Contexte et objectif de la nouvelle définition

Pourquoi l'absence d'accès aux données d'entraînement est-elle problématique ?

Les arguments en faveur de la confidentialité des données

Un compromis contesté

Les implications futures pour l'Open Source et l’IA

La croissance rapide de l'IA et l’intérêt croissant pour les modèles open source ont rendu nécessaire l'établissement de standards clairs pour déterminer ce qui constitue véritablement une IA open source. Selon l’OSI, une organisation réputée pour promouvoir l'open source, l’objectif de cette nouvelle définition est de promouvoir la transparence et l’accessibilité des modèles d’IA. Elle vise à créer une base de compréhension commune pour guider les développeurs, les chercheurs et les entreprises souhaitant contribuer de manière ouverte à l'innovation en IA. La définition de l’OSI propose pour qu’un modèle d’IA soit considéré comme open source est que le code source, les algorithmes sous-jacents, et la documentation technique doivent être accessibles à tous sans restriction. Cependant, cette définition n’inclut pas l’accès aux données d’entraînement, un élément crucial selon de nombreux experts du domaine. Cette omission a rapidement provoqué des réactions mitigées, certains y voyant une ouverture salutaire pour l’innovation, tandis que d’autres y voient un obstacle majeur à la transparence et à l’éthique en IA. Les critiques affirment que sans ces données, la définition d’une IA open source est incomplète.Pour beaucoup, l’open source ne peut exister sans une transparence totale, ce qui inclut l’ouverture des données d’entraînement. Ces données, qui forment la base de tout modèle d’IA, influencent directement son comportement et les décisions qu’il prend. Sans accès aux données d’entraînement, il devient difficile, voire impossible, de reproduire et de comprendre le comportement exact du modèle. Dans un contexte où les biais algorithmiques et les discriminations sont des préoccupations majeures, l’accès aux données est indispensable pour garantir que les modèles soient équitables et non discriminatoires.Les chercheurs, notamment dans les milieux académiques, ont exprimé leur inquiétude quant à cette lacune. Ils estiment que cette absence d’exigence pourrait conduire à des modèles opaques, qui pourraient être utilisés de manière irresponsable, sans supervision adéquate. Si les données d’entraînement ne sont pas disponibles, les utilisateurs finaux, les régulateurs et les chercheurs n’ont aucun moyen de savoir si un modèle est biaisé, ou s’il respecte réellement les standards d’équité et de diversité.Un autre point soulevé par les critiques est que cette définition pourrait avantager les grandes entreprises technologiques, souvent en possession de vastes ensembles de données propriétaires. En omettant de rendre obligatoires les données d’entraînement, la définition permettrait aux entreprises de revendiquer leurs modèles comme étant « open source » tout en conservant un contrôle exclusif sur les données ayant servi à les entraîner. Cela va directement à l’encontre de l'esprit de l'open source, qui prône la transparence, la collaboration, et l’accès égal aux ressources de développement.Dans le contexte actuel, où la question de la centralisation des ressources technologiques par quelques géants du secteur est une source de débat, cette approche pourrait contribuer à renforcer cette concentration. Si seules les entreprises dotées de ressources massives peuvent prétendre offrir des modèles d’IA open source – en raison de leur accès exclusif aux données d’entraînement – l’innovation pourrait se retrouver limitée aux entreprises ayant les moyens d’acquérir ou de générer de grands ensembles de données.Sans l’ouverture des données d’entraînement, il est difficile de détecter et d’atténuer les biais potentiels dans les modèles d’IA. Par exemple, un modèle de reconnaissance faciale peut être entraîné sur des ensembles de données biaisés, créant des risques de discrimination envers certaines communautés. L’accès aux données d’entraînement permettrait aux chercheurs d’évaluer la diversité et l’équité des données sources et, par conséquent, de juger de la justesse du modèle lui-même.Les exemples d'IA qui affichent des biais involontaires sont nombreux. Dans les années récentes, des modèles utilisés dans le secteur de la justice, de l’assurance et du recrutement ont été critiqués pour avoir des biais raciaux ou de genre. De nombreux experts estiment que l’ouverture des données d’entraînement est une des solutions nécessaires pour mieux détecter, comprendre et corriger ces biais avant que les modèles ne soient déployés dans des contextes sensibles.Les défenseurs de la définition de l’OSI avancent des arguments basés sur la confidentialité et les restrictions légales. Les données d’entraînement contiennent souvent des