Contexte de la grève des travailleurs tech au New York Times

La proposition de Perplexity

We are on ULP strike. We gave @nytimes management months of notice of our strike deadline, we made ourselves available around the clock, but the company has decided that our members aren’t worth enough to agree to a fair contract and stop committing unfair labor practices. pic.twitter.com/jYlANW1ruw — New York Times Tech Guild (@NYTGuildTech) November 4, 2024

Hey AG Sulzberger @nytimes - sorry to see this. Perplexity is on standby to help ensure your essential coverage is available to all through the election. DM me anytime here. https://t.co/SC1vCZlBtw — Aravind Srinivas (@AravSrinivas) November 4, 2024

Une décision impopulaire

Une automatisation nécessaire ou excessive ?

Conclusion

Les travailleurs de la division technologique du New York Times sont en grève pour exiger des améliorations de leurs conditions de travail, de leurs salaires et une reconnaissance accrue de leur rôle dans la transition numérique du journal. En effet, les équipes techniques, incluant les ingénieurs logiciels, les développeurs web et les experts en gestion de données, jouent un rôle clé dans l'optimisation des plateformes numériques, la gestion des abonnements et la protection des données des lecteurs.Face à cette mobilisation, le PDG de Perplexity a publiquement proposé l'aide de son entreprise.Aravind Srinivas, PDG de la société de recherche en IA Perplexity, a proposé de franchir les piquets de grève et de fournir des services afin d'atténuer les effets de la grève des travailleurs du secteur technologique du New York Times.La guilde des techniciens du New York Times a annoncé sa grève lundi, après avoir fixé le 4 novembre comme date limite plusieurs mois auparavant. Les travailleurs représentés fournissent une assistance logicielle et une analyse de données au Times, dans le cadre de ses activités commerciales. Ils ont demandé une augmentation de salaire annuelle de 2,5 % et le maintien des deux jours de travail hebdomadaires au bureau, entre autres choses.« Mais l'entreprise a décidé que nos membres ne valaient pas assez pour accepter un contrat équitable et cesser de commettre des pratiques de travail déloyales », a écrit la guilde sur X. « Ils ne nous ont pas laissé d'autre choix que d'accepter un contrat de travail équitable ».« Ils ne nous ont pas laissé d'autre choix que de démontrer la puissance de notre travail sur le piquet de grève », a déclaré Kathy Zhang, présidente de l'unité de l'organisation, dans un communiqué.L'éditeur du NYT, AG Sulzberger, a critiqué la grève à deux jours de l'élection présidentielle américaine, déclarant dans un communiqué : « Des centaines de millions de personnes dépendent du journalisme du Times le jour de l'élection et par la suite, et il est troublant que la Tech Guild tente de bloquer ce service public à un moment aussi important pour notre pays ».Pendant ce temps, sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, le PDG de Perplexity a proposé de remplacer les grévistes. Répondant à Max Tani, rédacteur en chef de Semafor Media, qui citait l'éditeur, Srinivas a écrit: « Hey AG Sulzberger @nytimes, désolé de voir ça. Perplexity se tient prête à aider à garantir que votre couverture essentielle soit disponible pour tous pendant les élections. Envoyez-moi un MP [message privé] à tout moment ici ».De nombreux internautes ont immédiatement reproché à Srinivas d'avoir agi comme un « briseur de grève », un terme péjoratif désignant les personnes qui acceptent d'effectuer le travail des grévistes. Ce terme est largement considéré comme un comportement peu recommandable en matière de travail et d'équité. En sapant l'action collective, les briseurs de grève limitent la capacité des travailleurs à négocier avec ceux qui détiennent le pouvoir.Il se peut que Srinivas veuille simplement s'assurer que les gens disposent des informations dont ils ont besoin le jour de l'élection. L'entreprise a récemment dévoilé son propre centre d'information sur les élections et sa propre carte. Mais offrir ses services explicitement pour remplacer les travailleurs en grève ne pouvait qu'être une décision impopulaire.D'ailleurs, très vite, Srinivas a précisé : « Il serait mauvais pour le pays que http://nyt.com soit en panne le jour de l'élection. Tout le monde devrait s'y mettre pour aider. Pour être clair, l'offre ne consistait pas à "remplacer" les journalistes ou les ingénieurs par l'IA, mais à fournir une assistance technique lors d'une journée de forte affluence ».Le NYT et Perplexity ne sont pas vraiment en bons termes en ce moment. Le Times a envoyé à Perplexity une lettre de cessation et d'abstention en octobre, parce que la startup récupérait des articles pour les utiliser dans ses modèles d'IA. Lors d'une interview la semaine dernière, le PDG, habituellement franc, a refusé de définir le terme « plagiat ».La déclaration du PDG de Perplexity pose des questions cruciales sur les limites de l’automatisation dans le secteur technologique. Alors que les avancées de l’IA permettent effectivement de simplifier certains processus, le fait de vouloir remplacer l’ensemble des travailleurs techniques d’un grand média par des machines est une mesure radicale qui soulève des préoccupations sérieuses. L'impact de telles décisions sur la sécurité des emplois et sur l’avenir du travail humain dans les métiers de la technologie ne peut être ignoré.Face à la pression de l’automatisation, il est important de repenser la complémentarité entre l’humain et l’IA. Plutôt que de chercher à remplacer les travailleurs, une solution serait de développer des systèmes qui permettent aux humains de travailler en collaboration avec l’IA pour accroître leur efficacité, tout en conservant leur rôle décisionnel et leur expertise. La technologie devrait être utilisée comme un outil pour alléger les tâches répétitives et soutenir les équipes humaines, et non pour les éliminer.La proposition de Perplexity souligne l’importance des débats actuels sur la place de l’IA dans nos vies professionnelles. Si l’automatisation peut être bénéfique pour les entreprises, elle ne doit pas compromettre la valeur du travail humain, ni mettre en péril des emplois qualifiés dans le secteur technologique. Pour répondre à ces défis, des régulations et des réflexions éthiques devront accompagner les avancées de l'IA afin de protéger les travailleurs tout en intégrant la technologie de manière bénéfique pour tous.Source : PDG de PerplexityL’automatisation peut-elle vraiment remplacer le savoir-faire humain dans le secteur technologique ? Quels types de tâches peuvent être confiés à l'IA sans compromettre la qualité du travail ?Remplacer des travailleurs tech par des machines peut-il entraîner une baisse de l’innovation dans une entreprise ? L'IA peut-elle apporter la même créativité et flexibilité que les experts humains dans la résolution de problèmes complexes ?Quels sont les risques d’une automatisation excessive pour la sécurité et la gestion des données dans une entreprise ? En cas de défaillance de l'IA, les entreprises ne risquent-elles pas de manquer de personnel qualifié pour résoudre les problèmes ?L'IA doit-elle être utilisée pour réduire les coûts ou pour améliorer les conditions de travail des humains ? Plutôt que de remplacer les employés, comment l’IA pourrait-elle être employée pour alléger leur charge de travail ?