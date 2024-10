Une brèche dans laquelle compte s'engouffrer OpenAI

Envoyé par OpenAI Envoyé par ChatGPT permet désormais d'effectuer des recherches sur le web d'une manière bien plus efficace qu'auparavant. Vous pouvez obtenir des réponses rapides et opportunes avec des liens vers des sources web pertinentes, pour lesquelles vous auriez dû auparavant aller sur un moteur de recherche. Les avantages d'une interface en langage naturel sont ainsi combinés à la valeur des résultats sportifs, des nouvelles, des cotations boursières, et bien d'autres choses encore.



ChatGPT choisira de faire une recherche sur le web en fonction de ce que vous demandez, ou vous pouvez choisir manuellement de faire une recherche en cliquant sur l'icône de recherche sur le web.

Des partenariats stratégiques

Envoyé par OpenAI Envoyé par Nous avons largement collaboré avec l'industrie de l'information et écouté attentivement les commentaires de nos partenaires éditeurs mondiaux, notamment Associated Press, Axel Springer, Condé Nast, Dotdash Meredith, Financial Times, GEDI, Hearst, Le Monde, News Corp, Prisa (El País), Reuters, The Atlantic, Time et Vox Media. Tout site web ou éditeur peut choisir d'apparaître dans la recherche ChatGPT. Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante : publishers-feedback@openai.com

