Google est en train de développer l'IA Jarvis, qui prend le contrôle du navigateur web d'une personne pour effectuer des tâches en ligne telles que la recherche, l'achat d'articles ou la réservation de vols

Un nouvel assistant pour les tâches en ligne

La compétition s'intensifie dans le domaine de l'IA

Une version limitée à des fins de test est attendue en décembre

L'annonce de ce projet fait suite à la publication par Google de nouvelles mises à jour concernant ses modèles d'IA Gemini. Le 25 septembre 2024, Google a annoncé deux nouveaux modèles Gemini, la réduction du prix de la version 1.5 Pro, l'augmentation des limites de taux, ainsi que l'ajout de nouveaux filtres de sécurité que les développeurs peuvent appliquer aux modèles. Google a également apporté des améliorations à ses modèles Gemini, dont une limite de débit 2 fois plus élevée pour Gemini 1.5 Flash et environ 3 fois plus élevée pour Gemini 1.5 Pro. Outre ces améliorations, Gemini offre désormais une latence 3 fois plus faible et une sortie 2 fois plus rapide.Du côté de la concurrence, Anthropic a proposé récemment un outil d'IA capable de prendre le contrôle du curseur de la souris d'un utilisateur, ainsi que d'effectuer des tâches de base sur son ordinateur . Cet outil appelé "Utilisation de l'ordinateur", est disponible en bêta exclusivement avec le modèle Sonnet 3.5 d'Anthropic. Selon l'entreprise d'IA, l'outil permettrait aux utilisateurs de donner des instructions en plusieurs étapes (jusqu'à des centaines) pour accomplir des tâches sur l'ordinateur de l'utilisateur en « regardant un écran, en déplaçant un curseur, en cliquant sur des boutons et en tapant du texte ».Le projet Jarvis fonctionne exclusivement dans Google Chrome et est optimisé pour les tâches en ligne. En interprétant des captures d'écran, en cliquant sur des boutons et en saisissant du texte, Jarvis vise à rationaliser les tâches numériques, de la collecte d'informations à la réalisation de transactions. Cet accent mis sur la facilité d'utilisation pourrait faire de Jarvis un atout pour ceux qui cherchent à gagner du temps sur les activités en ligne répétitives. Bien que l'exécution de chaque action prenne actuellement quelques secondes, l'objectif est d'améliorer l'efficacité au fil des mises à jour.Les travaux de Google sur Jarvis s'inscrivent dans la tendance générale du développement de l'IA, les grandes entreprises technologiques s'efforçant de mettre au point des systèmes capables de faciliter l'exécution de tâches complexes en ligne. Ce type de technologie d' » agent utilisant l'ordinateur » pourrait bientôt faire partie de l'informatique quotidienne, permettant de s'affranchir davantage des tâches routinières en les automatisant.L'annonce du projet Jarvis fait suite à des initiatives similaires de Microsoft, Apple, Anthropic et OpenAI. Microsoft, par exemple, possède son propre « Copilot Vision », qui permet aux utilisateurs d'interagir directement avec les pages web. De son côté, Apple serait en train de développer l'Apple Intelligence, qui permet d'effectuer des tâches dans plusieurs applications en comprenant ce qui est affiché à l'écran. Anthropic a présenté une version bêta de son Claude AI, bien qu'elle ait été décrite comme quelque peu « encombrante et sujette aux erreurs » dans ses premiers stades. La rumeur veut qu'OpenAI travaille également sur un outil aux capacités similaires.Ce paysage concurrentiel suggère que les grandes entreprises technologiques voient une valeur dans la création de systèmes d'IA capables d'interagir avec l'environnement numérique au nom de l'utilisateur. Bien qu'ils soient encore en cours d'évolution, ces outils visent à accroître la productivité en gérant les tâches de routine et en rendant l'internet plus accessible à la navigation.Selon The Information, Google pourrait dans un premier temps mettre Jarvis à la disposition d'un petit groupe de testeurs. Ce déploiement limité permettrait à Google d'affiner l'outil et de résoudre d'éventuels problèmes techniques avant de le diffuser à grande échelle. Bien qu'un aperçu soit prévu en décembre, le calendrier pourrait être modifié en fonction des résultats des tests internes et des délais de développement du projet.À mesure que les géants de la technologie investissent dans ces « agents utilisant l'ordinateur » pilotés par l'IA, l'avenir pourrait réserver aux utilisateurs en ligne une expérience de plus en plus automatisée. Le projet Jarvis pourrait ouvrir la voie à une assistance numérique plus accessible, afin de permettre aux utilisateurs d'accomplir leurs tâches quotidiennes en ligne avec facilité et efficacité.The InformationQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous qu'il s'agit d'un projet pertinent ou cohérent ?Avez-vous utilisé un outil similaire pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?