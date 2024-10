Le cloud redevient un enjeu crucial avec l'avènement de l'IA générative

Les derniers résultats trimestriels d'Alphabet suggèrent que le cloud revient au-devant de la scène et est de nouveau un moteur de croissance pour les fournisseurs. Google cloud est néanmoins encore loin derrière ses rivaux historiques Microsoft et AWS. Les actions d'Alphabet ont augmenté de près de 6 % dans les échanges après la publication des résultats. Les actions d'Amazon et de Microsoft étaient également en hausse d'environ 1 % après les heures d'ouverture.Le bénéfice net d'Alphabet s'est élevé à 26,3 milliards de dollars, contre 19,7 milliards de dollars pour la même période de l'année précédente, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 22,8 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires du géant technologique de Mountain View a augmenté de 15 % pour atteindre 88,3 milliards de dollars au cours des trois mois allant jusqu'à la fin du mois de septembre, dépassant l'estimation moyenne de 86,3 milliards de dollars.Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown, affirme : « Alphabet est le premier grand nom de la technologie à publier ses résultats et il n'a pas déçu. La croissance du cloud a été forte, ce qui continue à soutenir l'argument selon lequel les principaux fournisseurs de services cloud sont bien placés pour bénéficier de la révolution de l'IA ». Le cloud redevient un enjeu crucial pour Google, Microsoft et Amazon avec l'avènement de l'IA générative.Cette semaine, Microsoft a accusé Google de mener des « campagnes obscures » et de financer secrètement des groupes de pression pour affaiblir sa position auprès des régulateurs, alors qu'il tente de s'approprier des clients et de gagner des parts de marché. Les géants américains se bâtent pour accaparer le marché européen du cloud.Perçu comme lent à rattraper ses rivaux OpenAI et Microsoft dans la course à l'IA, Google a renforcé son chatbot d'IA Gemini et amélioré sa recherche alimentée par l'IA. L'entreprise continue d'investir massivement dans l'IA. Les résultats solides publiés par Alphabet ont contribué à atténuer les craintes des investisseurs quant au rendement financier des sommes colossales investies dans l'IA par Alphabet et d'autres sociétés, qui cherchent à dominer ce secteur naissant.L'unité la plus remarquable est Google Cloud, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 35 % pour atteindre 11,4 milliards de dollars et dont le bénéfice d'exploitation a été multiplié par sept pour atteindre 1,9 milliard de dollars, contre 266 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le PDG Sundar Pichai cite la demande des clients pour ses grappes de puces spécialisées et la popularité croissante de sa fonction « AI Overviews » dans la recherche.Sundar Pichai explique : « notre concentration et nos investissements à long terme dans l'IA portent leurs fruits. Nous continuons à investir dans des infrastructures de pointe pour soutenir nos efforts en matière d'IA, des États-Unis à la Thaïlande, en passant par l'Uruguay ». Mais la fonction AI Overviews de Google Search est très controversée depuis son lancement début 2024, notamment en raison de certaines réponses erronées, voire dangereuses, qu'elle fournit.Anat Ashkenazi, la nouvelle directrice financière d'Alphabet, a déclaré que les dépenses d'investissement d'Alphabet en 2025 seraient supérieures à celles de cette année. « Au troisième trimestre, les dépenses d'investissement d'Alphabet ont augmenté de 62 % pour atteindre 13 milliards de dollars. Le quatrième trimestre devrait être similaire », a-t-elle ajouté. Selon certains analystes, Google Cloud pourrait lentement compenser le ralentissement de son activité publicitaire.« Je pense qu'il s'agit d'un trimestre impressionnant, car le fait que Google Cloud ait pu plus que compenser le déclin de Search témoigne à la fois de l'importance croissante des revenus liés au cloud et du fait que l'entreprise continue à diversifier sa base de revenus », a déclaré Bob O'Donnell, président de TECHnalysis Research.Le chiffre d'affaires des principales activités de recherche et de publicité d'Alphabet a augmenté de 10 % pour atteindre 65,9 milliards de dollars. Bien que le taux de croissance ait légèrement ralenti. Le chiffre d'affaires de YouTube a augmenté de 12 % pour atteindre 8,9 milliards de dollars au cours du trimestre, et Google a noté que ses ventes de publicités et d'abonnements ont dépassé 50 milliards de dollars au cours des quatre derniers trimestres pour la première fois.