Les limites de cette offre

Au début des années 2000, Google a su rapidement séduire les gens en raison de la facilité avec laquelle il pouvait indexer n'importe quel site Web n'importe où dans le monde. Cet outil de recherche en ligne permettait d'accéder à tout ce qu'une personne pouvait attendre d'Internet.Cependant, certains pensent que Google n'est plus vraiment ce qu'il était, sa régie publicitaire influençant grandement les résultats de recherche au grand dam des internautes. Les résultats de Google seraient de plus en plus "affinés" afin de répondre aux 80 % de requêtes les plus populaires, tout en devenant bien pires pour les requêtes techniques ou complexes. « Une fois que vous avez dépassé la première ou la deuxième page, les résultats sont encore pires, avec des pages sans aucun rapport avec la requête (par exemple, elles ne contiennent même pas les phrases recherchées) », a déclaré l'un des critiques du moteur de recherche.Mais ça c'était début 2022 Cette année, les avancées de l'IA dans la création de contenus ont propulsé le spam sur les moteurs de recherche à des niveaux alarmants , défiant même les efforts de Google pour maintenir la qualité des résultats. Selon Jon Gillham, fondateur d'Originality.ai, la majorité des spams sur Google sont désormais générés par l'IA. Malgré les tentatives de Google pour éliminer ces contenus, environ 10 % des résultats de recherche sont désormais inondés de spam d'IA. Cette prolifération risque également de dégrader la qualité des données, car les IA réutilisent et régurgitent du contenu synthétique de faible qualité.Autrefois essentiel à l'utilisation du web, Google n'est plus que l'ombre de lui-même, plein de déchets alimentés par le référencement et de spams générés par l'IA.Jeudi, OpenAI a annoncé une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT qui pourrait potentiellement remplacer Google Search pour certaines personnes : une capacité de recherche sur le web améliorée pour son assistant IA qui fournit des réponses avec l'attribution de la source pendant les conversations. Cette fonctionnalité, officiellement appelée « ChatGPT Search », rend la recherche sur le web automatique en fonction des questions de l'utilisateur, avec une option permettant de déclencher manuellement des recherches grâce à une nouvelle icône de recherche sur le web.OpenAI espère que cette nouvelle fonctionnalité rationalisera la recherche sur le web en éliminant le besoin de recherches multiples et d'exploration de liens que les moteurs de recherche traditionnels requièrent parfois. Les utilisateurs peuvent poser des questions complémentaires, ChatGPT prenant en compte le contexte de l'ensemble de la conversation pour fournir des réponses.Chaque résultat de recherche dans ChatGPT est accompagné d'un lien de citation, et les utilisateurs peuvent cliquer sur un bouton « Sources » sous les réponses pour afficher les documents référencés dans une barre latérale qui s'affiche à côté de l'historique du chat.Le nouveau système de recherche fonctionne sur une version affinée de GPT-4o, qu'OpenAI dit avoir post-entraîné en utilisant des données synthétiques issues de son modèle o1-preview. ChatGPT pouvait auparavant effectuer des recherches sur le web, mais il fournissait souvent des résultats anciens et non pertinents. Cette nouvelle avancée dans le domaine de la recherche fait suite au prototype SearchGPT d'OpenAI , lancé en tant que test limité en juillet, qui explorait une nouvelle façon pour ChatGPT d'apporter un contenu plus frais.ChatGPT with Search permet également à OpenAI de tirer parti de ses nouveaux partenariats avec des éditeurs et de recadrer ces relations avec les médias au-delà de la simple récupération de données web pour entraîner ses modèles d'IA, ce qui a causé des problèmes juridiques par le passé.L'entreprise explique :Il faut préciser qu'OpenAI n'est pas la seule entreprise à explorer la recherche sur le web alimentée par l'IA. Microsoft Copilot offre des fonctionnalités similaires, et Perplexity a fait des vagues dans la communauté de l'IA pour avoir contesté la domination de Google en matière de recherche, bien qu'elle se soit également heurtée à la résistance des éditeurs qui affirment que Perplexity a intégré leur contenu sans autorisation. Les partenariats d'OpenAI constituent donc un avantage potentiel pour l'entreprise.Dans le cadre de ces collaborations, OpenAI incorpore des informations formatées sur mesure dans sa nouvelle fonction de recherche, dans des catégories telles que la météo, les actions, les sports et les actualités, ainsi que de nouvelles conceptions visuelles pour le contenu.Un testeur explique :« Lors d'un test pratique de ChatGPT with Search, la nouvelle fonctionnalité a semblé extraire régulièrement des liens pertinents du web tout en répondant à mes questions, mais elle n'était pas parfaite, renvoyant quelques sources erronées ici et là. Elle a également parfois fourni des images non pertinentes qui s'affichaient à côté de certains résultats de recherche.« En ce qui concerne les images, ChatGPT peut désormais afficher pour la première fois du contenu graphique provenant du web (un peu comme Google Image Search, mais de manière plus limitée). Il peut également afficher des lieux sur une carte, par exemple si vous demandez "Quel est le meilleur endroit pour acheter une glace à San Francisco ?" ».Toutes ces nouvelles possibilités pour ChatGPT de préférer potentiellement un site web, une source d'information, une entreprise, une marque ou un magasin soulèvent une grande question : OpenAI proposera-t-elle à l'avenir un placement de contenu préférentiel pour les partenaires médias ou les annonceurs ? Lorsqu'il lui a été demandé si la nouvelle fonction de recherche privilégiait déjà les résultats des partenaires médias, OpenAI n'a pas donné de réponse ferme, mais il semble que la réponse soit oui puisque ces entreprises ont donné à OpenAI l'autorisation explicite (et la licence) d'extraire des données de leurs sites web.À l'avenir, OpenAI prévoit d'ajouter à la nouvelle fonction de recherche des réponses personnalisées pour les requêtes liées aux achats et aux voyages. L'entreprise prévoit également d'utiliser la série o1 d'OpenAI pour des capacités de recherche plus approfondies et d'étendre l'expérience de recherche au mode vocal avancé et aux fonctions Canvas.Si l'intégration de la recherche dans ChatGPT promet une expérience utilisateur plus fluide et intuitive, elle n'est pas sans défis ni critiques. Premièrement, la question de la fiabilité des sources utilisées par ChatGPT Search est cruciale. Bien que l'IA puisse fournir des informations rapidement, la véracité de ces informations dépend des sources qu'elle utilise. Cela soulève des inquiétudes quant à la propagation potentielle de désinformations ou de biais.Deuxièmement, l'impact sur le marché de la publicité en ligne pourrait être significatif. Google a bâti une grande partie de son empire sur les revenus publicitaires générés par son moteur de recherche. Si ChatGPT Search devient une alternative populaire, cela pourrait redistribuer les budgets publicitaires et affecter les revenus des entreprises dépendant de la publicité en ligne.Enfin, la question de la confidentialité et de la sécurité des données reste prégnante. Avec l'augmentation de l'utilisation de l'IA pour la recherche, les utilisateurs peuvent s'inquiéter de la manière dont leurs données sont collectées, stockées et utilisées. OpenAI devra mettre en place des mesures robustes pour garantir la protection des données des utilisateurs.Source : OpenAI Pensez-vous que ChatGPT Search pourrait réellement remplacer Google dans les habitudes de recherche des utilisateurs ?Quels avantages voyez-vous à utiliser une IA conversationnelle pour rechercher des informations par rapport à un moteur de recherche traditionnel ?Avez-vous des préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité de vos données lors de l'utilisation de ChatGPT Search ?Comment envisagez-vous l'impact de ChatGPT Search sur le marché de la publicité en ligne ?Selon vous, quelles mesures OpenAI devrait-elle prendre pour garantir la fiabilité des informations fournies par ChatGPT Search ?Croyez-vous que les partenariats avec des fournisseurs de nouvelles et de données peuvent influencer la qualité et la diversité des informations disponibles via ChatGPT Search ?Comment percevez-vous l'évolution des moteurs de recherche avec l'intégration de l'intelligence artificielle ?