ByteDance a licencié un stagiaire qui a mis le bazar dans un projet de recherche en IA

Clarification du fait que « des stagiaires ont saboté la formation sur les grands modèles ».



Récemment, certains médias ont rapporté que « la formation du grand modèle Byte Jumping de ByteDance a été attaquée par des stagiaires ». Après vérification interne de l'entreprise, il y a effectivement eu une infraction disciplinaire grave commise par un stagiaire de l'équipe de technologie commerciale, et le stagiaire a été licencié. Toutefois, les rapports concernés contiennent des informations exagérées et inexactes, qui sont expliquées comme suit :



Premièrement, le stagiaire impliqué dans l'incident a malicieusement interféré avec la tâche de formation du modèle du projet de recherche de l'équipe de technologie commerciale, mais cela n'a pas affecté le projet formel et l'activité en ligne de commercialisation ni d'autres activités telles que Byte Jump Big Model.



Deuxièmement, la rumeur sur Internet selon laquelle « plus de 8 000 GPU sont concernées et la perte s'élève à des dizaines de millions de dollars américains » est largement exagérée.



Troisièmement, il a été vérifié que la personne impliquée dans l'incident a été stagiaire dans l'équipe de technologie commerciale et n'a pas d'expérience de stage au sein du laboratoire d'intelligence artificielle. Son profil sur les médias sociaux et certains rapports des médias sont incorrects.



Le stagiaire a été licencié de l'entreprise en août. L'entreprise a également signalé son comportement à la fédération du secteur et à l'école où il travaillait, laissant aux autorités de l'école le soin de gérer la situation.



Le retard de ByteDance en matière d'IA générative est vécu comme une crise en interne

