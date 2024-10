Envoyé par Google Envoyé par L'intelligence artificielle générative (GenAI) peut générer un plus large éventail de divers contenus à des échelles jusqu'alors inimaginables. Bien que la majorité de ces utilisations soient à des fins légitimes, nous craignons qu'elles ne contribuent à des problèmes de désinformation et d'attribution erronée. Le filigranage est une technique permettant d'atténuer ces impacts potentiels. Des filigranes imperceptibles par l'humain peuvent être appliqués au contenu généré par IA, et les modèles de détection peuvent évaluer un contenu arbitraire pour indiquer la probabilité qu'il ait été filigrané.



SynthID est une technologie de Google DeepMind qui ajoute des filigranes identifie le contenu généré par IA en intégrant des filigranes numériques directement dans des images, de l'audio, du texte ou des vidéos générés par IA. SynthID Text a été mis à disposition en Open Source afin de mettre à la disposition des développeurs le filigrane pour la génération de texte. Vous pouvez lire l'article de Nature pour obtenir des informations techniques plus complètes description de la méthode.



Une implémentation de SynthID Text de qualité production est disponible dans Hugging Face Transformers v4.46.0+, que vous pouvez essayer dans l'espace de texte SynthID officiel. Une implémentation de référence est également disponible sur GitHub. Elle peut être utile aux mainteneurs et contributeurs Open Source qui souhaitent appliquer cette technique à d'autres frameworks.

Le paramètre keys est une liste d'entiers aléatoires uniques utilisés pour calculer les scores de la fonction g dans le vocabulaire du modèle. La longueur de cette liste détermine le nombre de couches de filigrane appliquées.



est une liste d'entiers aléatoires uniques utilisés pour calculer les scores de la fonction dans le vocabulaire du modèle. La longueur de cette liste détermine le nombre de couches de filigrane appliquées. Le paramètre ngram_len est utilisé pour équilibrer la robustesse et la détectabilité ; plus la valeur est grande, plus le filigrane sera détectable, au prix d'une plus grande fragilité aux changements. Une longueur de 5 est une bonne valeur par défaut.

Une table d'échantillonnage est configurée par deux propriétés, sampling_table_size et sampling_table_seed . Vous souhaitez utiliser sampling_table_size d'au moins 2 16 pour garantir une fonction g non biaisée et stable lors de l'échantillonnage, mais sachez que la taille de la table d'échantillonnage a un impact sur la quantité de mémoire requise au moment de l'inférence. Vous pouvez utiliser n'importe quel nombre entier pour sampling_table_seed .

et . Vous souhaitez utiliser d'au moins 2 pour garantir une fonction non biaisée et stable lors de l'échantillonnage, mais sachez que la taille de la table d'échantillonnage a un impact sur la quantité de mémoire requise au moment de l'inférence. Vous pouvez utiliser n'importe quel nombre entier pour . Les n-grammes répétés dans le context_history_size précédant les tokens ne sont pas filigranés pour améliorer la détectabilité.

.generate()

L'option entièrement privée ne permet pas de divulguer ou d'exposer le détecteur de quelque manière que ce soit.

ne permet pas de divulguer ou d'exposer le détecteur de quelque manière que ce soit. L'option semi-privée ne divulgue pas le détecteur, mais l'expose par le biais d'une API.

ne divulgue pas le détecteur, mais l'expose par le biais d'une API. L'option publique permet à d'autres de télécharger et d'utiliser le détecteur.

L'application du filigrane est moins efficace sur les réponses factuelles, car il y a moins de possibilités d'augmenter la génération sans diminuer la précision.

Les scores de confiance du détecteur peuvent être considérablement réduits lorsqu'un texte généré par l'IA est entièrement réécrit ou traduit dans une autre langue.

Envoyé par Extrait de l'étude des chercheurs de Google Envoyé par Les grands modèles de langage (LLM) ont permis de générer des textes synthétiques de haute qualité, souvent impossibles à distinguer d'un contenu écrit par l'homme, à une échelle qui peut affecter de manière significative la nature de l'écosystème de l'information. Le filigrane peut aider à identifier le texte synthétique et à limiter les abus accidentels ou délibérés, mais il n'a pas été adopté dans les systèmes de production en raison des exigences strictes en matière de qualité, de détectabilité et d'efficacité de calcul.



