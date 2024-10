Envoyé par X Envoyé par En soumettant, en publiant ou en affichant un Contenu sur ou via les Services, vous nous accordez une licence mondiale, non exclusive et libre de redevances (incluant le droit de sous‑licencier), nous autorisant à utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et diffuser ce Contenu sur tout support et selon toute méthode de diffusion actuellement connus ou développés dans le futur (dans un souci de clarté, ces droits comprennent, par exemple, ceux de curation, transformation et traduction)[...].



Vous acceptez que cette licence comprend le droit pour nous (i) d'analyser le texte et les autres informations que vous fournissez et de fournir, de promouvoir et d'améliorer les Services, y compris, par exemple, pour une utilisation avec nos modèles d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle, qu'ils soient génératifs ou d'un autre type, et la formation de ceux‑ci.

Conséquences juridiques et éthiques

Réactions des utilisateurs

Modifications de la confidentialité des données

Réactions et migrations

Huge day for stalkers everywhere. https://t.co/2ft9LtUsZJ — Rachel Tobac (@RachelTobac) October 16, 2024

Analyse critique

Les nouvelles conditions d'utilisation stipulent que, en soumettant, postant ou affichant du contenu sur la plateforme, les utilisateurs accordent à X une licence mondiale, non exclusive et sans redevances pour utiliser leur contenu, y compris à des fins telles que l'entraînement de modèles d'apprentissage automatique et d'IA. En d'autres termes, les données des utilisateurs pourraient être utilisées pour développer des systèmes d'IA sur X :En fait, en continuant à utiliser la plateforme, les utilisateurs acceptent que X utilise leurs données pour entraîner ses modèles d'IA.L'utilisation du contenu pour entraîner l'IA est devenue un problème majeur avec l'essor de la technologie. Sur X, les artistes et autres créateurs craignent que leur travail soit utilisé - et pas seulement sur X - pour former des ordinateurs qui pourraient un jour remplacer entièrement les créateurs humains. D'autres utilisateurs de X s'inquiètent de l'utilisation des informations personnelles contenues dans leurs tweets. Certains utilisateurs ont déclaré sur le site qu'ils avaient déjà commencé à supprimer des photos d'eux de leur fil d'actualité.Les nouvelles conditions d'utilisation comportent également une clause stipulant que tout litige lié à ces termes sera traité par le tribunal de district des États-Unis pour le district nord du Texas ou les tribunaux de l'État du comté de Tarrant, au Texas. Cette décision a été critiquée pour sa proximité avec les intérêts commerciaux d'Elon Musk, propriétaire de X, et soulève des préoccupations quant à l'impartialité des décisions juridiques.D'un point de vue éthique, cette modification des termes soulève des questions sur le consentement et la transparence. Les utilisateurs sont-ils vraiment conscients de l'ampleur de l'utilisation de leurs données? Certains experts en technologie soutiennent que ces pratiques pourraient éroder la confiance des utilisateurs envers les plateformes de médias sociaux.Quoiqu'il en soit, les conditions d'utilisation de X précisent que tout utilisateur qui continue à utiliser ses produits ou services à partir du 15 novembre accepte les conditions mises à jour.Cette décision a provoqué une levée de boucliers de la part des utilisateurs, inquiets pour la protection de leurs données et la propriété de leur contenu. Des artistes et créateurs redoutent que leurs œuvres soient utilisées pour entraîner des outils d'IA qui pourraient, à terme, remplacer la créativité humaine. Le hashtag #DeleteX a rapidement émergé sur la plateforme, encourageant les utilisateurs à supprimer leurs comptes en signe de protestation.Certaines voix influentes, telles que des journalistes, écrivains et photographes, ont exprimé publiquement leur désapprobation. Ils craignent que leurs travaux soient exploités sans compensation adéquate. "Utiliser notre contenu pour former des IA sans notre consentement explicite est une atteinte à nos droits," a tweeté une photographe renommée.Grok, le chatbot d'IA de X, a déjà fait l'objet de controverses, allant de la diffusion de fausses informations sur les élections de 2024 à la création de fausses images violentes et explicites d'hommes politiques célèbres. Des entreprises telles que Google et Microsoft ont également été critiquées pour des outils d'IA parfois bizarres et complètement décalés.Avant la dernière mise à jour des conditions d'utilisation, les utilisateurs de X pouvaient refuser le partage des données en allant dans « Paramètres », puis « Confidentialité et sécurité ». Sous l'en-tête « partage de données et personnalisation », figure un onglet pour « Grok », où les utilisateurs peuvent décocher la case qui permet à la plateforme d'utiliser leurs données pour l'entraînement à l'IA.Mais il n'est pas clair si les nouvelles conditions d'utilisation de X suppriment cette option. X peut désormais concéder des licences pour tout le