informations sensibles, notamment lorsque ces données proviennent de sources médicales, de dossiers judiciaires, ou de plateformes de réseaux sociaux. L'ouverture de telles données pourrait poser de sérieux problèmes de confidentialité et même violer des réglementations comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe.De plus, certaines entreprises investissent des ressources considérables dans l’acquisition de données d’entraînement de haute qualité. Rendre ces données open source pourrait compromettre leur avantage concurrentiel, ce qui pourrait freiner les investissements dans la collecte et le développement de nouvelles données de qualité. Pour certains, cette restriction peut donc être justifiée par la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle.La définition de l’OSI a le mérite de poser les bases d’une structure pour les modèles d'IA open source, en fournissant une première norme pour les développeurs et les entreprises. Cependant, elle soulève des questions fondamentales : peut-on parler d’open source sans transparence totale ? La définition risque de créer un flou éthique, laissant le champ libre à des pratiques où la forme prime sur le fond. En omettant l'accès aux données d’entraînement, l'OSI pourrait encourager des pratiques où le modèle est techniquement ouvert, mais reste fonctionnellement opaque.Les critiques estiment que l’OSI devrait reconsidérer sa position en collaborant avec des experts en protection des données pour trouver des solutions qui garantiraient la confidentialité tout en favorisant une ouverture partielle ou contrôlée des données. Des solutions comme l’utilisation de données synthétiques, la pseudonymisation ou l’anonymisation avancée pourraient être des voies à explorer pour permettre une certaine transparence tout en préservant la vie privée.Si cette définition est adoptée sans modification, elle pourrait transformer la façon dont l’open source est perçue dans le domaine de l’IA. Cela pourrait influencer les futures licences et créer un précédent où les modèles open source sont accessibles, mais non vérifiables. À long terme, cela pourrait même affecter la confiance du public envers l’IA, car la capacité de vérifier et de comprendre un modèle serait réduite.L’avenir de l’IA open source repose donc sur la capacité à concilier transparence et respect des données. Il est possible que cette définition évolue, mais elle a déjà lancé un débat majeur au sein de la communauté de l’IA open source. Pour beaucoup, le cœur de l’open source repose sur l’accessibilité et la responsabilité ; il reste à voir si l’OSI pourra répondre aux préoccupations croissantes sur le sujet et, potentiellement, redéfinir une approche de l’open source plus inclusive et éthique pour l'IA.Sources : pétition Êtes-vous pour ou contre l'exigence explicite pour l'ouverture des données d'entraînement dans la définition d'AI Open Source ? Dans quelles mesures ?Quels critères minimaux devraient définir une IA open source pour garantir transparence et équité ? Est-il suffisant de partager uniquement le code source et la documentation, ou l'accès aux données d’entraînement devrait-il être un prérequis incontournable ?Comment pourrait-on concilier ouverture et protection de la vie privée dans le cadre des données d’entraînement ? Est-il possible de mettre en place des approches alternatives, comme l’anonymisation, les données synthétiques ou le partage limité des données, pour répondre aux deux impératifs ?Les grandes entreprises profitent-elles d'une définition limitée de l'open source ? La définition actuelle favorise-t-elle les entreprises avec un accès privilégié aux données, au détriment des chercheurs indépendants et de la communauté académique ?L’ouverture des données d’entraînement est-elle indispensable pour lutter contre les biais algorithmiques ? Dans quelle mesure le partage des données pourrait-il aider à repérer et à corriger les biais dans les modèles d’IA, et est-ce un impératif pour les applications sensibles comme la santé, la justice ou le recrutement ?Une IA peut-elle être qualifiée « d'open source » si ses données d'entraînement restent fermées ? Le concept d’open source appliqué à l’IA perd-il son sens sans ouverture des données ? Quels seraient les risques à continuer d’apposer le label « open source » sur des modèles partiellement opaques ?Comment l’OSI pourrait-elle adapter sa définition pour répondre aux critiques ? Quelles mesures pourraient être prises pour enrichir la définition, en tenant compte des contraintes légales, de la protection des données et de la transparence nécessaire ?Est-il possible de définir des standards d’audit pour les IA sans ouverture des données d’entraînement ? Pourrait-on imaginer des alternatives permettant d’auditer les modèles de manière indépendante, même sans accès direct aux données d’entraînement ?