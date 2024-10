Un lancement prévu pour l'année prochaine

Défis et considérations

Coach personnel : Améliorez vos compétences en matière de présentation et de communication grâce à un coach personnel qui utilise AI Companion pour analyser les interactions d'un utilisateur dans Zoom Meetings, Zoom Team Chat, le courrier électronique et Zoom Phone afin d'identifier des modèles et de fixer des repères et des objectifs personnels pour l'aider à améliorer son efficacité dans les réunions, son comportement dans le chat et l'intégration dans l'équipe.

Améliorez vos compétences en matière de présentation et de communication grâce à un coach personnel qui utilise AI Companion pour analyser les interactions d'un utilisateur dans Zoom Meetings, Zoom Team Chat, le courrier électronique et Zoom Phone afin d'identifier des modèles et de fixer des repères et des objectifs personnels pour l'aider à améliorer son efficacité dans les réunions, son comportement dans le chat et l'intégration dans l'équipe. Avatars personnalisés pour Clips : Les avatars personnalisés pour Zoom Clips aident les utilisateurs à augmenter la création de clips vidéo en utilisant un avatar personnalisé généré par l'IA pour créer des clips avec une transcription. Les utilisateurs s'enregistreront eux-mêmes pour créer leur avatar personnel, et le clip vidéo de l'avatar sera synchronisé avec l'audio généré à partir de la transcription, avec des protections intégrées contre l'utilisation abusive pour la création de deepfake.

Impact sur la communication d’entreprise

Réactions et perspectives

Les jumeaux numériques : un équilibre délicat entre avancée technologique et dégradation des interactions humaines

