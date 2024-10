Envoyé par Bill Gates Envoyé par



Je soutiens les candidats qui s'engagent clairement à améliorer les soins de santé, à réduire la pauvreté et à lutter contre le changement climatique aux États-Unis et dans le monde entier.



J'ai l'habitude de travailler avec des dirigeants de tous les horizons politiques, mais cette élection est différente, car elle revêt une importance sans précédent pour les Américains et les personnes les plus vulnérables du monde entier.