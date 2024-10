Envoyé par Marc Benioff Envoyé par La manière dont Copilot a été livré aux clients est décevante. Il ne fonctionne tout simplement pas et n'offre aucun niveau de précision. Selon Gartner, les données se répandent partout et les clients doivent nettoyer le désordre. Pour ajouter l'insulte à l'injure, on demande ensuite aux clients de construire leurs propres LLM personnalisés. Je n'ai encore trouvé personne qui ait eu une expérience transformatrice avec Microsoft Copilot ou avec la poursuite de la formation et du recyclage des LLM personnalisés. Copilot ressemble davantage à Clippy 2.0.

Alors que l'intelligence artificielle (IA) est censée faciliter le travail des développeurs, le code généré par l'IA pourrait en réalité augmenter la charge de travail des développeurs et accroître les risques , selon Harness. L'augmentation du volume de code livré accroît en effet les risques de failles et de vulnérabilités si les tests et les mesures de sécurité ne sont pas rigoureusement appliqués. Bien que neuf développeurs sur dix utilisent déjà des outils d'IA pour accélérer la livraison de logiciels, cette tendance nécessite une vigilance accrue à chaque étape du cycle de vie du développement logiciel pour prévenir les incidents de sécurité.Le 7 avril 2023, Microsoft a lancé son chatbot Microsoft Copilot. Basé sur Prometheus, un grand modèle de langage de Microsoft construit à partir de modèles de fondation d'OpenAI comme GPT-4, Copilot est capable de citer des sources, de créer des poèmes et d'écrire des chansons. Il s'agit du principal remplaçant de Cortana, dont la commercialisation a été interrompue. Le service a initialement été lancé sous le nom de Bing Chat, en tant que fonctionnalité intégrée à Microsoft Bing et Microsoft Edge, et, au cours de l'année 2023, Microsoft a commencé à unifier la marque Copilot dans ses différents produits de chatbot.Dans un billet publié sur X, le fondateur et directeur général de Salesforce, Marc Benioff, a réitéré ses critiques à l'égard de Microsoft Copilot, l'outil doté d'une intelligence artificielle (IA) capable de rédiger des documents Word, de créer des présentations PowerPoint, d'analyser des feuilles de calcul Excel et même de répondre à des courriels via Outlook.Ces affirmations de Marc Benioff viennent renforcer les révélations d'un récent rapport d'Uplevel qui suggère que les outils de développement GenAI n'améliorent pas l'efficacité du codage mais, au contraire, augmentent le nombre de bogues. En effet, selon les conclusions du rapport, les développeurs ont constaté une augmentation de 41 % des bogues après la mise en œuvre de Microsoft Copilot , ce qui suggère que l'outil peut avoir un impact sur la qualité du code. L'étude d'Uplevel révèle par ailleurs que les développeurs utilisant Copilot n'ont pas constaté d'augmentation de la vitesse de codage. En termes de temps de cycle des demandes d'extraction (PR) (temps nécessaire pour fusionner le code dans un dépôt) et de débit des PR (nombre de demandes d'extraction fusionnées), Copilot n'a ni aidé ni nui aux développeurs.