OpenAI demande aux investisseurs de ne pas soutenir des start-ups concurrentes telles que xAI d'Elon Musk

Altman aurait engagé des pourparlers pour détenir des actions, alors qu'il avait précédemment déclaré qu'il ne souhaitait pas le faire

Malgré cette levée de fonds massive, OpenAI fait face à des défis importants.

« Nous avons levé 6,6 milliards de dollars de nouveaux fonds, pour une valorisation de 157 milliards de dollars, afin d'accélérer les progrès de notre mission. Ce nouveau financement nous permettra de renforcer notre leadership dans la recherche fondamentale sur l'IA, d'augmenter notre capacité de calcul et de continuer à créer des outils qui aident les gens à résoudre des problèmes difficiles ».Bien qu'OpenAI n'ait pas nommé les investisseurs dans le communiqué de presse de mercredi, une personne au courant de l'affaire a déclaré que le tour de table était mené par Thrive Capital et comprenait la participation du bailleur de fonds existant Microsoft ainsi que du fabricant de puces Nvidia, de SoftBank et d'autres.La société de capital-risque Thrive Capital a mené le tour de table avec un investissement de 1,25 milliard de dollars. Microsoft, qui soutient depuis longtemps OpenAI à hauteur de 13 milliards de dollars, a contribué à ce dernier tour de table à hauteur d'un peu moins d'un milliard de dollars. De nouveaux investisseurs ont rejoint le tour de table, notamment SoftBank avec un investissement de 500 millions de dollars et Nvidia avec 100 millions de dollars.La société MGX, basée aux Émirats arabes unis, a également investi dans OpenAI lors de ce tour de table. MGX a été très actif dans le domaine de l'IA récemment, en rejoignant le mois dernier un partenariat d'infrastructure d'IA dirigé par Microsoft.Apple était notamment en pourparlers pour investir, mais n'a finalement pas participé. Le WSJ rapporte que l'investissement minimum requis pour examiner les documents financiers d'OpenAI était de 250 millions de dollars. En juin, OpenAI a embauché son premier directeur financier, Sarah Friar, qui a joué un rôle important dans l'organisation de ce cycle de financement, selon le WSJ.Cependant, cette levée de fonds s’accompagne de conditions strictes. Au cours des négociations, la société a clairement indiqué qu'elle attendait un accord de financement exclusif, selon trois personnes ayant eu connaissance des discussions. OpenAI a demandé à ses investisseurs de ne pas soutenir les startups concurrentes, notamment xAI, la nouvelle entreprise d’Elon Musk. Cette stratégie vise à protéger les intérêts d’OpenAI et à maintenir son avance dans le domaine de l’IA.La recherche de relations exclusives avec les investisseurs limite l'accès des rivaux aux capitaux et aux partenariats stratégiques. La démarche du fabricant de ChatGPT risque d'attiser les tensions existantes avec ses concurrents, notamment Musk, qui poursuit OpenAI en justice.Les sociétés de capital-risque ont accès à des informations sensibles sur les entreprises dans lesquelles elles investissent, et des relations étroites avec une entreprise peuvent rendre difficile ou litigieux le fait de soutenir également un rival.Toutefois, les sociétés de capital-risque insistent rarement sur l'exclusivité, et de nombreuses sociétés de premier plan ont réparti leurs investissements dans certains secteurs. Sequoia Capital et Andreessen Horowitz, par exemple, ont soutenu plusieurs start-ups dans le domaine de l'IA, notamment OpenAI et xAI de Musk.OpenAI peut bénéficier de conditions inhabituelles et d'une évaluation surévaluée parce que les investisseurs pensent que l'entreprise pourrait dominer la prochaine vague d'innovation en matière d'IA, qui, selon eux, constituera un changement de comportement des consommateurs aussi important que l'internet ou la téléphonie mobile.Le tour de table ayant été sursouscrit, OpenAI a dit aux investisseurs : « Nous vous donnerons une allocation, mais nous voulons que vous soyez impliqués de manière significative dans l'entreprise, de sorte que vous ne puissiez pas vous engager auprès de nos concurrents » », a déclaré une personne au courant de l'opération.Un partenaire d'une grande société de capital-risque a fait remarquer que l'application de covoiturage Uber avait une politique similaire « lorsqu'elle était en pleine domination mondiale », ajoutant : « Si une entreprise a toutes les cartes en main, elle peut forcer les gens à faire des choses anormales ».Les investisseurs ont dû prendre en compte les récentes turbulences de l'entreprise, y compris un coup d'État au sein du conseil d'administration il y a un an, au cours duquel le fondateur Altman a été brièvement évincé. La semaine dernière, Mira Murati, directrice de la technologie, a annoncé à la surprise générale qu'elle quittait l'entreprise, dernier départ en date d'une série de départs de cadres supérieurs cette année.OpenAI travaille également sur une restructuration de l'entreprise qui éloignerait la start-up de ses origines en tant qu'organisation à but non lucratif et permettrait aux investisseurs de profiter davantage des bénéfices si la start-up devenait rentable.Selon des personnes au fait de ces discussions, Altman avait engagé des