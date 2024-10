Centres de données et équipements électroniques

Les investissements dans les puces d'IA de pointe

La consommation électrique des centres de données

La ruée des géants de la Tech vers l'énergie nucléaire

L'IA n'a pas permis de redynamiser le marché de l'emploi

L'IA perd de sa popularité et les perspectives de rendements s'amenuisent

La ruée vers l'IA entraîne une montée en flèche des investissements dans les infrastructures physiques, les dépenses en centres de données , ordinateurs et autres infrastructures atteignant des sommets. Des données compilées par l'analyste économique américain Joseph Politano, auteur de la lettre d'information Apricitas Economics, montrent comment ces dépenses ont grimpé après le lancement du chatbot d'IA ChatGPT d'OpenAI en novembre 2022.D'après le rapport, à l'heure actuelle, le montant des investissements dans la construction de centres de données aux États-Unis atteint le chiffre record de 28,6 milliards de dollars par an, soit une hausse de 57 % par rapport à l'année dernière et de 114 % par rapport à il y a seulement deux ans. À titre de comparaison, c'est à peu près autant que ce que l'Amérique dépense pour la construction de restaurants, de bars et de magasins de détail réunis.Le rapport précise que ce chiffre ne concerne que les bâtiments proprement dits, à l'exclusion des racks massifs d'ordinateurs surpuissants qui constituent le cerveau des centres de données, ainsi que de grandes quantités de câbles, de ventilateurs et d'autres pièces nécessaires au fonctionnement de ce cerveau. Par conséquent, les entreprises ont à nouveau dépensé des dizaines de milliards de dollars pour équiper leurs grands centres de données.Selon le rapport, en août 2024, les importations nettes américaines de gros ordinateurs (comme ceux utilisés pour la formation à l'IA) ont atteint un nouveau record, et les importations nettes de pièces informatiques, d'accessoires et d'autres composants avaient atteint un record juste le mois précédent. Au total les États-Unis ont importé plus de 65 milliards de dollars dans ces deux catégories en 2023, en plus de l'augmentation de la production nationale.La majorité de ces nouveaux centres de données, ordinateurs et équipements seraient achetés par des entreprises technologiques, notamment des fournisseurs d'infrastructures informatiques comme Amazon, des sociétés de recherche sur le Web comme Google et des éditeurs de logiciels comme Microsoft. En outre, ces entreprises ont augmenté leurs avoirs nets en immobilisations corporelles de plus de 95 milliards de dollars au cours de l'année écoulée.Les investissements des entreprises américaines dans les ordinateurs et les équipements connexes ont atteint un nouveau record dans le contexte du boom de l'IA, avec une hausse de 16,6 % au cours de l'année écoulée, même après ajustement pour tenir compte de l'inflation. En outre, la demande avide de puces d'IA est visible dans la quantité croissante de puces, d'ordinateurs et de composants connexes que les États-Unis importent aujourd'hui de Taïwan.Joseph Politano rapporte que ces importations ont totalisé plus de 38 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de plus de 140 % par rapport à l'année précédente, et il n'y a aucun signe de ralentissement. Les trois catégories ont connu une croissance rapide, mais ce sont les importations directes américaines de puces logiques qui ont connu la plus forte augmentation relative, passant de niveaux relativement minimes à près de 5 milliards de dollars par an.Par ailleurs, selon le rapport, bien que les processeurs de données et les sociétés Internet telles que Amazon et Google continuent d'afficher les niveaux d'investissement les plus élevés dans l'espace technologique, ce sont les développeurs de logiciels qui ont connu la croissance d'investissement la plus rapide.L'investissement réel des éditeurs de logiciels dans la propriété intellectuelle - qui englobe les modèles d'IA eux-mêmes ainsi que la recherche et le développement connexes - a augmenté de 40 % depuis 2021, tandis que l'investissement réel dans le matériel, comme les ordinateurs, a connu une croissance de 96 %.