L'histoire n'est pas très claire. ByteDance s'est vu obligé de communiquer sur le licenciement d'un stagiaire après que des rumeurs ont largement circulé sur les réseaux sociaux chinois au cours de la semaine dernière. L'une des rumeurs indique qu'un développeur (le stagiaire) modifiait les poids dans les grands modèles de langage (LLM) d'autres développeurs et faisait échouer leurs séances d'entraînement pour que son propre travail paraisse meilleur en comparaison.Une autre rumeur en ligne a suggéré que « plus de 8 000 unités de traitement graphique (GPU) étaient impliquées dans le sabotage et que ByteDance a perdu des dizaines de millions de dollars à cause de l'interférence du stagiaire ». Dans un message publié sur son service d'agrégation de nouvelles Toutiao, ByteDance a confirmé qu'un stagiaire de l'équipe de technologie commerciale a été licencié pour de graves violations disciplinaires, mais a infirmé les autres rumeurs.Selon ByteDance, le stagiaire a été licencié pour « avoir malicieusement interféré avec les tâches de formation des modèles pour un projet de recherche de ByteDance ». Il a ajouté que ses produits commerciaux officiels et ses grands modèles de langage n'avaient pas été affectés. Voici ci-dessous le communiqué (traduit du chinois) de ByteDance :La déclaration de ByteDance n'a pas semblé faire taire toutes les rumeurs en ligne. Un commentateur de la publication de ByteDance sur les médias sociaux a contesté la distinction entre le laboratoire d'IA et l'équipe de technologie commerciale, affirmant que « l'équipe de commercialisation dont il fait partie relevait auparavant du laboratoire d'IA. Au cours des deux dernières années, le recrutement de l'équipe commerciale s'est fait sous le nom de AI Lab ».Le développeur aurait rejoint l'équipe en tant que stagiaire en 2021, et « il pourrait s'agir du laboratoire d'IA le plus avancé ». Un autre commentateur a suggéré que ByteDance minimise les dommages liés au sabotage. Il affirme que le stagiaire a utilisé un « code malveillant » pour « saboter délibérément la formation pendant plusieurs mois » et suggère que le stagiaire pourrait faire l'objet de sanctions plus sévères si ByteDance voulait réclamer des dommages-intérêts.« Les mois de recherche de l'équipe ont été vains, mais bien que cela n'ait pas directement affecté la ligne de produits, la perte de puissance de calcul s'élève à elle seule à plusieurs millions, voire dizaines de millions, sans parler du gaspillage de temps, d'énergie et de salaires de toute l'équipe de recherche », dit-il.Tout comme la majeure partie de la sphère technologique aux États-Unis, en Europe et en Chine, ByteDance a été surpris par l'avènement de l'IA générative après le lancement de ChatGPT. Un rapport de Bloomberg explique que ByteDance a entamé l'année 2024 en se confrontant à la dure réalité de son retard sur ses rivaux dans la course à l'IA. Le géant chinois a perdu des années à ignorer les développements d'OpenAI en matière d'IA avec les modèles GPT.ByteDance n'a pas été « suffisamment sensible aux changements externes ». Lors d'une réunion avec le personnel, Liang Rubo, cofondateur et PDG de ByteDance, a demandé aux employés « d'adopter un sentiment de crise ». Liang Rubo ne s'attend toutefois pas à ce que ByteDance rattrape facilement son retard sur ses rivaux chinois et américains. Selon les analystes, ByteDance est largement en retard par rapport à Baidu, un concurrent local, en matière d'IA.Baidu dit avoir un chatbot aussi performant que ChatGPT et qui attire plus de 100 millions d'utilisateurs depuis le mois d'août 2024. Pendant ce temps, le chatbot Doubao de ByteDance a été largement considéré comme un flop l'année dernière. ByteDance aurait obtenu un prêt de 10,8 milliards de dollars pour l'aider à agrandir ses installations et concurrencer ses rivaux. Une partie de cette somme lui permettra de développer son activité de commerce électronique.Une autre partie soutiendra également « l'autre grande incursion de l'entreprise dans l'IA générative et le développement de grands modèles de langage pour les applications de type ChatGPT, une entreprise à forte intensité de capital qui exige des milliards de dollars d'investissements initiaux ». Toutefois, selon les analystes, le recrutement d'experts en IA pour concrétiser ce projet d'expansion (rapidement) pourrait s'avérer un véritable casse-tête pour ByteDance.L'entreprise a été confrontée à un exode des meilleurs experts en IA, les startups attirant les talents pour séduire les investisseurs qui cherchent à soutenir le prochain OpenAI. ByteDance est également en concurrence avec ses principaux rivaux, Tencent et Alibaba, qui ont également investi massivement dans l'IA. Et apparemment, tout revers en matière d'IA pourrait également perturber la capacité de ByteDance à rivaliser dans la course à l'IA sur le plan mondial.Les entreprises comme Meta, Apple et Google cherchent à exploiter rapidement les données de leurs utilisateurs pour s'emparer d'un avantage concurrentiel dans le domaine de l'IA. Meta intègre l'IA sur ses plateformes de médias sociaux (WhatsApp, Facebook et Instagram) ; Google l'ajoute à son moteur de recherche et à sa suite de productivité basée dans le cloud ; et Apple s'apprête à lancer Apple Intelligence, une suite de fonctions d'IA pour ses appareils. TikTok , l'application la plus populaire de ByteDance, a lancé des effets vidéo basés sur l'IA générative et des assistants virtuels pour les créateurs, ainsi qu'un studio de création qui automatise certains aspects de la création de contenu. Les Big Tech s'attendent à ce que ces fonctionnalités fassent revenir les utilisateurs, ce qui pourrait susciter un intérêt accru pour une gamme plus large de produits d'IA. Toutefois, ByteDance est en train de perdre ses talents en IA.Pour que TikTok et les autres applications de ByteDance continuent sur leur lancée, il sera essentiel de retenir les talents en IA. Mais cela pourrait s'avérer encore plus difficile pour ByteDance dans un contexte d'intensification de la surveillance réglementaire concernant des problèmes présumés de confidentialité et de sécurité, principalement avec TikTok. En 2020, l'ancien directeur du laboratoire d'IA de ByteDance, Ma Wei-Ying, a brusquement quitté l'entreprise.Cela serait arrivé peu après que les États-Unis aient envisagé d'interdire TikTok pour la première fois. La plus grande menace actuelle pour la domination de ByteDance dans le domaine de l'IA est peut-être le projet des États-Unis de bloquer TikTok dans tout le pays, à moins qu'il ne soit vendu d'ici le 19 janvier 2025. TikTok intente actuellement une action en justice pour bloquer cette loi américaine. L'issue de cette bataille sera déterminante pour l'avenir de ByteDance.Source : ByteDance