Nous décrivons ici SynthID-Text, un système de filigranage de texte prêt pour la production qui préserve la qualité du texte et permet une grande précision de détection, avec un temps de latence minimal. SynthID-Text n'affecte pas l'apprentissage du LLM et ne modifie que la procédure d'échantillonnage ; la détection du filigrane est efficace sur le plan du calcul, sans utiliser le LLM sous-jacent. Pour permettre le filigrane à grande échelle, nous développons un algorithme intégrant le filigrane à l'échantillonnage spéculatif, une technique d'efficacité fréquemment utilisée dans les systèmes de production.



Les évaluations de plusieurs LLM montrent empiriquement que SynthID-Text offre une détectabilité améliorée par rapport à des méthodes comparables, et les repères standard et les évaluations humaines côte à côte n'indiquent aucun changement dans les capacités des LLM. Pour démontrer la faisabilité du filigrane dans les systèmes de production à grande échelle, nous avons mené une expérience en direct qui a évalué le retour d'information de près de 20 millions de réponses Gemini, confirmant à nouveau la préservation de la qualité du texte. Nous espérons que la disponibilité de SynthID-Text facilitera le développement du filigrane et l'utilisation responsable des systèmes LLM.



Limites



Les filigranes génératifs tels que SynthID-Text présentent plusieurs avantages par rapport à d'autres approches. Par exemple, dans la section C.7 des informations complémentaires, nous montrons que SynthID-Text fonctionne de manière cohérente dans différentes langues. En comparaison, un détecteur post hoc est peu performant dans les langues pour lesquelles son modèle d'apprentissage automatique sous-jacent n'a pas été formé.



Cependant, les filigranes génératifs tels que SynthID-Text n'offrent pas une solution complète à la détection de texte par intelligence artificielle ; ils sont plutôt complémentaires à d'autres approches. En particulier, les filigranes génératifs nécessitent une coordination entre les acteurs exécutant les services de génération de texte LLM pour appliquer le filigrane.



Pour détecter un texte généré par une intelligence artificielle et produit par d'autres acteurs qui ne mettent pas en œuvre le filigrane, d'autres approches sont nécessaires, telles que la détection post hoc. En outre, l'essor des modèles à source ouverte pose un problème, car il est difficile d'appliquer le filigrane à ces modèles déployés de manière décentralisée.



Une autre limite des filigranes génératifs est leur vulnérabilité au vol, à l'usurpation et aux attaques de nettoyage, un domaine qui fait actuellement l'objet de recherches. En particulier, les filigranes génératifs sont affaiblis par les modifications apportées au texte, telles que la paraphrase LLM- bien que cela modifie généralement le texte de manière significative. Nous fournissons des évaluations des performances de SynthID-Text en cas de modifications et de paraphrases dans la section C.6 des informations complémentaires.



Conclusion



Dans l'ensemble, notre travail apporte la preuve de la viabilité des filigranes textuels génératifs dans le monde réel. SynthID-Text a été mis en production dans les chatbots Gemini et Gemini Advanced, ce qui constitue, à notre connaissance, le premier déploiement d'un filigrane textuel génératif à l'échelle, au service de millions d'utilisateurs. En tant que tel, notre travail pose un jalon pratique pour un déploiement responsable et transparent du LLM.

