par l'IA sont stockées et utilisées pour améliorer les produits Meta, et seront utilisées pour former l'IA de Meta avec l'aide d'évaluateurs qualifiés ». L'entreprise précise que ce traitement comprend l'analyse des objets, du texte et d'autres contenus des photos. Le site ajoute également que « toute information sera collectée, utilisée et conservée conformément à la politique de confidentialité de Meta ».En outre, l'omniprésence des appareils photo numériques portables, y compris ceux que l'on peut porter sur soi, a eu un impact considérable sur la manière dont nous documentons notre vie, tout en ravivant les débats juridiques et éthiques sur la protection de la vie privée et la surveillance. Après la sortie des lunettes, Meta a publié un ensemble de bonnes pratiques pour encourager les utilisateurs à respecter les droits d'autrui lorsqu'ils portent les lunettes.Ces lignes directrices suggèrent d'annoncer officiellement quand vous avez l'intention d'utiliser la caméra ou de faire du livestream, et d'éteindre l'appareil lorsque vous entrez dans des espaces privés. Ce qui n'est pas encore clair, c'est la question du consentement des passants et la manière dont les personnes qui apparaissent involontairement à l'arrière-plan des photos de quelqu'un d'autre seront utilisées par Meta dans le cadre de la formation de ses modèles d'IA.Au fur et à mesure que les capacités de l'IA évoluent et que ces technologies se généralisent, ces préoccupations risquent de s'accentuer. Le fait que Meta s'appuie sur le comportement des utilisateurs pour faire respecter les normes de protection de la vie privée pourrait ne pas être suffisant pour répondre aux questions complexes concernant le consentement, la surveillance et l'exploitation des données. Meta pourrait également se heurter aux régulateurs.Compte tenu des antécédents de l'entreprise en matière de protection de la vie privée et de son modèle commercial axé sur les données, il est légitime de se demander si les garanties actuelles sont suffisantes pour protéger la vie privée dans notre monde de plus en plus numérisé. Des critiques considèrent déjà ces lunettes comme un cauchemar pour la vie privée.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des lunettes connectées Ray-Ban de Meta ?Que pensez-vous des risques en matière de protection de vie privée liés à ces lunettes connectées ?Les lunettes connectées de Meta vont-elles s'imposer ou connaître le même sort que les Google Glass ?Selon vous, Meta est-il sur la bonne voie pour gagner la course au matériel d'IA ? Pourquoi ?