« L'ère où les principaux développeurs de logiciels étaient des entreprises peu axées sur le matériel a été remplacée par une ère où les développeurs font la course entre eux pour voir qui peut développer les capacités matérielles le plus rapidement », indique le rapport.Les modèles d'IA et les gigantesques entrepôts informatiques qui permettent leur formation, ainsi que le reste de l'Internet, sont très coûteux en électricité. Le directeur marketing d'Arm, Ami Badani, a déclaré en avril que les centres de données consommaient 2 % de l'ensemble des besoins énergétiques mondiaux. Il est presque certain que ce chiffre augmentera si la technologie continue à être largement adoptée. De nombreuses études tendent à le confirmer.« Nous ne pourrons pas poursuivre les progrès de l'IA sans puissance d'adressage. ChatGPT nécessite 15 fois plus d'énergie qu'une recherche traditionnelle sur le Web », a-t-il déclaré. Dans un rapport publié cette année, l'Association internationale de l'énergie affirme que les centres de données représenteront un tiers des nouveaux besoins en énergie aux États-Unis jusqu'en 2026 et doubleront dans le monde entier d'ici 2026 pour atteindre 1 000 térawattheures.Selon Grid Strategies, les prévisions de croissance sur neuf ans pour l'Amérique du Nord ont pratiquement doublé par rapport à 2023, car les entreprises construisent des centres de données pour l'IA qui font paraître minuscules les besoins des centres de données traditionnels. Les énergies renouvelables, en tant que source d'énergie la moins chère du marché, seraient un moyen de répondre à cette croissance, mais selon les analyses, ces énergies ne sont pas idéales.C'est la raison pour laquelle les entreprises technologiques telles que Microsoft, Amazon, Google et Oracle se ruent vers l'énergie nucléaire Amazon a signé récemment trois accords visant à accélérer le développement de la technologie dans le domaine de l'énergie nucléaire. Ces investissements permettront au leader mondial du cloud computing de répondre aux besoins de ses centres de données et de l'IA. (Amazon investit dans la startup d'IA Anthropic.)Google a annoncé récemment avoir commandé six ou sept SMR à l'entreprise californienne Kairos Power. Google a déclaré que « l'entreprise s'efforçait de construire l'infrastructure informatique la plus économe en énergie au monde ». Mais la demande en énergie de ses centres de données n'a cessé de croître ces dernières années, et semble avoir bondi avec l'essor de l'IA générative. Les émissions du géant de la recherche en ligne ont également fortement augmenté.L'annonce de Google fait suite à l'annonce faite par Microsoft le mois dernier. Selon l'annonce, Microsoft s'engagerait à acheter pendant 20 ans de l'électricité provenant de la centrale nucléaire américaine en sommeil de Three Mile Island si Constellation Energy redémarrait le site. La centrale a été le théâtre d'un accident nucléaire majeur en 1979, qui n'a toutefois pas fait de blessés ni de morts. La remise en service de la centrale suscite des préoccupations.De son côté, le fondateur d'Oracle, Larry Ellison, a annoncé en septembre que sa société prévoit de construire un campus de centres de données de 1 GW soutenu par trois SMR, mais il n'a pas encore fourni d'autres détails. Le projet vise à répondre aux besoins de l'IA. Oracle dispose d'un grand nombre de centres de données en activité ou en construction dans le monde, dont le plus grand a une capacité de 800 MW et devrait abriter des clusters de GPU Nvidia.Par ailleurs, le géant de la colocation Equinix a accepté d'acheter 500 MW dans le cadre d'accords d'achat d'électricité avec Oklo, une entreprise spécialisée dans les réacteurs à fission rapide et soutenue par le PDG d'OpenAI, Sam Altman. Prometheus Hyperscale a également annoncé qu'il achète 100 MW à Oklo. Toutefois, les réacteurs à fission rapide sont une technologie qui n'a pas encore fait ses preuves et qui se heurte à d'importants obstacles réglementaires.Selon le rapport de Joseph Politano, malgré le rebond des revenus du secteur