contenu de la plateforme, y compris pour l'utiliser dans ses modèles d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle.Bien qu'une licence aussi large avec peu de limitations ne soit pas rare pour une plateforme de médias sociaux, Alex Fink, PDG et fondateur d'Otherweb, une plateforme de lecture de nouvelles basée sur l'IA qui cible la désinformation, a déclaré que ce qui rend X unique, c'est que ses nouvelles conditions « éliminent toute ambiguïté », contrairement à d'autres plateformes qui ne précisent pas leurs intentions.Auparavant, X déclarait que les messages provenant de comptes privés ne seraient pas utilisés pour former Grok. Mais les nouvelles conditions d'utilisation ne font pas de distinction entre les différents types de comptes.Seul l'avenir nous dira s'il est encore possible de se désengager, malgré les nouvelles conditions. Selon Fink, il est assez courant que les conditions juridiques d'une entreprise lui donnent plus de marge de manœuvre que ne le permettent les options de son propre menu.Face à ces changements, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur intention de migrer vers des plateformes concurrentes telles que Bluesky. D'autres alternatives comme Mastodon et Post gagnent également en popularité.En fait, des rapports révèlent qu'environ un demi-million de personnes ont abandonné la plateforme de médias sociaux X pour Bluesky après qu'elle a récemment annoncé son intention d'éliminer le blocage. L'application décentralisée de médias sociaux, qui a commencé comme un projet interne pour Twitter, a rapidement émergé comme l'une des alternatives les plus populaires à la plateforme X d'Elon Musk.Les récentes modifications apportées à la politique de X, notamment en ce qui concerne la fonction « blocage », ont contribué à ce changement. Annoncées pour la première fois en septembre, les modifications apportées au bouton de blocage sont désormais effectives. Selon les nouvelles règles, les utilisateurs bloqués peuvent toujours voir vos messages publics, mais ne peuvent pas s'engager avec eux en y répondant, en les aimant ou en interagissant d'une autre manière.Bien que les utilisateurs bloqués ne puissent pas interagir directement avec vous, ils peuvent toujours dialoguer avec les personnes qui vous suivent ou les commentateurs, et même faire des captures d'écran de vos publications pour les partager avec d'autres. La modification de la politique de blocage a incité une nouvelle vague d'utilisateurs à quitter X, dont beaucoup migrent vers Bluesky.En une seule journée, Bluesky a enregistré un afflux d'un demi-million de nouveaux utilisateurs à la suite de ces changements, qui s'ajoutent aux deux millions d'utilisateurs qui ont rejoint l'entreprise après qu'Elon Musk a temporairement fait interdire X au Brésil, une décision qui a depuis été annulée.Mais cette situation interroge : Pourquoi Bluesky, et non Meta de Facebook, est devenu l'alternative à X qui séduit au Brésil ? La combinaison de l'approche décentralisée de Bluesky et de son interface utilisateur similaire à celle de X semble attirer les Brésiliens vers la plateforme plutôt que vers Threads.L'annonce de X marque un tournant majeur dans la manière dont les entreprises technologiques utilisent les données des utilisateurs. Si certains voient dans cette évolution une opportunité d'amélioration technologique, d'autres y perçoivent une menace pour la vie privée et l'intégrité créative. Le manque de consentement explicite et la complexité des termes peuvent être perçus comme une tentative de l'entreprise de contourner les préoccupations des utilisateurs.D'un côté, les partisans de ces nouvelles conditions argumentent que l'entraînement des IA sur des données réelles permet de créer des modèles plus précis et pertinents. D'un autre côté, les critiques soulignent que cela se fait au détriment des droits individuels et de la transparence.En fin de compte, cette controverse met en lumière la nécessité d'un cadre juridique et éthique plus robuste pour réguler l'utilisation des données personnelles à des fins d'entraînement d'IA. Les utilisateurs devraient être pleinement informés et donner un consentement éclairé avant que leurs données ne soient utilisées pour de tels objectifs.Source : conditions d'utilisation de X Que pensez-vous de l'utilisation des données personnelles pour entraîner des IA sans consentement explicite ?Croyez-vous que les avantages des IA entraînées sur des données réelles l'emportent sur les risques pour la vie privée ?Comment percevez-vous l'équilibre entre innovation technologique et respect de la vie privée des utilisateurs ?Avez-vous déjà envisagé de quitter une plateforme à cause de changements dans les conditions d'utilisation ?Pensez-vous que les utilisateurs devraient être mieux informés des modifications des conditions d'utilisation des services qu'ils utilisent ?Quelles alternatives proposez-vous pour protéger les droits des créateurs de contenu tout en permettant l'avancée technologique ?Dans quelle mesure faites-vous confiance aux grandes entreprises technologiques pour gérer vos données personnelles de manière éthique et transparente ?