OpenAI veut améliorer l'écriture et le codage dans ChatGPT avec Canvas

Comment fonctionne la nouvelle interface d'édition de code de ChatGPT ?

OpenAI tente de rattraper ses rivaux dans l'écriture et l'édition de code

réviser le code : ChatGPT fournit des suggestions en ligne pour améliorer votre code ;

: ChatGPT fournit des suggestions en ligne pour améliorer votre code ; ajouter des journaux : insère des instructions d'impression pour vous aider à déboguer et à comprendre votre code ;

: insère des instructions d'impression pour vous aider à déboguer et à comprendre votre code ; ajouter des commentaires : ajoute des commentaires au code pour le rendre plus facile à comprendre ;

: ajoute des commentaires au code pour le rendre plus facile à comprendre ; corriger les bogues : détecte et réécrit le code problématique pour résoudre les erreurs ;

: détecte et réécrit le code problématique pour résoudre les erreurs ; portage vers un langage : traduit votre code en JavaScript, TypeScript, Python, Java, C++ ou PHP.

La qualité et la sécurité du code généré par l'IA sont remises en cause

l'accès à GitHub Copilot aide-t-il les développeurs à produire du code plus rapidement ?

GitHub Copilot aide-t-il les développeurs à produire un code de meilleure qualité ?

GitHub Copilot atténue-t-il l'impact de l'épuisement des développeurs ?

