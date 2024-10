OpenAI veut protéger son PDG Sam Altman contre toute ingérence extérieure

Sam Altman veut rester seul maître à bord après son renvoi inopiné en 2023

Qu'est-ce que le modèle PBC qui séduit de plus en plus les entreprises d'IA ?

La nouvelle a fait l'objet de fuite pour la première fois en septembre 2024 : OpenAI veut s'affranchir du contrôle de son organisation mère à but non lucratif. Le conseil d'administration d'OpenAI envisage de se restructurer en « société d'intérêt public », une structure inhabituelle qui permettrait à ses dirigeants de prendre en compte à la fois l'impact sociétal et le profit lors de la prise de décision. Des rivaux comme xAI d'Elon Musk et Anthropic, soutenue par Amazon, utilisent cette structure. Un récent rapport indique que le projet s'accélère et qu'il devrait permettre au PDG Sam Altman d'asseoir davantage son pouvoir.Cette restructuration viserait à donner à OpenAI les moyens de se défendre contre les OPA (offre publique d'achat) hostiles et protéger le PDG Sam Altman de toute ingérence extérieure. Selon des sources au fait des plans d'OpenAI, cette restructuration permettrait à OpenAI d'adopter « une approche multidimensionnelle des obligations fiduciaires » et « une sphère de sécurité contre tout investisseur activiste ou toute tentative de contestation de Sam Altman ».« Cette approche multidimensionnelle des obligations fiduciaires d'une entreprise donnerait à OpenAI une sphère de sécurité permettant de repousser les activistes qui pourraient prétendre que la société ne gagne pas assez d'argent. Cela vous donne encore plus de flexibilité pour dire : merci d'avoir appelé et passez une bonne journée », ont expliqué les sources. D'un autre côté, cette structure rendrait OpenAI plus attrayant aux yeux des potentiels investisseurs.Début octobre 2024, OpenAI a levé environ 6,6 milliards de dollars lors d'une levée de fonds qui a valorisé l'entreprise à 157 milliards de dollars. Et ce malgré le fait que l'entreprise a brûlé ses liquidités à un rythme effréné tout en développant ses prochains modèles d'IA. Selon une analyse de The Information, OpenAI pourrait perdre jusqu'à 5 milliards de dollars en 2024. Cette levée de fonds devrait permettre à OpenAI de faire à face à ses difficultés financières.En d'autres termes, sa nouvelle structure lui permettrait de continuer à attirer des investisseurs et d'obtenir les capitaux dont il a besoin pour affronter des rivaux bien financés tels que Google et supporter les coûts associés à la construction de puissants modèles d'IA.Outre les problèmes de liquidité, OpenAI a également traversé une période tumultueuse à la fin de l'année dernière. En novembre 2023, Sam Altman a été brusquement renvoyé par le conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif. La nouvelle a pris toute l'industrie de court et a mis en lumière les nombreux désaccords internes. Les raisons réelles de son renvoi ne sont toujours pas claires à la date d'aujourd'hui. Sam Altman est redevenu le PDG d'OpenAI en l'espace de quelques jours, à la suite de négociations qui ont vu la démission de la quasi-totalité des membres du conseil d'administration précédent.Entre-temps, Elon Musk, qui a cofondé et aidé à financer OpenAI en 2015, poursuit l'entreprise pour avoir prétendument abandonné sa mission initiale, qui était de bénéficier à l'humanité, en acceptant un partenariat de plusieurs milliards de dollars avec Microsoft. Elon Musk estime qu'OpenAI a rompu non seulement ses accords contractuels initiaux, mais est également devenu de facto une filiale de Microsoft et s'est lancé dans une course effrénée aux profits.Les sources au fait des réflexions sur le projet de restructuration ont déclaré au Financial Times qu'aucune décision n'a été prise et que la restructuration prendrait probablement du temps. Une fois la restructuration terminée, OpenAI deviendra « une société d'intérêt public » (public benefit corporation - PBC). L'organisation à but non lucratif, quant à elle, continuera d'exister, mais elle n'exercera plus de contrôle sur les actions de la nouvelle société à but lucratif.En outre, l'entité à but non lucratif, qui obtiendrait une participation minoritaire dans la nouvelle société