« Les résultats montrent une forte croissance dans tous les segments, avec une force notable dans les abonnements et le Cloud », analyse Brent Thill, analyste chez Jefferies. Google a déployé des publicités dans AI Overviews. Selon les analystes, les utilisateurs estiment que les nouveaux outils d'IA de l'entreprise sont plus efficaces qu'auparavant, ce qui représente une amélioration significative par rapport au début de l'année, lorsque la fonction a été sévèrement critiquée.Mais malgré la croissance du chiffre d'affaires des principales activités de recherche et de publicité d'Alphabet, les analyses sont sceptiques quant à l'avenir de ces segments. La domination de longue date de Google sur le marché de la publicité numérique est menacée par Amazon et TikTok. Ces deux nouveaux concurrents sont également bien financés et proposent des plateformes populaires aux annonceurs qui cherchent à exploiter un bassin d'acheteurs déjà constitué.L'activité de recherche de Google fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de régulation qui cherchent à démanteler l'entreprise. Google a perdu en août 2024 un procès qui a statué que Google Search détient un monopole illégal sur le marché des moteurs de recherche. Le procès a dénoncé les accords que Google a passés avec de nombreuses entreprises, dont Apple, pour que son moteur de recherche soit la solution par défaut sur les smartphones.Google a été condamné pour avoir construit un monopole illégal dans le domaine de la recherche en ligne. La décision du juge Amit Mehta indique que Google a violé l'article 2 du Sherman Act et représente un premier revers majeur pour Google. Le ministère américain de la Justice (DOJ) cherche à démanteler les activités publicitaires de Google. Alphabet a dépassé les attentes en matière de bénéfices, avec un résultat de 2,12 dollars par action, contre une estimation moyenne du marché de 1,85 dollar. Pourtant, les analystes craignent les retombées des examens et des nombreux procès antitrust dont Google fait actuellement l'objet. Selon certains observateurs, l'un des premiers impacts pourrait être un recul sur le marché ; Google pourrait commencer à perdre des parts sur le marché de la publicité numérique.Comme souligné plus haut, les ventes de publicité d'Alphabet, qui représentent la majeure partie du chiffre d'affaires total de l'entreprise, ont augmenté de 10 % pour atteindre 65,85 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Mais ce rythme de croissance a ralenti par rapport au deuxième trimestre. Selon Angelo Zino, analyste principal des actions chez CFRA Research, Google sera en perte de vitesse sur le marché de la publicité au cours des prochaines années.« Je m'attends tout à fait à ce que Google commence à perdre des parts sur le marché de la publicité numérique au cours des deux ou trois prochaines années. Il est clair qu'à mesure que nous nous dirigeons vers un marché davantage axé sur l'IA, les pressions concurrentielles vont s'intensifier », a déclaré Angelo Zino.Selon les données fournies par la plateforme eMarketer, la part de Google dans les recettes publicitaires des recherches aux États-Unis devrait passer sous la barre des 50 % l'année prochaine, pour la première fois depuis au moins 18 ans. Dans le même temps, la part d'Amazon devrait passer de 22 % cette année à 24 %.Google a également perdu un procès antitrust intenté contre son magasin d'applications Play Store par le développeur de Fortnite, Epic Games, et doit faire face à un procès dans une deuxième affaire du ministère américain de la Justice concernant son activité de technologie publicitaire. Google doit faire à de grands défis à court terme.Les dépenses d'investissement d' Alphabet ont de nouveau augmenté pour atteindre 13,1 milliards de dollars au cours du trimestre, soit un peu plus qu'au cours des trois mois précédents et 62 % de plus que les 8,1 milliards de dollars dépensés au cours de la même période l'année dernière. Anat Ashkenazi note que la majorité de ces investissements étaient destinés à l'infrastructure, qui comprend les serveurs, les puces, les centres de données et l'équipement de réseau.Google dépensera à peu près le même montant au quatrième trimestre 2024, ce qui implique des dépenses totales de plus de 50 milliards de dollars cette année, ce chiffre devant augmenter à nouveau légèrement en 2025. De son côté, Microsoft rapporte avoir enregistré des profits record, mais les investissements de l'entreprise en matière d'IA restent considérables. La technologie demande de gros efforts en matière d'infrastructure et est très gourmande en énergie.Certains investisseurs se sont montrés mal à l'aise face aux dépenses agressives de Microsoft en matière d'IA, tandis que d'autres les ont réclamées. Microsoft dit avoir dépensé 20 milliards de dollars en dépenses d'investissement au cours du troisième trimestre 2024, soit près du double de ce qu'il avait dépensé au cours du même trimestre de l'année dernière. Selon les analystes, les investissements en matières continueront à grimper au cours des prochaines années.Bien qu'Alphabet ait enregistré de solides bénéfices cette année, il est confronté à des menaces sur plusieurs fronts. Une nouvelle génération de chatbots alimentés par l'IA, tels que ChatGPT et Claude, remet en question son activité principale de recherche. En réponse, Google Search a déployé sa fonction controversée AI Overviews basée sur le modèle d'IA Gemini afin de fournir « des réponses directes et concises aux requêtes », plutôt qu'une simple liste de liens.Source : Alphabet (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la forte croissance des bénéfices de Google Cloud ?Google affirme que ses investissements en matière d'IA portent leurs fruits. Qu'en pensez-vous ?Pensez-vous que Google va reculer sur le marché de la publicité numérique comme le prédisent certains analystes ?