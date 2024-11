Les rumeurs sont vraies, j'ai acheté le nom de domaine chat.com. Je ne divulgue pas encore le prix exact, mais il est à 8 chiffres et c'est la transaction de nom de domaine la plus chère à laquelle j'ai participé. J'aimerais clarifier quelques points dans ce billet (afin de ne pas répondre à 100 MP [messages privés] et e-mails d'amis, de membres de la famille et de collègues).

Le domaine a été acheté personnellement par moi, et non par ma société, HubSpot. Nous ne prévoyons pas de renommer ChatSpot.ai en chat.com. J'aime ce nom et il nous a bien servi. (Si vous ne vous êtes pas encore inscrit à ChatSpot, vous devriez le faire. C'est gratuit et c'est amusant). La raison pour laquelle j'ai acheté chat.com est simple : Je pense que l'UX basée sur le chat (#ChatUX) est la prochaine grande chose dans le domaine du logiciel. Communiquer avec des ordinateurs/logiciels par le biais d'une interface en langage naturel est beaucoup plus intuitif. Cela est rendu possible par l'IA générative. chat.com est absolument génial en termes de simplicité, de brièveté et d'être totalement *concret* et en phase avec le moment présent. Il crée immédiatement la confiance de l'utilisateur. Quelqu'un (pas moi) construira un produit ou une entreprise à succès sur cette base. Je n'ai pas l'habitude de vendre des noms de domaine, mais si je fais un bénéfice sur celui-ci, je ferai un don important à Sal Khan et à la Khan Academy (dont je suis un grand fan).

BREAKING NEWS: Secret acquirer of $15+ million domain chat .com revealed and it's exactly who you'd think.



For those of you that have been following me for a while, you may recall that I announced earlier this year that I had acquired the domain chat .com for an "8 figure sum"…

Une acquisition stratégique

Une centralisation du marché

Une éthique déjà sous surveillance, notamment sur la gestion des données

L’impact pour les utilisateurs et l’avenir de l’IA

L'abandon de « GPT » dans le domaine chat.com s'inscrit dans le cadre des récents efforts de repositionnement de la marque OpenAI

