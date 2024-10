Today, ChatGPT Plus, Enterprise, Team, and Edu users can start testing an early version of the Windows desktop app.



Get faster access to ChatGPT on your PC with the Alt + Space shortcut.https://t.co/mv4ACwIhzA https://t.co/Ww6QvBfMnB pic.twitter.com/tkyodezZhv — OpenAI (@OpenAI) October 17, 2024

Les limites de ChatGPT sur Windows

La stratégie d'OpenAI en matière d'ordinateurs de bureau : collecter plus de données, augmenter l'engagement des utilisateurs

Ambitions pour les entreprises : ChatGPT comme nouvelle suite bureautique ?

Toutefois, la croissance rapide et l'influence grandissante d'OpenAI n'ont pas été sans controverse

Microsoft est peut-être le plus grand investisseur d'OpenAI, mais cela n'a pas empêché l'entreprise d'ignorer Windows. Du moins... jusqu'à présent : cinq mois après avoir lancé une application ChatGPT pour l'iPhone, et quatre mois après l'avoir fait pour Mac , OpenAI a finalement livré une application ChatGPT pour Windows.Actuellement, cette application n'est disponible que pour les abonnés des versions Plus, Team, Enterprise et Edu de ChatGPT, et les utilisateurs peuvent la télécharger gratuitement dans le Microsoft Store pour Windows.Il n'y a pas de message d'annonce ou de page produit. Au lieu de cela, nous avons reçu un tweet.OpenAI présente cette version comme étant une bêta : « Il s'agit d'une version préliminaire, et nous prévoyons d'offrir l'expérience complète à tous les utilisateurs dans le courant de l'année », écrit OpenAI sur la page d'accueil de l'application dans le Microsoft Store. Il est intéressant de noter que ChatGPT est classé « PEGI » dans le magasin Windows, bien qu'il ne s'agisse pas d'un jeu vidéo. Pour mémoire, le système PEGI (Pan European Game Information) de classification par âge des jeux vidéo est utilisé dans 38 pays européens. La classification par âge confirme que le jeu est approprié à l’âge du joueur.À l'ouverture de l'application, OpenAI demande aux utilisateurs de se connecter à un compte ChatGPT payant, et à partir de là, l'application est fondamentalement identique à la version du navigateur Web de ChatGPT. Vous pouvez actuellement l'utiliser pour accéder à plusieurs modèles : GPT-4o, GPT-4o with Canvas, 01-preview, 01-mini, GPT-4o mini, et GPT-4. Elle peut également générer des images à l'aide de DALL-E 3 ou analyser des fichiers et des images téléchargés.Si vous utilisez Windows 11, vous pouvez appeler instantanément une petite fenêtre ChatGPT lorsque l'application est ouverte à l'aide d'un raccourci Alt+Espace. Cela peut être pratique pour poser une question rapide à ChatGPT à tout moment.Et comme pour la version web, tout le traitement de l'IA s'effectue dans le cloud sur les serveurs d'OpenAI, ce qui signifie qu'une connexion Internet est nécessaire.Même si l'application permet également de télécharger des fichiers et des photos sur ChatGPT, elle ne dispose toutefois pas de certaines fonctionnalités, comme le mode vocal avancé.Peu après le lancement par OpenAI de son application ChatGPT sur Mac en juin, un développeur a repéré une faille de sécurité qui stockait les conversations en texte clair. OpenAI a depuis corrigé ce problème et crypte désormais les données stockées localement.Même si seuls les abonnés ChatGPT Plus, Enterprise, Team et Edu peuvent utiliser l'application sur Windows, OpenAI indique qu'elle prévoit de la rendre accessible à tous dans le courant de l'année.Bien que l'application ChatGPT pour Windows offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes, elle n'est pas exempte de limitations. L'une des critiques majeures concerne la nécessité d'une connexion Internet stable pour que l'application fonctionne correctement, ce qui pourrait être problématique pour les utilisateurs ayant une connexion intermittente ou lente. De plus, certains utilisateurs ont exprimé des préoccupations quant à la confidentialité des données, bien qu'OpenAI assure que des mesures de sécurité robustes sont en place.Enfin, malgré les nombreuses améliorations, l'application peut parfois manquer de compréhension contextuelle approfondie, ce qui peut entraîner des réponses inexactes ou inappropriées dans des situations complexes.Aussi, comme à l'accoutumée, ne vous fiez pas à ChatGPT comme référence factuelle pour les décisions importantes (ChatGPT-4o en particulier est excellent pour vous dire ce que vous voulez entendre, que ce soit