En septembre 2024, Google a annoncé qu'il commencerait à étiqueter les images générées et modifiées par l'IA dans ses résultats de recherche dans le courant de l'année. Le géant de la technologie signalera ces contenus via la fonction "", qui apparaîtra dans Google Search, Google Lens et Circle to Search d'Android en s'appuyant sur les métadonnées de la C2PA. L'entreprise prévoit également d'étendre cette technologie aux services publicitaires et éventuellement aux vidéos YouTube.Depuis le mois de mai, Google a complété son modèle d'IA Gemini avec SynthID, une boîte à outils qui incorpore au contenu généré par l'IA des filigranes qui, selon Google, sont "" mais peuvent être détectés facilement et de manière fiable par un algorithme. Le 23 octobre, Google a mis le système SynthID en open-source, offrant gratuitement aux développeurs et aux entreprises la même boîte à outils de filigrane de base.L'ensemble du secteur de l'IA dispose ainsi d'un moyen simple et apparemment robuste de marquer silencieusement un contenu comme étant généré artificiellement, ce qui pourrait s'avérer utile pour détecter les "" et autres contenus d'IA préjudiciables avant qu'ils ne soient diffusés dans la nature. Mais il existe encore d'importantes limitations qui pourraient empêcher le filigrane de l'IA de devenir une norme de facto pour l'industrie de l'IA dans un avenir proche.Google utilise une version de SynthID pour filigraner les contenus audio, vidéo et les images générés par ses systèmes d'IA multimodaux, avec des techniques différentes. Mais des chercheurs de Google ont expliqué en détail comment le processus SynthID incorpore un filigrane invisible dans la sortie textuelle de son modèle Gemini.Le cœur du processus de filigrane textuel est un algorithme d'échantillonnage inséré dans la boucle habituelle de génération de jetons d'un LLM (la boucle choisit le mot suivant dans une séquence sur la base de l'ensemble complexe de liens pondérés du modèle avec les mots qui l'ont précédé). En utilisant une graine aléatoire générée à partir d'une clé fournie par Google, cet algorithme d'échantillonnage augmente la probabilité corrélationnelle que certains mots soient choisis dans le processus de génération. Une fonction de notation peut ensuite mesurer cette corrélation moyenne dans n'importe quel texte afin de déterminer la probabilité que le texte ait été généré par le LLM en filigrane (une valeur seuil peut être utilisée pour donner une réponse binaire oui/non).Voici la présentation de SynthID par Google :En pratique, SynthIDText est un processeur de logits, appliqué au pipeline de génération de votre modèle après Top-K et Top-P, qui augmente les logits du modèle en utilisant une fonctionpseudo-aléatoire pour encoder des informations de filigrane d'une manière qui vous aide à déterminer si le texte a été généré par votre modèle, sans affecter de manière significative la qualité du texte.Les filigranes sont configurés pour paramétrer la fonctionet la manière dont elle est appliquée pendant la génération. Chaque configuration de filigrane que vous utilisez doit être stockée de manière sécurisée et privée, sinon votre filigrane peut être trivialement reproduit par d'autres.Vous devez définir deux paramètres dans chaque configuration de filigrane :Vous pouvez configurer davantage le filigrane en fonction de vos besoins en termes de performances :Aucune formation supplémentaire n'est nécessaire pour générer du texte avec un filigrane SynthID-Text en utilisant vos modèles, seulement une configuration de filigrane qui est passée à la méthodedu modèle pour activer le processeur de logits SynthID-Text.La détection d'un filigrane est probabiliste. Le détecteur bayésien peut produire trois états de détection possibles - filigrané, non filigrané ou incertain - et le comportement peut être personnalisé en définissant deux valeurs de seuil pour obtenir un taux spécifique de faux positifs et de faux négatifs.Les modèles qui utilisent le même tokenizer peuvent également partager la configuration du filigrane et le détecteur, et donc partager un filigrane commun, à condition que l'ensemble d'entraînement du détecteur comprenne des exemples provenant de tous les modèles qui partagent le filigrane.Une fois que vous disposez d'un détecteur entraîné, vous pouvez choisir si et comment vous l'exposez à vos utilisateurs et au public en général.Vous devez décider quelle approche de vérification de la détection répond le mieux à vos besoins, en fonction de votre capacité à prendre en charge l'infrastructure et les processus associés.Les filigranes SynthID-Text résistent à certaines transformations - rognage de morceaux de texte, modification de quelques mots ou paraphrase légère - mais cette méthode a ses limites.SynthID Text n'est pas conçu pour empêcher directement des adversaires motivés de nuire. Cependant, il peut rendre plus difficile l'utilisation de contenus générés par l'IA à des fins malveillantes, et il peut être combiné avec d'autres approches pour obtenir une meilleure couverture des types de contenus et des plates-formes.Ces limites confirment les résultats des études antérieurs. Des chercheurs de l’université du Maryland ont examiné la fiabilité des filigranes actuels de l’IA et ont constaté qu’ il est facile pour les mauvais acteurs d’ajouter ou de supprimer des filigranes . Les filigranes sont des logos ou des motifs visibles qui peuvent apparaître sur n’importe quel objet, y compris les images générées par l’IA, pour décourager la contrefaçon.Bien que les filigranes soient invisibles à l’œil nu, ils peuvent aider à lutter contre l’utilisation abusive de contenus générés par l’intelligence artificielle et peuvent même être intégrés dans des programmes d’apprentissage automatique mis au point par des géants de la technologie tels que Google. Les chercheurs ont pu facilement échapper aux méthodes actuelles de filigrane pendant les tests et ont trouvé qu’il était encore plus facile d’ajouter de faux emblèmes.Quel est votre avis sur SynthID ?Pensez-vous que cette méthode est crédible ou pertinente ?