Mercredi, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a publié une simple URL sur X : chat.com. Elle renvoie automatiquement à ChatGPT.Auparavant, le domaine appartenait à Dharmesh Shah, fondateur et directeur technique de HubSpot. Début 2023, Shah a acheté chat.com pour 15,5 millions de dollars. Cependant, quelques mois plus tard, il a annoncé qu'il avait vendu le domaine, sans toutefois divulguer les détails de la vente ni l'identité de l'acheteur. Il a toutefois confirmé qu'il avait vendu le domaine pour un montant supérieur à celui qu'il avait payé à l'origine.Sur LinkedIn, il a expliqué :Et sur X, en réponse au message de Sam Altman, il a précisé :« L'acquéreur secret du domaine chat .com, d'une valeur de plus de 15 millions de dollars, a été révélé et c'est exactement la personne que l'on croit. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous vous souvenez peut-être que j'ai annoncé plus tôt cette année que j'avais acquis le domaine chat.com pour une "somme à 8 chiffres" (qui a ensuite été rapportée comme étant de 15,5 millions de dollars). J'ai également indiqué que j'avais vendu le domaine à un acheteur dont l'identité n'a pas été révélée. Je n'ai pas eu la liberté d'indiquer qui était l'acquéreur (j'allais leur laisser le soin de le faire, lorsqu'ils seraient prêts) ».Il a confirmé qu'OpenAI lui avait bien acheté le domaine (même s'il n'en a pas dévoilé le montant) et a laissé entendre que la startup l'avait payé en actions plutôt qu'en cash.Chat.com est un nom de domaine de premier ordre, un actif numérique rare qui peut attirer une vaste audience à travers le monde. Dans un marché où la compétition pour offrir des interfaces IA conviviales s’intensifie, détenir un domaine aussi facilement mémorisable représente un avantage de taille. En concentrant sa technologie d’assistant conversationnel sur une plateforme accessible et facilement identifiable, OpenAI espère élargir son public et renforcer son autorité dans le secteur des IA génératives.De plus, Chat.com pourrait offrir à OpenAI un espace indépendant pour développer des fonctionnalités nouvelles ou expérimentales, et tester des modèles différents de ceux de ChatGPT. Cette liberté permettrait potentiellement à l’entreprise de proposer des services personnalisés aux entreprises, voire de diversifier les interactions avec les utilisateurs.Néanmoins, cette acquisition pose des questions fondamentales quant à la centralisation du secteur des technologies conversationnelles. En rachetant Chat.com, OpenAI accentue sa présence dominante et augmente son pouvoir de contrôle sur le marché. Si les utilisateurs et les entreprises bénéficient d’une expérience plus fluide et d’un accès simplifié à la technologie d’OpenAI, il est tout aussi possible que cette domination réduise la diversité d’options disponibles pour les consommateurs.Certains critiques estiment que la tendance d'OpenAI à étendre ses activités pourrait poser des risques en matière de concurrence et d’innovation. Si OpenAI se positionne comme un acteur incontournable, les entreprises plus petites, qui pourraient aussi proposer des innovations uniques, risquent d'être marginalisées. La consolidation excessive des plateformes de messagerie et de chat IA sous la houlette d'une même entité pourrait également limiter la liberté d’expression, la diversité des perspectives et des fonctionnalités, souvent jugées essentielles pour un secteur en plein développement.La question de l’éthique dans le domaine de l’IA devient cruciale dans ce contexte. OpenAI est déjà sujette à de nombreuses critiques concernant la gestion des données et la protection de la vie privée des utilisateurs. Avec Chat.com, la collecte potentielle d’informations personnelles sensibles pourrait s’intensifier, donnant à OpenAI un accès plus direct à des millions d’interactions quotidiennes. Bien qu’OpenAI affirme prendre des mesures de sécurité robustes pour protéger les utilisateurs, les inquiétudes demeurent, d’autant plus que les régulations en matière d’IA et de protection des données évoluent lentement face aux avancées technologiques.Pour les utilisateurs, cette acquisition pourrait signifier un accès simplifié à des services d’IA de plus en plus puissants, mais au prix d’une potentielle perte de diversité dans les choix. Les consommateurs peuvent bénéficier de l’uniformité et de la qualité qu’OpenAI propose, mais ils pourraient aussi se retrouver captifs d’un écosystème où l’innovation est régie par un seul acteur.En somme, l'acquisition de Chat.com par OpenAI représente une évolution majeure dans le domaine des assistants virtuels, avec des implications profondes pour l’avenir de l’IA. Elle incarne le potentiel et les défis d'une technologie en pleine expansion, nécessitant un équilibre entre innovation, éthique et diversité des offres. Pour l’heure, seuls le temps et la régulation pourront dire si cette acquisition profitera réellement au secteur, aux entreprises, et aux utilisateurs eux-mêmes.En septembre, l'entreprise a annoncé une nouvelle série de modèles de raisonnement commençant par « o1 », dotés de capacités de « raisonnement » et conçus pour passer plus de temps avant de répondre aux questions des utilisateurs.. À l'époque, l'ancien directeur de la recherche Bob McGrew avait déclaré qu'il espérait que la série o1 marquerait « la première étape de nouveaux noms plus sains » afin de mieux communiquer le travail de l'entreprise.OpenAI a indiqué que les nouveaux modèles sont censés pouvoir effectuer des tâches plus complexes que les modèles précédents.Les modèles de la série o1 sont entraînés pour passer plus de temps à réfléchir avant de répondre, imitant ainsi le processus de pensée humaine. Cette approche permet aux modèles de décomposer les problèmes en étapes plus petites, d’essayer différentes stratégies et de reconnaître leurs erreurs. Par exemple, lors d’un examen de qualification pour l’Olympiade Internationale de Mathématiques, le modèle o1 a résolu 83 % des problèmes, contre seulement 13 % pour le modèle GPT-4o.Le modèle a également amélioré les performances sur des questions de programmation compétitives et a dépassé le niveau de précision d'un doctorant humain sur une référence de problèmes scientifiques, a déclaré l'entreprise.Dans une série de posts sur X (anciennement Twitter), Noam Brown, chercheur à l'OpenAI, a déclaré que o1 est conçu pour « penser » dans une chaîne de pensée privée avant de répondre aux requêtes. Brown affirme que plus o1 est long, plus il est performant dans les tâches de raisonnement.L'accumulation de domaines personnalisés (un domaine dont le nom exprime l'individualité de la personne au nom de laquelle il est enregistré. Un tel domaine se distingue d'un domaine d'entreprise qui est associé à une compagnie plutôt qu'à un individu) est une histoire aussi vieille que l'internet lui-même. Il y a quelques mois, la startup Friend, spécialisée dans l'intelligence artificielle, a dépensé 1,8 million de dollars pour le domaine friend.com après avoir obtenu un financement de 2,5 millions de dollars. Alors qu'elle vient de lever 6,6 milliards de dollars, ce qu'a déboursé OpenAI (en cash ou en actions) pour faire l'acquisition de chat.com n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan.Sources : annonce de l'acquisition sur X, linkedIn Que pensez-vous de cette acquisition ? S'agit-il d'un pas vers une IA plus accessible au grand public, ou d'un risque de rendre cette technologie encore plus centralisée et difficile d’accès pour les autres entreprises ou développeurs ?Est-il préférable pour les utilisateurs d’avoir une plateforme centralisée (Chat.com) avec des services unifiés, ou une pluralité de petites plateformes avec des fonctionnalités diversifiées ?Comment cette acquisition pourrait-elle affecter les petites entreprises innovantes dans le domaine de l’IA ? OpenAI devrait-elle encourager la collaboration plutôt que la concurrence ?