à but lucratif, ne devrait pas être dirigée par Sam Altman. « OpenAI veut conserver cette licence sociétale, avec une mission et un devoir, tout en créant une technologie de pointe », a déclaré au Financial Times une source familière au projet. OpenAI envisagerait de donner au PDG Sam Altman une participation de 7 % dans la nouvelle société à but lucratif.Les informations sur une restructuration d'OpenAI sont apparues le mois dernier, le jour même où Mira Murati, directrice de la technologie, et deux autres cadres supérieurs ont démissionné de leur poste. Ces départs sont les derniers d'une longue série de cadres supérieurs d'OpenAI qui ont démissionné ou pris des congés prolongés depuis le début de l'année. Les démissions se sont multipliées depuis le retour de Sam Altman après son renvoi l'automne dernier.Le modèle PBC serait relativement nouveau. Le Delaware, où la plupart des sociétés PBC sont constituées, n'a adopté une législation sur les PBC qu'en 2013 et a ensuite modifié les dispositions en 2020 pour rendre la structure plus attrayante. Sur les milliers de sociétés cotées en bourse aux États-Unis, moins de 20 sont des PBC. Il s'agit notamment de Warby Parker, Black Rifle Coffee et Veeva Systems. Toutefois, les sociétés d'IA se sont révélées populaires. Anthropic, le fabricant du chatbot d'IA Claude, et xAI, la nouvelle startup d'IA d'Elon Musk, sont tous deux des PBC. Il offrirait plusieurs avantages aux fondateurs.Une personne proche de xAI a déclaré que cela signifie que la probabilité d'être poursuivi en justice était réduite si la société n'agissait pas conformément aux intérêts des actionnaires. Et la protection contre l'activisme, notamment les OPA hostiles, offerte par le modèle PBC a déjà été soulignée par d'autres groupes. Le modèle PBC n'a pas été testé sérieusement devant les tribunaux et n'a pas fait l'objet d'un examen public comme cela a déjà été le cas pour l'IA.Lemonade, une compagnie d'assurance en ligne, a déclaré dans des documents réglementaires que « le modèle PBC pourrait potentiellement permettre à un conseil d'administration de rejeter plus facilement une offre hostile, même lorsque la prise de contrôle offrirait le meilleur rendement financier à court terme aux investisseurs ». Le modèle PBC envisagé par OpenAI suscite des préoccupations sur la manière dont l'entreprise gèrera les risques liés à l'IA.Des sénateurs américains se sont inquiétés de la menace que l'IA pourrait faire peser sur la sécurité publique et nationale. Selon les experts, si les dirigeants des entreprises d'IA étaient appelés à témoigner devant le Congrès au sujet de leurs activités, le modèle PBC pourrait donner aux entreprises un moyen de détourner les critiques. Cela pourrait les pousser à développer la technologie sans se soucier des questions de sécurité.Jens Dammann, professeur à la faculté de droit de l'université du Texas, a déclaré que le modèle PBC offrait « une plus grande marge de manœuvre » par rapport à l'obligation d'une entreprise traditionnelle de maximiser la richesse de ses actionnaires. « C'est un moyen pour la direction et les administrateurs en place de se retrancher », a-t-il déclaré. Selon les experts, le modèle PBC introduit de nouvelles préoccupations en matière de responsabilité des entreprises.« Si vous pouvez transmettre aux gens l'idée que vous êtes une bonne entreprise, une entreprise moralement sûre, et que vous êtes soumis à très peu de contraintes, cela doit être tentant pour les entrepreneurs », a-t-il ajouté. Des critiques ont déjà accusé Sam Altman de donner la priorité à la rapidité des progrès plutôt qu'à la sécurité. Il est accusé par les critiques d'avoir un style de direction agressif et dominateur.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet visant à restructurer OpenAI en une société à but lucratif ?Quels impacts une telle restructuration pourrait-elle avoir sur OpenAI et sur l'industrie en général ?Que pensez-vous du modèle d'entreprise PBC ? Quid des préoccupations qu'il pose en matière de responsabilité ?Avec le modèle PBC, les entreprises d'IA tentent-elles de fuir leur responsabilité dans le cas où la technologie tournerait mal ?Faut-il craindre que le modèle PBC devienne un équivalent de la section 230 de la Communications Decency Act pour les plateformes en ligne ?