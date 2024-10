Approche globale de l'innovation en matière d'IA

Les impacts économiques et sociaux

La plus grande réussite du géant de la technologie a probablement été l'utilisation de l'IA pour écrire le code de divers produits. Le PDG Sundar Pichai a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'entreprise que plus d'un quart du nouveau code créé chez Google est généré par l'IA. Pichai a déclaré que l'utilisation de l'IA pour le codage permettait de « stimuler la productivité et l'efficacité » au sein de Google. Une fois le code généré, il est ensuite vérifié et revu par les employés, a-t-il ajouté.« Cela permet à nos ingénieurs d'en faire plus et d'aller plus vite », a déclaré Pichai. « Je suis enthousiasmé par nos progrès et les opportunités qui s'offrent à nous, et nous continuons à nous concentrer sur la création de produits de qualité. »Il s'agit d'une étape importante qui montre à quel point l'IA est importante pour l'entreprise.L'IA aide également Google à gagner de l'argent. Alphabet a déclaré un chiffre d'affaires de 88,3 milliards de dollars pour le trimestre, dont 76,5 milliards de dollars pour Google Services (qui comprend la recherche), en hausse de 13 % d'une année sur l'autre, et 11,4 milliards de dollars pour Google Cloud (qui comprend ses produits d'infrastructure d'IA pour d'autres entreprises), en hausse de 35 % d'une année sur l'autre.Les revenus d'exploitation ont également été solides. Google Services a atteint 30,9 milliards de dollars, contre 23,9 milliards de dollars l'année dernière, et Google Cloud a atteint 1,95 milliard de dollars, soit une augmentation significative par rapport aux 270 millions de dollars de l'année dernière.Une grande partie de l'augmentation des revenus est le résultat de la réduction des dépenses de l'entreprise et d'un travail plus rapide avec une structure allégée, a souligné Pichai. « Par exemple, c'est une petite équipe dévouée qui a créé Notebook LM, un produit incroyablement populaire et très prometteur », a-t-il ajouté.L'un des principaux domaines d'action de Google est celui des produits de recherche, qui comprennent désormais le moteur de recherche, Circle to Search, AI Overviews et Google Lens. Pichai a affirmé que l'entreprise avait été en mesure de réduire les coûts pour chacun de ces services. Le plus important est AI Overviews, qui aurait « réduit les coûts de plus de 90 % pour ces requêtes grâce à des avancées matérielles, techniques et technologiques ».Ces résultats montrent que, même si de nombreuses personnes estiment que Google n'est plus aussi fiable qu'auparavant, l'entreprise continue de fonctionner de manière très solide. L'IA est une priorité pour Google, avec le lancement de fonctionnalités telles que les chatbots personnalisés alimentés par Gemini (appelés « Gems »), la prise de notes automatique par IA dans Google Meet, et un tas d'outils d'IA générative pour aider les créateurs de YouTube. La gamme de smartphones Pixel 9 de Google, qui a fait l'objet d'une bonne critique, était également dotée d'outils d'IA.« Dans le domaine de la recherche, nos nouvelles fonctions d'intelligence artificielle élargissent le champ des recherches et la manière dont elles sont effectuées », a déclaré Sundar Pichai. « Dans le domaine de l'informatique dématérialisée, nos solutions d'IA contribuent à renforcer l'adoption des produits par les clients existants, à attirer de nouveaux clients et à conclure des contrats plus importants. Et pour la première fois, les revenus totaux des annonces et des abonnements de YouTube ont dépassé les 50 milliards de dollars au cours des quatre derniers trimestres. »Google est cependant confronté à un chemin potentiellement difficile, suite à la décision du mois d'août selon laquelle l'entreprise est en situation de monopole sur les marchés de la recherche et de la publicité. L'affaire, portée par le ministère américain de la justice, en est maintenant à la phase des recours et, bien qu'il reste encore du chemin à parcourir avant que la poussière ne retombe, un démantèlement de Google est à l'ordre du jour.Ci-dessous, un extrait des propos de Sundar Pichai concernant l'orientation IA d'Alphabet :« Nous continuons à investir dans des infrastructures de pointe pour soutenir nos efforts en matière d'IA, des États-Unis à la Thaïlande, en passant par l'Uruguay. Nous réalisons également des investissements audacieux dans les énergies propres, notamment le premier accord d'entreprise au monde pour l'achat d'énergie nucléaire provenant de plusieurs petits réacteurs modulaires, qui permettra de produire jusqu'à 500 mégawatts de nouvelle énergie sans carbone, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.