pourparlers en vue de détenir des actions de la société dans le cadre de la nouvelle levée de fonds, alors qu'il avait précédemment déclaré qu'il ne souhaitait pas prendre de participation dans le groupe.Toutefois, il a qualifié de « ridicules » les informations selon lesquelles il obtiendrait une participation de 7 % dans la nouvelle entité à but lucratif, qui vaudrait plus de 10 milliards de dollars, lors d'une réunion du personnel.Néanmoins, le président d'OpenAI, Bret Taylor, a déclaré aux médias la semaine dernière que le conseil d'administration avait discuté de la question, mais qu'aucun chiffre précis n'avait été mis sur la table. « Le conseil d'administration a discuté de la question de savoir s'il serait bénéfique pour l'entreprise et notre mission de rémunérer Sam avec des actions, mais aucun chiffre spécifique n'a été discuté et aucune décision n'a été prise », a déclaré Taylor.Musk, qui a cofondé et aidé à financer OpenAI en 2015 mais s'est retiré trois ans plus tard, a intenté une action en justice en août , alléguant que la start-up a abandonné sa mission originale à but non lucratif au profit de l'humanité lorsqu'elle a convenu d'un partenariat commercial avec Microsoft. Musk a accusé Altman de « tromperie aux proportions shakespeariennes » et l'action en justice vise à annuler l'accord avec Microsoft, qui fait également l'objet d'une enquête de la part des autorités de régulation antitrust américaines et européennes.Bien qu'OpenAI soit la plus grande entreprise de la Silicon Valley financée par le capital-risque, elle est dépassée en termes de valorisation par la société chinoise ByteDance et SpaceX, située dans le sud de la Californie et fondée par Musk.La société prévoit de générer 3,6 milliards de dollars de revenus cette année, mais avec des pertes dépassant les 5 milliards de dollars . Tous ces revenus sont extrêmement coûteux, car OpenAI doit augmenter ses achats d'unités de traitement graphique (GPU) de Nvidia pour entraîner et faire fonctionner ses grands modèles de langage.La société a généré 300 millions de dollars de revenus en septembre 2024, soit une hausse de 1 700 % depuis le début de l'année 2023, et s'attend à réaliser un chiffre d'affaires de 11,6 milliards de dollars pour l'année 2025. Cette croissance rapide est alimentée par la popularité de ChatGPT, qui compte désormais 250 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires.Il y a également 11 millions d'abonnés à ChatGPT Plus et 1 million d'utilisateurs professionnels payants sur ChatGPT, a déclaré une personne proche de l'entreprise.« L'IA personnalise déjà l'apprentissage, accélère les progrès dans le domaine de la santé et stimule la productivité », a déclaré Sarah Friar, directrice financière de l'entreprise, dans le communiqué. « Et ce n'est qu'un début ».OpenAI connaît de nombreuses difficultés de croissance, notamment la perte de cadres clés, une tendance qui s'est poursuivie la semaine dernière.Mercredi, la directrice de la technologie d'OpenAI est devenu le dernier cadre de haut niveau à annoncer son départ , alors que l'entreprise se prépare à devenir une société à but lucratif. Ces départs sont l'expression publique de tensions qui n'ont cessé de croître au sein de l'entreprise à l'origine de ChatGPT depuis le retour du PDG Sam Altman, après sa brève éviction l'année dernière.Certaines tensions sont liées à des conflits entre la mission initiale de l'OpenAI, qui consiste à développer l'IA pour le bien public, et de nouvelles initiatives visant à déployer des produits lucratifs. D'autres sont liées au chaos et aux querelles intestines entre les cadres, dignes d'un feuilleton.Mira Murati, directrice technique, est l'une des 20 chercheurs et cadres d'OpenAI qui ont quitté l'entreprise cette année, y compris plusieurs cofondateurs d'Altman. Elle a annoncé son départ de l'entreprise en même temps que Bob McGrew, directeur de la recherche de l'entreprise, et Barret Zoph, vice-président de la recherche. Avec ces départs, Sam Altman et Wojciech Zaremba sont alors les seuls cofondateurs restants de l'équipe initiale (de 11 personnes).Au cours des deux dernières années, l'entreprise a élargi son champ d'action au-delà de la recherche et, avec le lancement de ChatGPT, a adopté une approche plus axée sur la technologie grand public et les revenus des entreprises. Le passage à une entreprise plus axée sur le profit a créé des tensions internes importantes au fil du temps, notamment le licenciement et la réembauche de son PDG l'année dernière et les protestations de certains anciens employés qui craignent que la quête d'argent et de célébrité d'OpenAI ne détourne l'entreprise de sa mission initiale, qui est de développer l'IA pour le bien public.Mais comme de plus en plus d'investisseurs veulent monter à bord du train d'OpenAI vers la ville de l'IAG (Intelligence Artificielle Générale), le passage à une société entièrement à but lucratif est devenu un élément clé de ce plan.Sources : OpenAI , WSJ, plainte d'Elon Musk ( 1 Avec une valorisation de 157 milliards de dollars, OpenAI est désormais l'une des startups les plus valorisées au monde. Microsoft a investi 750 millions de dollars supplémentaires dans OpenAI.