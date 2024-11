La stratégie controversée de Netflix en matière développement de jeux vidéo

Je suis enfin prêt à parler de ce que je vais faire : je travaille sur un point d'inflexion « unique dans une génération » pour le développement de jeux et les expériences des joueurs en utilisant l'IA générative. Cette technologie transformationnelle accélérera la vitesse de développement et débloquera des expériences de jeu vraiment inédites qui surprendront, raviront et inspireront les joueurs.



Je me concentre sur une vision de l'IA axée sur le créateur, qui place le talent créatif au centre, l'IA étant un catalyseur et un accélérateur. L'IA permettra aux grandes équipes de jeu d'aller beaucoup plus vite, et mettra également un ensemble presque inimaginable de nouvelles capacités entre les mains des développeurs des petites équipes de jeu.



Je ne pense pas avoir été aussi excité par une opportunité dans cette industrie depuis les années 90, lorsque nous voyions un nouveau jeu lancé tous les quelques mois qui redéfinissait ce qui était possible. C'était une époque incroyable pour faire des jeux, car des créateurs talentueux nous montraient à tous à quoi ressemblait l'avenir.



Devinez quoi ? Nous sommes revenus à cette époque où le potentiel semblait illimité et où le rythme de l'innovation était rapide, ce qui a donné lieu à des surprises époustouflantes pour les joueurs tous les deux mois.



La vision de Netflix en matière développement de jeux vidéo n'est pas claire

Depuis quelques années, l'IA générative est l'épicentre des discussions sur l'avenir du divertissement dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique et des jeux vidéo. De plus en plus de studios et d'entreprises adoptent cette technologie, malgré la grève des acteurs, ainsi que les inquiétudes relatives à la suppression de millions d'emplois et la baisse de la créativité. L'IA générative a mobilisé des centaines de milliards de dollars en seulement deux ans.Un cadre de Netflix vient de révéler que la société mise sur l'IA générative pour le développement de jeux vidéo . « Nombreux sont ceux qui craignent cette technologie, mais je suis un créateur de jeux dans l'âme et je vois son potentiel pour nous libérer tous », a déclaré Mike Verdu, qui a récemment été nommé vice-président de l'IA générative pour les jeux chez Netflix. Son annonce intervient quelques semaines après que l'entreprise a fermé un studio de jeux vidéo.Netflix s'est lancé dans les jeux vidéo ces dernières années, en permettant aux utilisateurs de regarder des jeux diffusés en direct et en acquérant des studios de jeux vidéo afin de développer ses propres jeux. L'un de ses projets les plus ambitieux en matière de jeux semble être son studio interne de jeux vidéo à gros budget, Team Blue, qui a recruté des développeurs vétérans ayant travaillé auparavant sur des titres populaires comme Call of Duty., God of War et Halo.Ce studio a été fermé en octobre 2024, entraînant le licenciement de 35 personnes. La nouvelle suscite des inquiétudes quant à l'utilisation par Netflix de l'IA au lieu de développeurs humains. Dans un billet publié sur LinkedIn, Mike Verdu explique que « les talents créatifs humains resteront au centre du processus de développement des jeux ». Mike Verdu considère l'IA comme « un catalyseur et un accélérateur ». Cependant, son billet peine à convaincre les critiques.Dans son message sur LinkedIn, Mike Verdu a écrit : « ne tenez pas compte des spéculations mal informées des médias sur les changements au sein de Netflix Games. Ce que vous avez vu au cours des derniers mois était en fait une transition planifiée ». Mike Verdu a également souligné que l'industrie du jeu devrait s'adapter aux nouvelles réalités : « nous devrons nous adapter et changer, mais quand avons-nous échoué à relever ce défi en tant qu'industrie ? ».Des éditeurs ont montré que l' IA générative peut créer automatiquement des niveaux et des personnages pour un jeu, écrire des dialogues sans fin pour les PNJ, ou même faire fonctionner un jeu sans utiliser le code informatique traditionnel. D'autres, dont Microsoft et Electronic Art, adoptent l'IA pour le développement de jeux. Nintendo semble adopter une approche plus prudente, craignant que l'IA générative ne vole accidentellement des éléments de titres existants.Il n'est pas certain que les jeux qui s'appuient fortement sur l' IA générative resteront amusants et populaires. Et ce que Mike Verdu et Netflix prévoient de faire à l'intersection de l'IA générative et du développement de jeux vidéo n'est pas encore clair. Des modèles d'IA générative existants peuvent être utilisés pour générer des modèles 3D, des dessins conceptuels, des performances vocales ou des dialogues dans les jeux, et certains développeurs de jeux le font déjà.En outre, d'un point de vue plus expérimental, nous voyons de plus en plus de prototypes de moteurs de jeu à IA générative qui génèrent des environnements 3D en temps réel à la volée, bien qu'ils soient encore loin d'être pratiques. Mais les développeurs de jeux et les artistes 3D critiquent cette approche qui, selon eux, pourrait nuire à l'expérience de jeu des joueurs. « L'IA génère des choses banales qui n'ont aucune continuité », peut-on lire dans les commentaires.« Les choses générées par l'IA ont l'air bien au début, puis vous commencez à regarder de plus près et c'est tout simplement fou et déroutant. L'IA ne peut pas non plus créer d'émotions. Elle ne fait qu'homogénéiser un tas d'autres travaux en essayant de trouver un point commun à partir de ce que vous avez demandé. Seules les personnes non créatives s'imaginent que l'IA remplacera les personnes créatives. Et ce n'est pas le cas », a souligné un autre critique.Un autre a écrit : « avec l'IA générative, vous n'obtiendrez qu'un tas de bêtises, et ce département se transformera en un gouffre financier et finira par être supprimé ». Les développeurs de jeux vidéo, les artistes et les acteurs vocaux sont très préoccupés par les outils d'IA générative dans le développement de jeux, car la technologie est intrinsèquement dérivée de leur travail humain, et pourrait finir par les remplacer.Si Team Blue a fermé ses portes, Netflix possède toujours d'autres studios de développement de jeux, notamment Night School, Next Games, Spry Fox et Boss Fight Entertainment, avec plus de 80 jeux dans sa bibliothèque et de grands titres à l'horizon comme « Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game ».