Conclusion

Zoom se rapproche de la possibilité de laisser des avatars IA assister à des réunions à votre place. Dans le cadre d'une expansion plus large de l'IA, Zoom a annoncé qu'elle vous permettra bientôt de créer un avatar IA de vous-même que vous pourrez utiliser pour envoyer de brefs messages à votre équipe.Pour créer un avatar numérique, vous devrez enregistrer une première vidéo de vous que l'IA de Zoom utilisera pour créer un avatar qui vous ressemble - et même qui a l'air de vous ressembler. À partir de là, vous pouvez écrire le message que vous voulez faire dire à votre avatar IA et le laisser parler à votre place. Cette fonction ne marchera qu'avec la fonction Clips de Zoom, qui vous permet d'enregistrer de brèves mises à jour vidéo pour vos collègues.Les avatars IA personnalisés seront lancés au début de l'année prochaine dans le cadre du module complémentaire Custom AI Companion de Zoom, qui coûtera 12 $ de plus par mois. Si vous n'avez pas le module complémentaire mais que vous avez un abonnement Zoom payant, Zoom vous permettra toujours de créer des clips en utilisant des avatars et des voix IA prédéfinis, ce qui est probablement tout aussi effrayant que de créer des avatars IA de vous-même.En plus des avatars IA, le nouveau module complémentaire personnalisé de Zoom permettra à son IA de s'intégrer à davantage d'applications de productivité tierces, comme Zendesk et Asana, et introduira de nouvelles options de personnalisation que vous pourrez utiliser pour créer des modèles de résumé de réunion personnalisés.Lors d'une interview en juin, Eric Yuan, PDG et fondateur de Zoom, a mentionné son objectif de vous permettre d'envoyer un « jumeau numérique » aux réunions et aux appels pendant que vous faites autre chose . « Aujourd'hui, pour cette session, idéalement, je n'ai pas besoin de me joindre. Je peux envoyer une version numérique de moi-même pour me joindre à la réunion afin de pouvoir aller à la plage », a déclaré Yuan. « Ou je n'ai pas besoin de vérifier mes courriels ; la version numérique de moi-même peut lire la plupart des courriels... Comment [tirer] parti de l'IA, comment tirer parti de Zoom Workplace, pour automatiser entièrement ce type de travail ? C'est quelque chose de très important pour nous ».Ayant fondé Zoom après avoir travaillé chez Cisco, Yuan a simplifié la vidéoconférence et vu la popularité de Zoom exploser pendant la pandémie. Face à une baisse d'utilisation et des défis commerciaux actuels, Yuan veut transformer Zoom en une plateforme complète de logiciels d'entreprise, rivalisant avec Microsoft et Google, en intégrant des outils comme les documents et courriels, ainsi que des fonctionnalités d'IA innovantes. Il souhaite que ces jumeaux numériques permettent aux utilisateurs de se concentrer sur des activités plus importantes.Il envisage un avenir où Zoom Workplace permettra aux utilisateurs de gérer toutes leurs activités professionnelles, réduisant ainsi les tâches répétitives grâce à l'automatisation. Yuan souligne les défis technologiques liés à la création d'avatars numériques réalistes et de modèles de langage personnalisé (LLM), mais reste optimiste quant à leur développement.Dans cette perspective, Zoom vise à devenir une entreprise axée sur l'IA, intégrant déjà des fonctionnalités d'IA dans ses services, comme les résumés de réunion. Malgré les défis actuels, Yuan voit un avenir où les LLM personnalisés seront la norme. Il souligne l'engagement continu de Zoom envers l'innovation et l'expérience utilisateur, malgré les pressions financières en tant qu'entreprise cotée.En parallèle, Yuan aborde les défis liés à la sécurité et à la confidentialité, notamment dans le développement de la technologie des jumeaux numériques. Il souligne l'importance d'un équilibre entre la création et la détection des faux pour garantir la sécurité des utilisateurs. En fin de compte, l'objectif de Zoom est de fournir une expérience utilisateur sécurisée et transparente tout en répondant aux besoins changeants de ses utilisateurs.Cependant, l’introduction de cette technologie soulève également des questions importantes. La prolifération des deepfakes et la difficulté croissante à distinguer le vrai du faux posent des défis en matière de sécurité et d’éthique. Aussi, Zoom a annoncé la mise en place de méthodes d’authentification avancées et de technologies de filigrane pour atténuer ces risques. C'est en tout cas ce qu'a noté Smita Hashim, responsable des produits chez Zoom, a déclaré lors d'une conférence de presse que l'entreprise « traite ce problème avec beaucoup de précaution grâce à une authentification avancée, à une technologie de filigrane et à des politiques d'utilisation strictes ».Dans l'annonce, il est marqué :Néanmoins, il reste à voir comment ces mesures seront appliquées et si elles seront suffisantes pour prévenir les abus.L’impact potentiel des avatars IA sur la communication d’entreprise est immense. En permettant aux employés de déléguer certaines tâches de communication, cette technologie pourrait réduire la surcharge de réunions et améliorer l’efficacité globale. Les avatars IA pourraient également faciliter la communication dans des environnements multilingues, en traduisant automatiquement les messages dans la langue de l’auditoire.Les réactions à cette annonce ont été mitigées. Certains experts saluent cette innovation comme une avancée majeure dans la technologie de communication, tandis que d’autres expriment des préoccupations quant à la déshumanisation des interactions professionnelles. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l’utilisation de la technologie pour améliorer l’efficacité et la préservation de l’élément humain dans les communications.L'initiative d'Eric Yuan de développer des jumeaux numériques pour les réunions de Zoom est à la fois visionnaire et controversée. Elle reflète une tendance croissante dans le secteur technologique à intégrer l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité et simplifier les tâches complexes. Bien que prometteuse, cette initiative nécessite une réflexion approfondie sur ses implications et défis potentiels.Sur le plan de l'innovation, Yuan démontre une volonté d'innover et de repousser les limites des technologies existantes. En se positionnant ainsi, Zoom peut rester à la pointe du marché des logiciels d'entreprise. Cette approche pourrait permettre à Zoom de rivaliser efficacement avec des géants comme Microsoft et Google, en offrant des fonctionnalités uniques et avancées.En termes d'efficacité, les jumeaux numériques pourraient libérer les utilisateurs des tâches routinières et des réunions non essentielles. Cela permettrait aux individus de se concentrer sur des activités plus stratégiques et personnelles, améliorant ainsi la productivité globale et le bien-être personnel. Cette technologie pourrait devenir un outil précieux pour optimiser la gestion du temps et des priorités. Cependant, la confiance et la sécurité constituent des préoccupations majeures. La capacité des jumeaux numériques à prendre des décisions judicieuses et éthiques sans supervision humaine est cruciale. Les utilisateurs devront avoir confiance en ces avatars pour gérer leurs responsabilités de manière appropriée, ce qui soulL’initiative de Zoom d’intégrer des avatars IA dans ses services marque une avancée significative dans le domaine de la communication d’entreprise. En permettant aux utilisateurs de déléguer certaines tâches de communication à des avatars numériques, Zoom ouvre la voie à une nouvelle ère de productivité et d’efficacité. Toutefois, il est crucial de surveiller de près les implications éthiques et sécuritaires de cette technologie pour garantir une utilisation responsable et bénéfique pour tous.Sources : Zoom Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de l’utilisation des avatars IA pour la communication professionnelle ?Pensez-vous que les avatars IA pourraient remplacer complètement les interactions humaines dans certaines situations ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quels types de mesures de sécurité et d’authentification devraient être mises en place pour éviter les abus liés aux avatars IA ?Comment cette technologie pourrait-elle influencer la dynamique de travail au sein des équipes ?Voyez-vous des applications potentielles des avatars IA en dehors du cadre professionnel ? Si oui, lesquelles ?Quels sont les défis que pose l’utilisation des avatars IA et comment pourraient-ils être surmontés ?Seriez-vous prêt à utiliser un avatar IA pour certaines de vos communications professionnelles ? Pourquoi ou pourquoi pas ?