correct ou non). Comme l'indique OpenAI dans un petit avertissement au bas de la fenêtre de l'application : « ChatGPT peut faire des erreurs ».La stratégie d'OpenAI en matière d'expansion des plates-formes va au-delà de la simple commodité. En créant des applications natives pour les principaux systèmes d'exploitation, l'entreprise positionne ChatGPT comme un outil indispensable dans les environnements personnels et professionnels. Cette démarche a plusieurs objectifs : elle augmente l'engagement des utilisateurs, facilite la collecte de données plus étendues pour l'amélioration des modèles et crée un écosystème solide que les concurrents pourraient avoir du mal à supplanter.L'approche de l'application de bureau révèle également l'ambition d'OpenAI de devenir l'assistant d'IA de facto pour les travailleurs du savoir. En intégrant ChatGPT plus profondément dans les flux de travail des utilisateurs, OpenAI ne se contente pas d'améliorer l'accessibilité, mais modifie potentiellement la façon dont les gens interagissent avec les ordinateurs et traitent l'information.La version Windows arrive à un moment critique pour OpenAI, alors que l'entreprise est confrontée à une concurrence croissante dans le domaine de l'IA et à un examen minutieux de sa croissance rapide et de sa position influente. Des rapports récents suggèrent qu'OpenAI explore des partenariats au-delà de son alliance bien connue avec Microsoft, y compris des discussions avec Oracle pour l'infrastructure des centres de données d'IA et des présentations à l'armée américaine et à l'establishment de la sécurité nationale.L'expansion agressive d'OpenAI dans les environnements de bureau signale un changement potentiel dans le paysage des logiciels d'entreprise. L'entreprise semble positionner ChatGPT comme un outil de productivité fondamental pour les entreprises, ce qui pourrait perturber les fournisseurs traditionnels de logiciels d'entreprise. Cette démarche, associée à la récente extension du partenariat avec Bain & Company pour vendre ChatGPT aux entreprises, suggère qu'OpenAI ne se contente pas d'être un simple laboratoire de recherche sur l'IA, mais qu'elle cherche activement à occuper une position dominante dans le secteur de l'IA commerciale.Les implications de cette stratégie sont énormes. Si elle réussit, ChatGPT pourrait devenir le nouveau « système d'exploitation » pour le travail de la connaissance, modifiant fondamentalement le mode de fonctionnement des entreprises et pouvant remplacer ou absorber des fonctions actuellement assurées par des suites logicielles distinctes.Les modèles d'IA de l'entreprise ont fait l'objet d'un examen minutieux concernant les biais potentiels et les implications sociétales d'un déploiement généralisé de l'IA. En outre, le double statut de l'OpenAI, à savoir une société à but lucratif plafonné et des intérêts commerciaux importants, a soulevé des questions sur sa gouvernance et ses objectifs à long terme.Alors qu'OpenAI continue d'étendre sa portée, l'entreprise est confrontée à un délicat exercice d'équilibre. Elle doit gérer les tensions entre sa mission déclarée, qui est de veiller à ce que l'intelligence artificielle générale profite à l'humanité, et son orientation de plus en plus commerciale. Le lancement de l'application Windows, bien qu'il s'agisse d'une extension de produit apparemment simple, représente une nouvelle étape dans le parcours complexe d'OpenAI qui consiste à façonner l'avenir de l'IA dans les contextes du grand public et des entreprises.Le succès de cette stratégie de bureau pourrait consolider la position d'OpenAI en tant qu'entreprise leader dans le domaine de l'IA, mais il accroît également l'urgence de répondre aux préoccupations éthiques et aux pratiques monopolistiques potentielles. Alors que le ChatGPT s'intègre de plus en plus profondément dans le travail et la vie de tous les jours, les enjeux de l'IA - en termes de sécurité, d'équité et d'impact sociétal - n'ont jamais été aussi importants.Sources : OpenAI Selon vous, quelles sont les principales préoccupations en matière de confidentialité des données avec l'utilisation de l'application ChatGPT pour Windows ?Pensez-vous que les avantages de l'IA dans des applications comme ChatGPT l'emportent sur les inconvénients ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Que pensez-vous de la stratégie d'OpenAI visant à collecter plus de données et à augmenter l'engagement des utilisateurs ?ChatGPT comme nouvelle suite bureautique ?