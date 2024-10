L'IA générative débarque sur Google Maps, Google Earth et Waze afin d'améliorer ses activités de cartographie en s'appuyant sur Gemini, le rival de ChatGPT

Les nouveautés dans Google Maps

Le rôle de l'IA générative

Waze

Google Earth

Les enjeux de l'IA générative dans la navigation

Vie privée et sécurité des données : L'IA générative, pour offrir des recommandations personnalisées, nécessite l'accès à des quantités importantes de données personnelles. Les utilisateurs peuvent légitimement se poser des questions sur la manière dont ces données sont collectées, stockées et utilisées. La protection de la vie privée demeure une préoccupation majeure, et il est impératif que les entreprises mettent en place des mesures de sécurité rigoureuses pour garantir la confidentialité des informations des utilisateurs. Dépendance technologique : L'intégration de l'IA générative dans des applications de navigation pourrait accentuer notre dépendance à la technologie. Alors que ces outils facilitent grandement nos déplacements, il est essentiel de ne pas oublier l'importance de conserver des compétences de navigation de base et de rester capable de s'orienter sans aide technologique. Précision des données : Bien que l'IA générative puisse offrir des prédictions et des recommandations précises, elle reste tributaire de la qualité des données qu'elle utilise. Des informations erronées ou obsolètes peuvent entraîner des erreurs de navigation potentiellement dangereuses. Il est donc crucial que les données soient constamment mises à jour et vérifiées pour garantir leur fiabilité. Impact environnemental : L'exploitation de l'IA générative nécessite une puissance de calcul considérable, ce qui peut avoir un impact environnemental significatif. L'augmentation de l'utilisation de centres de données pour traiter ces informations contribue à la consommation d'énergie et, par conséquent, aux émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises technologiques doivent donc également investir dans des solutions durables pour réduire leur empreinte carbone.