« Nous réalisons également d'importants travaux au sein de nos centres de données pour améliorer l'efficacité, tout en apportant des améliorations significatives au matériel et aux modèles.« Par exemple, nous avons indiqué que depuis que nous avons commencé à tester les aperçus d'IA, nous avons réduit de manière significative les coûts des machines par requête. En dix-huit mois, nous avons réduit les coûts de plus de 90 % pour ces requêtes grâce à des avancées matérielles, techniques et d'ingénierie, tout en doublant la taille de notre modèle Gemini personnalisé.« Bien entendu, nous utilisons - et proposons à nos clients - une gamme d'accélérateurs d'IA, dont plusieurs classes de GPU NVIDIA et nos propres TPU personnalisées. Nous en sommes aujourd'hui à la sixième génération de TPU, appelée Trillium, et nous continuons à réaliser des gains d'efficacité et à améliorer les performances.« En ce qui concerne la recherche, l'équipe de Google DeepMind continue de jouer un rôle de premier plan (...).« Nos équipes de recherche sont également à l'origine des capacités de notre modèle Gemini, leader sur le marché, y compris la compréhension du contexte, la multimodalité et les capacités d'assistance. Quelle que soit la mesure - volume de jetons, appels à l'API, utilisation par les consommateurs, adoption par les entreprises - l'utilisation des modèles Gemini connaît une période de croissance spectaculaire. Nos équipes travaillent activement à l'amélioration des performances et à l'ajout de nouvelles fonctionnalités pour notre gamme de modèles. Restez à l'écoute !« Elles développent également des expériences où l'IA peut voir et raisonner sur le monde qui vous entoure. Le projet Astra est un aperçu de cet avenir. Nous nous efforçons de proposer des expériences de ce type dès 2025.« Nous nous efforçons ensuite de mettre ces avancées à la disposition des consommateurs et des entreprises : Aujourd'hui, nos sept produits et plateformes, qui comptent plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels, utilisent tous des modèles Gemini. Cela inclut le dernier produit à avoir franchi la barre des 2 milliards d'utilisateurs, Google Maps. Au-delà des plateformes de Google, suite à une forte demande, nous mettons Gemini encore plus largement à la disposition des développeurs. Aujourd'hui, nous avons annoncé que Gemini est désormais disponible sur GitHub Copilot , et d'autres sont à venir.« Pour soutenir nos investissements dans ces trois piliers, nous organisons l'entreprise pour qu'elle fonctionne avec rapidité et agilité.« Nous avons récemment transféré l'équipe de l'application Gemini à Google DeepMind afin d'accélérer le déploiement de nouveaux modèles et de rationaliser le travail post-formation. Cela fait suite à d'autres changements structurels qui ont unifié les équipes de recherche, l'infrastructure d'apprentissage automatique et nos équipes de développeurs, ainsi que nos efforts en matière de sécurité et notre équipe Plateformes et appareils. Tout cela nous aide à avancer plus vite. Par exemple, c'est une petite équipe dévouée qui a créé Notebook LM, un produit incroyablement populaire et très prometteur ».L'automatisation croissante des tâches de codage pourrait avoir des conséquences significatives sur le marché de l'emploi. Les développeurs pourraient voir leurs rôles évoluer ou, dans le pire des cas, diminuer en nombre. Cette perspective soulève des préoccupations quant à l'avenir de l'emploi dans le secteur technologique et à la nécessité d'adapter les compétences des travailleurs pour qu'ils restent pertinents dans un environnement de plus en plus automatisé.Les défenseurs de l'IA avancent que cette technologie peut créer de nouveaux emplois et opportunités, notamment dans la maintenance et l'amélioration des systèmes d'IA. De plus, l'IA peut aider à combler le fossé des compétences en codage en permettant à des personnes sans formation formelle en programmation de créer et de maintenir du code de haute qualité.Source : Google Quelle lecture faites-vous de cette évolution ? Pour ou contre l'IA insérée dans le processus de développement d'un produit ? Dans quelle mesure ?Quels pourraient être les impacts de la dépendance croissante à l'IA dans le développement logiciel ?Comment les entreprises devraient-elles préparer leurs employés à travailler de manière plus étroite avec l'IA ?Croyez-vous que l'utilisation accrue de l'IA dans le codage pourrait réduire la diversité et l'originalité des solutions développées ?