Canvas est un nouveau moyen pour les utilisateurs d'interagir avec ChatGPT. Il s'agit du premier changement de conception majeur depuis le lancement de l'application à titre expérimental en novembre 2022. Canvas est plus qu'une nouvelle interface utilisateur ; c'est « un éditeur de texte et de code basé sur l'IA qui vous permet d'adapter n'importe quel élément ou l'ensemble d'un projet avec l'aide de l'IA ». Comme l'explique OpenAI dans un billet de blogue sur son site Web officiel, Canvas sera disponible via une nouvelle option dans le menu déroulant du modèle. Elle est intitulée « ChatGPT 4o with Canvas ».Lorsque cette option activée , elle s'ouvre dans une fenêtre séparée, vous permettant de collaborer avec ChatGPT sur un projet. OpenAI a également entraîné ChatGPT à reconnaître quand une invite de chat doit déclencher un nouveau Canvas plutôt que de simplement répondre dans la fenêtre de chat normale. « Il s'agit simplement d'une interface plus naturelle pour collaborer avec ChatGPT », a déclaré Daniel Levine, chef de produit d'OpenAI, à TechCrunch.Selon lui, la fenêtre de chat verticale est parfois trop limitée pour certaines tâches. « Nous savons que beaucoup de gens utilisent ChatGPT pour écrire et coder, ce sont deux des principaux cas d'utilisation que nous voyons. Mais l'interface de chat est un peu limitée, en particulier pour les projets qui nécessitent des révisions ou de l'édition. Il y a beaucoup d'allers-retours et il est difficile de comparer les changements, c'est là que Canvas intervient », a-t-il déclaré.« Vous pouvez mettre en évidence des parties spécifiques pour indiquer exactement ce sur quoi vous voulez que ChatGPT se concentre. À l'instar d'un rédacteur ou d'un réviseur de code, il peut donner des commentaires et des suggestions en ligne en tenant compte de l'ensemble du projet », explique OpenAI.Canvas est actuellement déployé pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et Teams, et les abonnés des offres Enterprise et Edu suivront dans quelques jours. À l'issue de la phase bêta, OpenAI prévoit de mettre la fonctionnalité à la disposition de tous les utilisateurs de ChatGPT.Selon le billet de blogue d'OpenAI, vous pouvez modifier directement n'importe quel élément dans Canvas. Il devient un éditeur de texte ou de code avec du texte enrichi comme le gras et l'italique. Par exemple, Canvas vous permet d'afficher et exécuter des programmes Python simples qui se mettent à jour en fonction des invites de l'utilisateur. Selon OpenAI, il y aura une série de boutons de contrôle d'écriture dans un menu déroulant sur le côté.OpenAI explique : « ChatGPT sait quand ouvrir Canvas, faire des modifications ciblées et réécrire complètement. Il comprend également le contexte général afin de fournir des commentaires et des suggestions précis ». Canvas s'ouvre automatiquement si ChatGPT détecte un scénario dans lequel la fonction pourrait être utile, mais vous pouvez l'ouvrir vierge via le menu ou demander à ChatGPT d'utiliser Canvas lorsqu'il se trouve dans un projet existant.Par exemple, si un utilisateur souhaite écrire un courriel à un collègue, il demande à ChatGPT de le faire et celui-ci ouvre la fenêtre Canvas avec le texte qu'il vient de générer. D'une part, les utilisateurs peuvent continuer à demander à ChatGPT d'affiner le texte généré, qui s'affichera sur l'écran Canvas. Et d'autre part, ils peuvent également modifier le texte directement dans Canvas ou donner des instructions au chatbot en surlignant du texte.Sur chaque fenêtre Canvas, les utilisateurs peuvent cliquer sur une série de raccourcis qui permettent d'ajuster la longueur du texte, le niveau de lecture, d'ajouter des émojis ou même de donner un dernier coup de pinceau. ChatGPT peut également fournir des suggestions de texte, qui s'afficheront sur Canvas dans des zones de texte, à l'instar des commentaires sur Google Docs. Il peut également traduire dans les langues prises en charge.Enfin, notez que l'apparence de Canvas varie en fonction de la tâche. Canvas pour l'écriture ressemble à un document Word, tandis que Canvas pour le codage inclut des numéros de ligne pour faciliter l'édition du code. Les raccourcis pour le codage seront également différents. Les utilisateurs peuvent réviser le code, corriger les bogues, ajouter des journaux et des commentaires et passer à un autre langage de codage par l'intermédiaire de Canvas.La fonction Canvas de ChatGPT semble être un défi direct à la fonction Artifacts lancée en juin 2024 par la startup d'IA rivale Anthropic pour son chatbot Claude. Artifacts permet aux utilisateurs de voir à quoi ressemble le code qu'ils ont généré, puisqu'ils peuvent demander à Claude de générer du code, de le modifier et de voir ensuite le fruit de leur travail, comme un prototype de site Web ou de jeu. Canvas ne montre aux utilisateurs que le code généré et les modifications qui l'entourent. Et Artifacts est déjà disponible pour tous les utilisateurs de Claude Chat, contrairement à Canvas qui est encore en phase bêta.Le nouveau champ de bataille entre Canvas d'OpenAI et Artifacts d'Anthropic met en évidence un problème que les applications d'IA tentent de résoudre, à savoir comment rendre les chatbots plus faciles à lire et à utiliser. Des logiciels tels que Hyperwrite, Jasper et JotBot génèrent et proposent tous des fonctions d'édition de texte. D'autres logiciels proposent des fonctions d'édition similaires pour le code et le texte. Les raccourcis de codage de Canvas incluent :L'idée est que les utilisateurs n'aient pas besoin de quitter la fenêtre de chat pour apporter des modifications à leur travail. À terme, des interfaces telles que Canvas pourraient devenir monnaie courante, car les gens souhaitent travailler avec des chatbots de manière plus rationnelle et collaborative. Daniel Levine affirme : « nous pensons que le travail collaboratif est un élément important du lieu de travail. Nous faisons donc un premier pas dans cette direction ».OpenAI a annoncé récemment un financement record de 6,6 milliards de dollars. Ce nouveau tour de table renfloue les caisses d'OpenAI qui, selon plusieurs rapports, est en difficulté et pourrait perdre jusqu'à 5 milliards de dollars en 2024. Il pourrait également permettre à OpenAI de lancer rapidement de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la collaboration avec l'IA. La concurrence s'est intensifiée et l'écart entre OpenAI et ses rivaux se réduit considérablement.Par ailleurs, Canvas est lancé à un moment où l'impact des assistants d'IA de codage sur la productivité des développeurs fait l'objet d'un grand débat. Un récent rapport suggère que les outils d'IA de codage n'augmentent pas la vitesse de codage, mais augmentent significativement le taux de bogues. En outre, les développeurs débutants ont souvent du mal à égaler l'efficacité des développeurs confirmés, même lorsqu'ils se font aider par les assistants d'IA.Les outils de codage ont été un cas d'utilisation précoce évident dans la ruée vers l'IA générative. Cependant, une étude publiée récemment par la société d'analyse Uplevel indique que les améliorations de productivité promises sont loin d'être au rendez-vous, si tant est qu'elles existent. Uplevel, qui fournit des informations sur les données de codage et de collaboration, rapporte que l'utilisation de GitHub Copilot a introduit 41 % de bogues supplémentaires.« Cela suggère que Copilot peut avoir un impact négatif sur la qualité du code. Les responsables de l'ingénierie peuvent souhaiter creuser davantage pour trouver les PR avec des bogues et mettre en place des garde-fous pour l'utilisation responsable de l'IA générative », indique le rapport intitulé "Can Generative AI Improve Developer Productivity". Certains disent avoir constaté un gain de production, mais le temps passé à examiner le code généré par l'IA est élevé.L'étude a mesuré le temps de cycle des demandes de fusion (pull request - PR), c'est-à-dire le temps nécessaire pour fusionner le code dans un dépôt, et le débit des PR, c'est-à-dire le nombre de demandes de fusion fusionnées. Elle n'a révélé aucune amélioration significative pour les développeurs utilisant GitHub Copilot. Ce résultat est l'un des trois énumérés par l'entreprise, qui a déclaré avoir mené la recherche pour répondre à trois questions :Cette année, une startup a rapporté qu'une simple erreur de ChatGPT lui a coûté plus de 10 000 dollars. Elle avait activé la monétisation de son service, mais avait rapidement été confrontée à un problème majeur : les utilisateurs ne pouvaient pas s’abonner, entraînant de nombreuses plaintes et la perte potentielle de clients. L’erreur a été retracée jusqu’à une seule ligne de code qui provoquait des collisions d’ID uniques pendant le processus d’abonnement.Les outils d’IA sont puissants, mais ils ne remplacent pas le jugement critique et l’expertise des développeurs. En fin de compte, c’est la responsabilité des équipes humaines de s’assurer que la technologie qu’elles utilisent est sûre et fiable. D'ailleurs, l'erreur ne saurait être imputable entièrement à ChatGPT : les développeurs auraient dû prendre la peine d'analyser le code au lieu de se limiter à quelques tests avant la copie. Ces derniers ont reconnu leur faute dans l'affaire.Source : OpenAI Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la nouvelle interface Canvas pour l'écriture et l'édition de code dans ChatGPT ?En quoi cette nouvelle interface pourrait-il améliorer l'utilisation de ChatGPT pour la génération de code ?La nouvelle interface Canvas peut-elle aider les utilisateurs de ChatGPT à générer un code de meilleure qualité ?Avez-vous déjà utilisé la fonction Artifacts d'Anthropic ? Si oui, quelle comparaison faites-vous avec l'interface Canvas d'OpenAI ?