Plus de 2 milliards de personnes utilisent Google Maps chaque mois, selon l'entreprise , et en fait, l'IA n'est pas une nouveauté pour Google Maps. « Un grand nombre des fonctionnalités que nous avons introduites au fil des ans sont le fruit de l'IA », a déclaré Chris Phillips, vice-président et directeur général de Geo chez Google. « Pensez à des fonctions comme Lens et les cartes. Lorsque vous êtes au coin d'une rue, vous pouvez soulever votre téléphone et regarder, et grâce à la vue de l'appareil photo, vous pouvez voir que nous avons placé des lieux au-dessus de votre vue. Vous pouvez ainsi voir un commerce. Est-il ouvert ? Quelles sont les notes attribuées à ce commerce ? Est-il occupé ? Vous pouvez même voir les entreprises qui sont hors de votre champ de vision », a-t-il expliqué.L'une des nouvelles fonctionnalités les plus prometteuses de Google Maps ajoute simplement plus de détails à la navigation virage par virage, notamment les passages piétons, les panneaux de signalisation et, surtout, des instructions plus claires sur les voies à emprunter. Alors que Google Maps propose des indications sur les voies de circulation dans son bandeau de navigation supérieur depuis plus de dix ans, la carte elle-même commencera désormais à indiquer la voie à emprunter au fur et à mesure que vous prenez le virage. Google précise que ces fonctions de « navigation améliorée » seront disponibles dans 30 villes dès le mois prochain et qu'elles seront étendues au fil du temps.Google étend également sa fonctionnalité « Immersive View », qui permet d'assembler des images aériennes et Street View dans une perspective 3D incluant des simulations de la météo et du trafic. Cette fonctionnalité sera bientôt disponible dans 150 villes, après avoir fait ses débuts dans une poignée d'entre elles l'année dernière, et les campus universitaires seront ajoutés à la liste des lieux pris en charge. Vous pouvez également utiliser la fonction « Vue immersive des itinéraires » pour obtenir un aperçu en 3D de ce à quoi ressemblera votre trajet, qui comprendra désormais des icônes mettant en évidence les possibilités de stationnement et les virages difficiles.Une fois que vous êtes arrivé, Google Maps s'efforce de fournir quelques détails supplémentaires. Après vous être garé dans la rue ou dans un parking extérieur, par exemple, vous verrez des boutons de lancement rapide qui vous permettront de vous souvenir de votre place de parking, d'obtenir un itinéraire à pied pour le reste du trajet ou d'afficher une « vue en direct » en réalité augmentée de votre position actuelle. Pour les bâtiments, la carte indique également l'emplacement des portes d'entrée.Avant même que vous ne commenciez à conduire, Google peut également vous suggérer des endroits intéressants à visiter en cours de route, notamment des restaurants populaires et des points d'intérêt. Ceux-ci apparaîtront sous un nouveau bouton « Ajouter des arrêts », à côté de l'option de démarrage de la navigation. Les utilisateurs pourront désormais signaler les perturbations météorologiques le long de l'itinéraire.L'objectif de toutes ces mises à jour, selon M. Phillips, est de donner plus d'assurance aux voyageurs à toutes les étapes de leur voyage.« La possibilité d'avancer de deux jours et de voir le temps qu'il fera, et la superposition de la température avec l'endroit où vous allez vous garer et marcher, c'est un niveau d'information qui représente vraiment la prochaine phase de l'innovation et de la cartographie », explique-t-il.Google considère que Gemini a un rôle à jouer dans le processus de planification d'un voyage, principalement en tant que moyen de passer au crible les informations contenues dans les commentaires des utilisateurs.Lors de la recherche de restaurants, par exemple, Gemini permettra d'effectuer des requêtes plus détaillées en langage naturel. Alors que les recherches de base telles que « cafés près de chez moi » ne feront pas appel à Gemini, l'assistant interviendra pour des requêtes plus complexes telles que « restaurants avec une ambiance branchée et des places à l'extérieur ». Gemini générera également des résumés des commentaires des utilisateurs et aidera à répondre aux questions complémentaires, telles que « est-ce bruyant » et « y a-t-il un parking gratuit à proximité ».« Il ne s'agit pas seulement d'indexer des lieux dotés de certains attributs, mais aussi de fouiller dans ce qui pourrait être des milliers d'avis où les gens ont parlé de la qualité des places en plein air », explique Phillips.De son côté, l'application Waze de Google (désormais entièrement intégré à la division Geo de Google) utilise Gemini pour aider les utilisateurs à signaler vocalement les incidents routiers. En appuyant sur le bouton « Danger », vous ferez bientôt apparaître une invite vocale qui vous permettra de dire des choses telles que « nous sommes dans un trafic dense » ou « il y a une voiture garée en double file devant moi ». L'application demandera alors des informations complémentaires, si nécessaire, avant de générer le rapport approprié. (Cette fonctionnalité est lancée en version bêta pour les « testeurs de confiance » cette semaine).Waze a également annoncé qu'il faciliterait l'ajout de zones scolaires sur la carte pour les éditeurs de cartes et qu'il alerterait les utilisateurs lorsqu'ils en traversent une. Cette fonctionnalité sera disponible sur iOS et Android dans le courant de l'année, a précisé Waze.Mais l'utilisation la plus intrigante de Gemini n'implique pas du tout les applications Google Maps ou Waze. Google propose plutôt Gemini comme outil pour les développeurs tiers et pour les organisations qui souhaitent analyser des données dans Google Earth. Phillips donne l'exemple d'une application de location d'appartements qui permet aux utilisateurs de s'informer sur les parcs à chiens situés à proximité, ou d'un urbaniste qui détermine quelles sont les zones très peuplées où la densité de chargeurs de véhicules électriques est la plus faible et où il y a le moins de terrains disponibles pour les installer.« Ce qui prend littéralement aux urbanistes et aux développeurs urbains des mois de relevés très coûteux, nous pouvons le leur donner en quelques minutes », explique-t-il.Bien que l'unité Geo de Google s'intéresse à l'IA générative, Phillips affirme qu'il n'y a pas de directive ou d'incitation de la part de l'entreprise à intégrer davantage de fonctions Gemini, et il hésite à les introduire d'une manière qui éroderait la confiance des utilisateurs dans les données. Même pour les fonctionnalités Gemini annoncées par Google dans Maps, il décrit un processus qui vérifie effectivement les réponses produites par rapport aux données dont dispose Google.« Vous ne voulez pas d'un modèle qui va halluciner et ... inventer un endroit où aller », dit-il.En fin de compte, Phillips estime que l'IA générative n'est qu'un outil de plus dont Google peut tirer parti pour tenter de créer de nouvelles expériences cartographiques.« Si nous savons que les gens nous font confiance et que notre produit est utile, alors nous avons la permission de créer des expériences cartographiques de nouvelle génération très intéressantes », explique Phillips. « Elles peuvent être alimentées par l'IA générative, par une technique d'IA différente ou par des données plus intéressantes ».Malgré les avantages promis de l'IA générative dans la navigation, il est crucial d'examiner les défis et les critiques potentielles associés à cette technologie émergente :Source : Google ( 1 Quels sont, selon vous, les principaux avantages de l'intégration de l'IA générative dans les applications de navigation ?Comment percevez-vous les enjeux liés à la protection de la vie privée avec l'utilisation accrue de données personnelles par ces IA ?Pensez-vous que la dépendance à la technologie de navigation pourrait devenir problématique ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Selon vous, comment les entreprises technologiques peuvent-elles minimiser l'impact environnemental de l'IA générative ?Avez-vous des expériences personnelles positives ou négatives avec l'utilisation actuelle de Google Maps, Google Earth ou Waze ?