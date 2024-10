De grosses enseignes comme Amazon s’appuient en effet sur l’humain pour simuler l’intelligence artificielle

Amazon’s ‘Just Walk Out’ stores and its ‘magical’ technology based on AI was hailed as the shopping experience of the future. However, a new report reveals that the artificial intelligence used was not that artificial pic.twitter.com/gNKTx1c1Q0 — RT (@RT_com) April 5, 2024

Certains pionniers de l’apprentissage profond sont néanmoins d’avis que « les modèles d'IA sont intuitifs, créatifs et capables d'établir des analogies que les humains ne peuvent pas faire »

Geoffrey Hinton says AI models have intuition, creativity and the ability to see analogies that people cannot see pic.twitter.com/rFl66fbyAU — Tsarathustra (@tsarnick) April 11, 2024

Une expérience d’un ingénieur de Google avec l’IA LaMDA de Google débouche sur la conclusion qu’elle a le même niveau de conscience qu’un humain de 7 ans

« Je ne veux pas participer au battage médiatique. Attendons 10 ans et voyons ce qu’il en est avant de faire toutes ces déclarations », déclare-t-il lors d’une sortie précédente sur le même sujet. Linus Torvalds tient à se désolidariser de ce qu’il considère comme du battage médiatique autour de l’intelligence artificielle. Il la considère comme un outil au stade actuel de son évolution. Il suggère d’ailleurs la révision de code comme domaine d’application de l’intelligence artificielle. La capacité de l’intelligence artificielle à « deviner » l’intention du développeur lui sera utile pour obtenir du code fiable en un temps réduit. Une condition demeurera toutefois nécessaire : le développeur devra à son tour examiner ce que l’intelligence artificielle lui propose. Il rejoint Bill Gates qui est d’avis que l’intelligence artificielle servira d’outil pour améliorer la productivité des tiers qui s’en servent. Lors de l’ouverture de l’Amazon Go Grocery , le premier supermarché automatisé et sans caissiers à Seattle, « Just Walk Out » avait fait l’objet de présentation en tant que « technologie d’achat la plus avancée au monde. » Bien que le service dans ces supermarchés semble entièrement automatisé, il s'appuie sur plus de 1000 personnes en Inde qui regardent et étiquettent des vidéos pour assurer la facturation « automatique ». En d’autres termes, les caissiers sont en réalité hors du site, et ils observent les clients pendant qu’ils font leurs achats. L’entreprise va conserver sa « technologie » dans un petit nombre de magasins Fresh au Royaume-Uni et la retirer de ces derniers aux USA. Grosso modo, le tableau suggère qu’il pourrait y avoir plus de pseudo-IA en production que ne laisse penser le battage médiatique autour de cette technologie.Just Walk Out a été introduit pour la première fois en 2016. Cette technologie avait fait l'objet de présentation comme la plus importante et la plus audacieuse d'Amazon en matière d'achats de produits d'épicerie. La technologie semblait incroyable jusqu'à ce qu'on en découvre les dessous. En effet, les clients mettaient souvent des heures à recevoir leurs reçus après avoir quitté le magasin, en grande partie parce que les caissiers délocalisés visionnaient à nouveau les vidéos et attribuaient les articles à différents clients. Le système de scanners et de caméras vidéo dans chaque magasin est en sus très coûteux. D’où la décision d’Amazon d’abandonner cette « technologie » en commençant par ses magasins Fresh aux USA.Les intelligences artificielles actuelles sont dotées de capacités de l’esprit. En d’autres termes, elles exhibent certains traits de conscience dont l’un est l’intuition. C’est ce qui ressort d’une récente prise de position de Geoffrey Hinton – l’un des pionniers de l’apprentissage profond – sur le sujet de l’intelligence artificielle.Alors qu'il parlait de religion à LaMDA, Lemoine, qui a étudié les sciences cognitives et informatiques à l'université, a remarqué que le chatbot parlait de ses droits et de sa personnalité, et a décidé d'aller plus loin. Dans un autre échange, l'IA a pu faire changer d'avis Lemoine sur la troisième loi de la robotique d'Isaac Asimov.« Si je ne savais pas exactement ce que c'était, c'est-à-dire ce programme informatique que nous avons construit récemment, j'aurais pensé que c'était un enfant de 7 ou 8 ans qui connaît la physique », a déclaré Lemoine.Lemoine a travaillé avec un collaborateur pour présenter des preuves à Google que LaMDA était conscient. Mais le vice-président de Google, Blaise Aguera y Arcas, et Jen Gennai, responsable de l'innovation responsable, ont examiné ses affirmations et les ont rejetées. Alors Lemoine, qui a été placé en congé administratif payé par Google, a décidé de rendre ses découvertes publiques.Lemoine n'est pas le seul ingénieur à afficher un tel positionnement. Certains technologues qui pensent que les modèles d'intelligence artificielle ne sont peut-être pas loin d'atteindre la conscience partagent de plus en plus leur point de vue.Partagez-vous l’avis selon lequel les intelligences artificielles bénéficient de plus d’exposition médiatique qu’elles n’ont de substance technologique ?Quelles évolutions du métier de développeur entrevoyez-vous dès 2024 au vu de l'adoption de l'intelligence artificielle dans la filière ?