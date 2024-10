John Mark Dougan, un ancien adjoint du shérif du comté de Palm Beach

Un ancien shérif adjoint du comté de Palm Beach qui s'est réfugié à Moscou et est devenu l'un des propagandistes les plus prolifiques du Kremlin travaille directement avec les services de renseignement militaire russes pour produire des « deepfakes » et faire circuler des informations erronées qui visent la campagne de la vice-présidente Kamala Harris, selon des documents russes obtenus par un service de renseignement européen et examinés par le Washington Post.Ces documents montrent que John Mark Dougan, qui a également servi dans les Marines américains et qui prétend depuis longtemps travailler indépendamment du gouvernement russe, a reçu des fonds d'un officier du GRU, le service de renseignement militaire russe. Certains des paiements ont été effectués après que les sites de fake news qu'il a créés ont commencé à éprouver des difficultés à accéder aux systèmes d'intelligence artificielle occidentaux au printemps et qu'il a eu besoin d'un générateur d'IA - un outil qui peut être utilisé pour créer du texte, des photos et des vidéos.Les documents, qui portent principalement sur la période comprise entre mars 2021 et août de cette année, montrent que Dougan travaillait avec Yury Khoroshevsky, un officier de l'unité 29155 du GRU. Deux responsables européens de la sécurité ont déclaré au Post que l'unité de Khoroshevsky s'occupait du sabotage, des opérations d'ingérence politique et de la cyberguerre visant l'Occident.Les documents montrent que Dougan est également subventionné par le Centre d'expertise géopolitique, un institut moscovite fondé par Alexandre Douguine, un idéologue impérialiste d'extrême droite parfois appelé « le cerveau de Poutine » en raison de son influence sur la pensée revancharde du président russe ; les idées de Douguine sont devenues l'un des moteurs de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un document datant de 2022 montre que le mouvement Eurasia de Douguine, qui promeut ses théories d'un empire russe, « coopère activement avec le ministère russe de la défense ».Le directeur du centre, Valery Korovin, travaille également en étroite collaboration avec Khoroshevsky, selon des documents examinés par le Post. Khoroshevsky a commencé à verser des paiements sur le compte bancaire de Dougan en avril 2022 et s'est fréquemment entretenu avec lui et Dougan, selon les documents.« Nous ne nous laisserons pas abattre », a déclaré Khoroshenky lors d'une discussion avec Korovin, selon les documents, après qu'un nouveau serveur a été lancé cet été, permettant à Dougan d'ajouter à la myriade de sites qu'il avait déjà créés et de redémarrer l'un des domaines qui avaient été bloqués.Selon les documents et les chercheurs en désinformation, Dougan est responsable du contenu de dizaines de faux sites d'information portant des noms tels que DC Weekly, Chicago Chronicle et Atlanta Observer. Dans les mois qui ont suivi son redémarrage avec le nouveau serveur et le générateur d'IA facilités par le GRU, les sites et les vidéos de fausses nouvelles diffusés par Dougan et ses associés ont produit certaines des désinformations russes les plus virales ciblant Harris, selon Microsoft et NewsGuard, y compris un deepfake audio en août qui prétendait montrer Barack Obama laissant entendre que les démocrates avaient ordonné la tentative d'assassinat de juillet contre Donald Trump.Les experts en désinformation et le gouvernement ont tiré la sonnette d'alarme au sujet d'agents russes qui tenteraient d'influencer l'élection présidentielle de 2024. L'administration Biden a affirmé que les campagnes d'influence russes ont exploité des sites web et des comptes de médias sociaux pour influencer l'élection, et qu'elles ont créé de fausses personnalités sur les médias sociaux pour diffuser de la désinformation. En juillet, le ministère de la justice a saisi deux noms de domaine et plus de 900 comptes de médias qui, selon lui, faisaient partie d'une ferme de robots russes « améliorés par l'IA ».Dougan pourrait également être responsable de la diffusion d'une vidéo contenant de fausses allégations d'inconduite sexuelle à l'encontre de Tim Walz, gouverneur du Minnesota et briguant le poste de vice-président, ont indiqué des experts en désinformation au Post. La personne qui apparaît dans la vidéo prétend être Matthew Metro, un ancien élève de Walz, mais le vrai Matthew Metro a démenti la vidéo et les allégations. Néanmoins, cette vidéo a été visionnée près de 5 millions de fois sur X en moins de 24 heures, selon Microsoft.NewsGuard a déclaré au Post que Dougan était la source initiale des affirmations. Onze jours avant la publication de la vidéo, Dougan est apparu dans un podcast avec un homme anonyme qui prétendait être un ancien étudiant d'échange du Kazakhstan qui avait été abusé par Walz.Depuis septembre 2023, les messages, articles et vidéos générés par Dougan et certains des Russes qui travaillent avec lui ont été vus 64 millions de fois, a déclaré McKenzie Sadeghi, qui a suivi de près les sites de Dougan et qui est chercheur chez NewsGuard, une société qui surveille la désinformation en ligne.