technologique et l'explosion des investissements physiques, la croissance de l'emploi est restée remarquablement faible. Les États-Unis n'ont créé que 32 000 emplois dans le secteur technologique au cours de l'année écoulée, soit moins qu'à n'importe quel moment en 2021, 2022 ou au cours des neuf années précédant la pandémie. D'autres rapports font état du tarissement des offres.Même les éditeurs de logiciels et les secteurs de l'infrastructure informatique qui sont à l'avant-garde de ce boom de l'IA ont connu une croissance nette de l'emploi pratiquement nulle en 2023 ; le marché de l'emploi lamentable qui a assailli les récents diplômés en informatique ne s'est tout simplement pas beaucoup amélioré. Bien que les talents en IA soient très recherchés, l'IA n'a pas stimulé le marché de l'emploi comme certains l'avaient prédit.La société de capital-risque CRV prévoit de rendre l'argent qu'elle a collecté auprès des investisseurs. La raison en est que les conditions du marché ont changé pour le pire. CRV estime que les valorisations des startups sont trop élevées par rapport à leur potentiel de rentabilité. Cela confirme les rapports précédents selon lesquels les valorisations liées à l'IA sont détachées de la réalité, créant ainsi une bulle spéculative qui pourrait se solder par un désastre. L'IA générative a connu une ascension fulgurante depuis fin 2022 et a mobilisé des investissements colossaux. Mais la ferveur commence à baisser. Le cours des actions des sociétés à l'origine de la révolution de l'IA a chuté de 15 % depuis le sommet atteint en juillet 2024. Un nombre croissant d'investisseurs craignent que le rendement ne soit pas à la hauteur des milliards injectés. Les experts s'interrogent sur les limites des grands modèles de langage (LLM). Il apparaît de plus en plus clairement que la machine à faire du battage médiatique sur l'IA générative commence à ralentir, avec un retour à la réalité.Des dizaines de milliards de dollars ont été dépensés pour développer de modèles d'IA depuis le début du boom de l'IA, mais très peu d'entreprises les utilisent réellement. Selon les chiffres du Bureau du recensement des États-Unis, seuls 4,8 % des entreprises utilisent des modèles d'IA pour produire des biens et des services, contre 5,4 % au début de l'année. C'est à peu près la même proportion qui a l'intention de le faire au cours au cours de l'année prochaine.Le problème de nombreux modèles d'IA actuels est qu'ils ne sont tout simplement pas assez puissants pour être tangibles. Une étude publiée cette année par le groupe de réflexion RAND a révélé que 80 % des projets d'IA échouent, soit plus du double du taux enregistré pour les autres projets. Certains dirigeants se plaignent, expliquant que les retombées des projets d'IA sont "lamentables". Selon plusieurs analystes, les rendements ne seront pas à la hauteur.Par ailleurs, des rapports indiquent qu'OpenAI, le leader de la course à l'IA, serait lui-même en difficulté. OpenAI prévoit une perte d'environ 5 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars en 2024. Le chiffre d'affaires devrait atteindre 11,6 milliards de dollars pour l'année 2025. OpenAI, qui est soutenu par Microsoft, est actuellement à la recherche d'un financement qui pourrait valoriser la société à plus de 150 milliards de dollars.Les startups qui ont promis des gadgets d'IA révolutionnaires échouent lamentablement. Le Humane AI Pin et le rabbit r1 promettaient un avenir grandiose. Ni l'un ni l'autre n'ont tenu leurs promesses. L' AI Pin ne résout aucun problème et les retours sont supérieurs au nombre de ventes. Le rabbit r1 s'avère être une application Android inintéressant. Au début de l'année, la Securities and Exchange Commission (SEC) a sévit contre des entreprises qui prétendent faussement utiliser l'IA. Delphia et Global Predictions ont été condamnés à une amende totale de 400 000 dollars pour avoir trompé leurs clients en affirmant que leurs produits utilisaient l'IA pour améliorer les prévisions. Ils avaient exagéré ou menti sur leurs sites Web et leurs médias sociaux quant à l'utilisation de l'IA dans leurs activités.Source : billet de blogue