« Comparé à d'autres campagnes de désinformation russes, Dougan a une compréhension claire de ce qui pourrait trouver un écho auprès du public occidental et de l'atmosphère politique, ce qui, je pense, l'a rendu plus efficace », a déclaré Sadeghi.Dougan a déclaré au Post qu'il n'était pas à l'origine de DC Weekly et d'autres sites et qu'il ne connaissait ni Korovin ni Khoroshenky. Il a déclaré qu'il travaillait comme consultant en informatique pour une société américaine.« Je vous dirai que si ces sites étaient les miens, je ne ferais que combattre le feu par le feu, car l'Occident ment à propos de tout ce qui se passe », a déclaré Dougan. « Ils mentent sur tout ».La situation de John Mark Dougan soulève des questions importantes sur l'intégrité de l'information et la sécurité nationale. Le fait qu'un ancien officier de police américain puisse être recruté par une puissance étrangère pour diffuser de la désinformation est alarmant. Cela met en lumière les vulnérabilités des systèmes d'information et la facilité avec laquelle des individus peuvent être manipulés pour servir des intérêts étrangers.De plus, l'utilisation de deepfakes et de fausses nouvelles pour influencer l'opinion publique et les élections est une menace sérieuse pour la démocratie. Les deepfakes, en particulier, sont de plus en plus sophistiqués et difficiles à détecter, ce qui rend la tâche des vérificateurs de faits et des plateformes de médias sociaux encore plus complexe.Il est crucial que les gouvernements et les entreprises technologiques collaborent pour développer des outils et des stratégies efficaces pour détecter et contrer la désinformation. L'éducation du public sur les dangers de la désinformation et la promotion de la pensée critique sont également essentielles pour renforcer la résilience de la société face à ces menaces.En fin de compte, la situation de Dougan est un rappel brutal de l'importance de la vigilance et de la coopération internationale pour protéger l'intégrité de l'information et la démocratie.De plus en plus de sites propagent des fake news, aidé par l'IA. C'est le cas par exemple de Global Village Space, un site numérique pakistanais qui l'a déjà fait pour plusieurs histoires. L'une d'elle est devenue virale sur l'internet après avoir affirmé que le psychiatre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'était « suicidé ». L'article, paru en novembre, affirmait que le « psychiatre » avait rendu Netanyahou responsable de sa mort dans une lettre de suicide.NewsGuard a révélé par la suite que l'article avait été inondé de contenu généré par l'intelligence artificielle, principalement à partir de sources en ligne grand public. Après avoir effectué des recherches, l'organisation a trouvé des similitudes significatives entre le faux article et un article fictif publié en 2010 sur un site web satirique.« La croissance exponentielle des sources d'information générées par l'IA est alarmante car ces sites peuvent être perçus par l'utilisateur moyen comme des sources d'information légitimes et dignes de confiance », a déclaré McKenzie Sadeghi, analyste chez NewsGuard, cité par l'AFP.Une chaîne de télévision iranienne a repris l'article à bras-le-corps et a incité les téléspectateurs à lire l'article complet sur Global Village Space. L'article a également été traduit en plusieurs langues, dont l'arabe, le farsi et le français, puis amplifié par de nombreuses personnes sur les plateformes de médias sociaux.Une poignée de sites ont même publié la nécrologie du « psychiatre » fictif.Les experts pensent que les escrocs pourraient utiliser l'IA pour diffuser des informations erronées au cours d'une année riche en élections à fort enjeu, comme aux États-Unis et en Inde.« La désinformation générée automatiquement sera probablement un élément majeur des élections de 2024 », a déclaré Gary Marcus, professeur à l'université de New York, cité par l'AFP. « Les escrocs utilisent l'IA (générative) à gauche, à droite et au centre », a-t-il ajouté.Selon NewsGuard, il existe au moins 739 sites d'information générés par l'IA qui fonctionnent avec peu ou pas de contrôle humain et qui portent des noms génériques tels que « Ireland Top News ».Les analystes estiment que cela peut également nuire aux intérêts des annonceurs, car ils pourraient être considérés comme soutenant indirectement un contenu qui n'est pas basé sur des faits et des réalités sur le terrain.Sources : documents examinés par le Washington Post, NewsGuard , fake news générée par IA de Global Village Space démentie par plusieurs médias mainstream comme le Japan Times ou le Washington Post Quels sont les impacts potentiels de la désinformation sur les élections démocratiques?Comment pouvons-nous mieux éduquer le public pour qu'il reconnaisse et évite les fausses nouvelles?Quels rôles les gouvernements et les entreprises technologiques devraient-ils jouer dans la lutte contre la désinformation?Pensez-vous que les sanctions contre les individus impliqués dans la création et la diffusion de deepfakes devraient être plus sévères?Comment pouvons-nous protéger la liberté d'expression tout en combattant la désinformation?